В Узбекистане контроль за посещаемостью занятий в школах возложили на... военнослужащих

07:30 21.02.2024

Сотрудники Национальной гвардии Узбекистана в качестве эксперимента провели рейды в 1000 школах страны, в которых наблюдались проблемы посещаемости занятий. В ходе рейдов, проведенных по поручению президента, выяснилось, что основными причинами, по которым ребенок не ходит в школу, являются "отсутствие денег на одежду, школьные принадлежности или проезд", а также "нехватка учителей" в школе, передает Centralasian.org.



Согласно официальным сообщениям, Национальная гвардия якобы занимается решением этих проблем в 1000 школах, в которых были проведены рейды. Однако эксперты утверждают, что такая проблема существует в большинстве из более чем 10 тысяч школ страны, а еще одной немаловажной причиной низкой посещаемости в зимние месяцы является отсутствие отопления в школах.



Активисты сомневаются в том, что попытка решить проблему в сфере образования с участием военизированных структур и применением силы может дать ожидаемый результат.



14:37 2 февраля

В школах Таджикистана не хватает 300 учителей, - Минобразования

По официальным данным, инициатива по привлечению сотрудников Нацгвардии к процессу исправления воспитания и культуры узбекских школьников принадлежит президенту Шавкату Мирзияеву. На совещании 5 февраля президент Узбекистана Шавкат Мирзияев заявил, что передает штат школьных инспекторов-психологов от МВД в систему Национальной гвардии.



По словам главы государства, на сегодняшний день в Узбекистане 50 тысяч детей регулярно не посещают школу. Как сообщило Министерство дошкольного и школьного образования, Национальная гвардия, приступившая к выполнению новой задачи по поручению президента, начала работу с формирования рабочей группы во взаимодействии с министерством.



Эта рабочая группа создаст при участии родителей и активистов махаллей сотрудничество по принципу "школа – родители – махалля" и будет контролировать ее работу.



По поручению министра дошкольного и школьного образования Хилолы Умаровой были незамедлительно подготовлены и распространены по всем школам страны образцы предупредительных писем, которые будут отправлять родителям школьников, пропускающих занятия или не посещающих школу.



Причины непосещения школы бывают самые разные, сообщили в пресс-службе Нацгвардии. Из бесед с детьми, родителями и родственниками выяснилось, что некоторый процент не посещает школу из-за отсутствия денег в семье, и у детей нет денег на дорогу, на нормальную одежду (по сезону) и принадлежностей.



"Часть детей не ходит в школу, так как помогает родителям-предпринимателям. Родители не считают важным учиться. В этом случае родителей предупреждают об ответственности по статье 47 Кодекса об административной ответственности ("Невыполнение обязанностей по воспитанию и обучению детей" / влечет наложение штрафа от одной до пяти базовых расчетных величин, повторное совершение данного правонарушения влечет наложение штрафа от пяти до десяти базовых расчетных величин). Были случаи (пока мало), когда штрафовали родителей, которые категорически отказывались отправлять детей в школу", – говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщили в Министерстве дошкольного и школьного образования, если раньше школы предупреждали семьи, дети которых не посещают школу, о подобных наказаниях, то теперь их будут предупреждать сотрудники Нацгвардии.



Большинство аналитиков считают, что в данном случае власти Узбекистана пытаются устранить не причины проблемы, а их последствия.



По мнению большинства учителей и активистов, посещаемость школ действительно является проблемой, особенно в зимние месяцы. Первая причина этого – отсутствие отопления в школах, а также нехватка учебников и учителей.



По официальным данным, в Узбекистане функционируют 10 284 школы, в которых обучаются 6 300 000 детей.