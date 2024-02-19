 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Найден и описан новый вид гигантских анаконд - зеленого цвета!
07:58 21.02.2024

Биологов шокировал новый вид гигантской анаконды
В Амазонке открыли новый вид зеленой анаконды - самой крупной змеи в мире

Группа международных ученых завершила двадцатилетнее исследование в девяти странах, расположенных в бассейне реки Амазонки. В результате длительной работы было сделано неожиданное открытие - новый вид зеленой анаконды, самой крупной змеи в мире.

Авторы открытия представили краткое изложение на специализированном ресурсе Phys.org, а полная статья опубликована в журнале Diversity. Ученые отмечают, что данное открытие перевернуло научное представление об этих существах, поскольку стало известно, что анаконды на самом деле представляют два генетически разных вида.

Исторически было признано четыре вида анаконд, включая зеленых анаконд, известных как гигантские змеи. Самки этого вида могут достигать длины до семи метров и весить более 250 килограммов. Анаконды хорошо приспособлены к жизни в воде и обитают в бассейнах рек Амазонка и Ориноко. Они известны своей скрытностью, терпением и ловкостью.

Ученые изучили образцы всех видов анаконд на территории девяти стран в течение почти двадцати лет. Основные данные были получены во время экспедиции 2022 года в регионе Бамено на территории Байуэри Ваорани в эквадорской Амазонии. Проведенные анализы показали, что зеленая анаконда, ранее считавшаяся одним видом, на самом деле представляет два генетически различных вида.

Первый вид был назван Eunectes murinus и обитает в Перу, Боливии, Французской Гвиане и Бразилии. Второй вид получил название Eunectes akayima и обитает в Эквадоре, Колумбии, Венесуэле, Тринидаде, Гайане, Суринаме и Французской Гвиане.

Ученые установили, что разделение зеленой анаконды на два вида произошло около 10 миллионов лет назад. Несмотря на сходство внешности, генетическая разница между видами составляет 5,5%, что имеет важное значение для сохранения этих видов и понимания их экологии и угроз.

Авторы: ОЛЕГ ТИМОФЕЕВ

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1708491480


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