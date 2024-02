Ядерно–космический переполох, - Вл.Овчинский

08:06 21.02.2024 США опасаются, что Россия может разместить ядерное оружие в космосе

Владимир Овчинский

19/02/24



Начиная с 13 февраля в Вашингтоне начал разрастаться переполох по поводу неуказанной "угрозы национальной безопасности", которая, по мнению некоторых источников, связана с российским планом по использованию ядерного оружия в космосе.



Как известно, 13 февраля член палаты представителей Майк Тернер, председатель комитета Палаты представителей по разведке, направил президенту США Джо Байдену загадочную просьбу рассекретить информацию, касающуюся "серьезной угрозы национальной безопасности".



Заявление Тернера разозлило некоторых из наиболее экстремистских членов его собственного фракции Республиканской партии. Представитель Энди Оглс заявил, что Тернер просто пытался нагнетать страх перед Россией, отчасти чтобы способствовать принятию законопроекта, разрешающего увеличить помощь Украине, и попросил спикера Майка Джонсона начать расследование публичных ссылок Тернера на секретную информацию.



Другие участники, однако, были настроены более рассудительно. Джим Хаймс, высокопоставленный демократ в Комитете по разведке Палаты представителей, сказал CNN: "Разведка, о которой он имел в виду, - это, типа, разведданные, которые мы видим пару раз в месяц". Хаймс, по сообщению The Washington Post, заявил, что опасность назревает в "средне- и долгосрочной перспективе". Он ехидно добавил, что "нет необходимости покупать золото".



14 февраля канал ABC News сообщил, что Тернер, скорее всего, говорил о российской схеме использования ядерного оружия в космосе в качестве противоспутникового оружия, со ссылкой на неназванных официальных лиц.



Договор по космосу и оружие в космосе



Том Николс (30 лет преподавал вопросы национальной безопасности и помогал разрабатывать программу сертификации по исследованиям ядерного сдерживания в Гарвардской школе повышения квалификации) в статье в The Atlantic "Не паникуйте по поводу российского космического оружия" (15.02.2024) пишет:



"Лишь немногие страны (в том числе США, Россия, Китай и Индия) продемонстрировали способность уничтожать или выводить из строя спутники в космосе, потому что нацелить небольшую ракету и физически поразить другую относительно небольшую вещь, летящую вокруг Земли, непросто. Запуск ядерного оружия по непосредственной близости от спутника был бы более надежным, но с большим риском эскалации всеобщей войны: для любого президента США, если бы такой взрыв произошел и ослепил американские оборонительные и коммуникационные сети, единственным разумным предположением было бы, что это шаг является прелюдией к первому ядерному удару по Соединенным Штатам.



Во время Холодной войны и западные, и советские стратеги предполагали, что высотные ядерные взрывы станут первыми шагами в крупном ядерном конфликте, поскольку они вызовут замешательство и замедлят все возможные реакции противника".



"В Договоре по космосу 1967 года есть еще один существенный запрет:



Государства-участники Договора обязуются не размещать на орбите вокруг Земли любые объекты, несущие ядерное оружие или любые другие виды оружия массового уничтожения, не устанавливать такое оружие на небесных телах и не размещать такое оружие в космическом пространстве каким-либо иным образом.



Россия и США согласились на это, потому что обе сверхдержавы играли с огнем в начале 60-х годов, пытаясь придумать, как они будут выбрасывать ядерное оружие на орбиту Земли, в основном как способ получить решающее преимущество при внезапном нападении.



Ракеты большой дальности с получасовым временем полета и траекториями от точки к точке дают противнику хотя бы некоторое предупреждение о приближающемся ударе. Отправка бомб в космос могла бы дать несколько преимуществ: оружие могло бы идти по более длинному и менее заметному маршруту к противнику (скажем, через Южный полюс, а не через Северный полюс и Канаду), у него была бы неограниченная дальность полета при пересечении планеты в орбите, и как только противник узнает об атаке, точки его удара будет труднее определить.



Эти системы получили название FOBS, "системы дробной орбитальной бомбардировки", и сама идея была безумно опасной и дестабилизирующей. Если на ответ уйдет всего несколько секунд , ошибки могут оказаться катастрофическими, особенно если учесть, что у национальных лидеров не будет иного выбора, кроме как отдать приказ о немедленном возмездии при малейшем предупреждении".



По данным Тома Николса, "некоторые аналитики по контролю над вооружениями полагают, что Китай, тем не менее, сейчас пытается создать возможности FOBS, используя гиперзвуковые планирующие аппараты".



К концу 60-х годов СССР и американцы разработали триаду ядерных сил - бомбардировщики, подводные лодки и межконтинентальные баллистические ракеты, спрятанные в шахтах, - которая сделала невозможным для любого из них разоружить другого первым ударом, что сделало такие рискованные действия спорными.



Так что же русские получат сейчас, установив ядерную бомбу на противоспутниковую систему? "Официальные лица, знакомые с этим вопросом", рассказали The Post, что Москва разрабатывает средства, которые могли бы с большей эффективностью наносить ущерб "важнейшим разведывательным или коммуникационным спутникам".



Возможно, пишет Николс, "русские считают, что взрыв оружия на орбите и уничтожение западных спутников - это противопожарный барьер, способ использовать ядерное оружие, чтобы привести всех в чувство и положить конец конфликту, не провоцируя при этом массированную ответную атаку".



Николс считает, что "если русские действительно создают какую-то ядерную противоспутниковую систему, то не для того, чтобы получить новое стратегическое преимущество, а для того, чтобы напугать Запад. Такая система стала бы способом сигнализировать о том, что Российская Федерация покончила с надоедливыми договорами и изысканными ядерными тонкостями. Даже за годы до войны на Украине русские расширяли границы существующих ядерных соглашений.



Часть вины, по мнению Николса, лежит на американцах: президенты Джордж Буш и Дональд Трамп вывели Соединенные Штаты из хороших договоров, касающихся, соответственно, систем противоракетной обороны и ядерных сил средней дальности.



О ядерном космосе на Мюнхенской конференции по безопасности



The New York Times 17 февраля пишет:



"Когда Россия провела серию секретных запусков военных спутников в начале 2022 года, представители американской разведки начали углубляться в тайну того, что именно делали русские.



Позже шпионские агентства обнаружили, что Россия работает над новым видом космического оружия, которое может угрожать тысячам спутников, поддерживающих связь между миром.



В последние недели американские шпионские агентства распространили новое предупреждение: возможно, в разработке находится еще один запуск, и вопрос в том, планирует ли Россия использовать его для вывода настоящего ядерного оружия в космос, что является нарушением договора полувековой давности.



Мнения агентств о вероятности того, что Россия зайдет так далеко, разделились, но, тем не менее, эти разведывательные данные вызывают острую озабоченность администрации Байдена.



Даже если Россия действительно разместит ядерное оружие на орбите, официальные лица США согласны с тем, что это оружие не будет взорвано. Вместо этого он будет скрываться на низкой орбите как бомба замедленного действия. Это напоминание о том, что, если на Россию будут слишком сильно давить санкциями или военной оппозицией ее действиям на Украине или за ее пределами, она может разрушить экономику, не нацеливаясь на людей на Земле.



Несмотря на неопределенность, госсекретарь Энтони Дж. Блинкен поднял вопрос о возможности российского ядерного шага со своими китайскими и индийскими коллегами 16 и 17 февраля в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.



Послание Блинкена было прямолинейным: любой ядерный взрыв в космосе уничтожит не только американские спутники, но также спутники в Пекине и Нью-Дели.



Кроме того, официальные лица США и сторонние аналитики говорят, что глобальные системы связи выйдут из строя, в результате чего все, от служб экстренной помощи до мобильных телефонов и регулирования генераторов и насосов, пойдет наперекосяк. Обломки взрыва разлетятся по низкой околоземной орбите и затруднят навигацию, если не сделают ее невозможной для всего, от спутников Starlink, используемых для интернет-связи, до спутников-шпионов.



Госсекретарь США Энтони Дж. Блинкен беседует с министром иностранных дел Индии Субрахманьямом Джайшанкаром на Мюнхенской конференции по безопасности.

Поскольку президент России Владимир Путин ясно дал понять о своем пренебрежении к Соединенным Штатам, сказал им Блинкен, именно лидер Китая Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди, должны отговорить его от того, что может превратиться в катастрофа.



В заявлении, сделанном 17 февраля, Госдепартамент США сообщил, что на своих встречах Блинкен "подчеркнул, что реализация этого потенциала должна вызывать беспокойство".



"Он продолжит поднимать этот вопрос на дополнительных встречах Мюнхенской конференции по безопасности", - говорится в заявлении.



Министр иностранных дел Китая Ван И подчеркнул на Мюнхенской конференции по безопасности необходимость мирного использования космического пространства.

Неясно, какой частью разведывательных данных об испытаниях российских спутников в 2022 году, о которых ранее не сообщалось, Блинкен поделился во время встречи с министром иностранных дел Китая Ван И или с министром иностранных дел Индии Субрахманьямом Джайшанкаром.



По словам американских чиновников, некоторые представители разведки возражали против того, чтобы слишком много рассказывать о том, что известно США, поскольку детали российской программы остаются строго засекреченными. Но другие утверждали, что Соединенным Штатам необходимо поделиться достаточно, чтобы убедить Китай и Индию в серьезности угрозы. По словам официальных лиц, во время встреч в Мюнхене оба министра ознакомились с информацией, и Ван повторил обычные слова Китая о важности мирного использования космического пространства.



"Опираться на то, что наш главный противник доставит сообщения в Москву, - не лучшая практика, но в этом случае, если сообщения правдивы, Китай будет лично заинтересован в доставке сообщений", - заявил 17 февраля Майкл Вальц, республиканец от Флориды в комитете по разведке Палаты представителей".



"И Соединенные Штаты, и Советский Союз ненадолго испытали ядерное оружие в космосе до ратификации Договора по космосу 1967 года, который запрещает размещение ядерного оружия любого вида на орбите, а также дальнейшие ядерные взрывы в космосе.



Особенно разрушительным было испытание, проведенное Соединенными Штатами в 1962 году с атолла Джонстон в Тихом океане. Взорвавшись на 250 миль в атмосферу, электромагнитный импульс уничтожил электронику на Гавайях, нарушил там телефонную связь, уничтожил с неба по меньшей мере полдюжины орбитальных спутников и повредил другие.



Понимая, насколько разрушительным было это испытание, год спустя США и Советский Союз подписали Договор об ограниченном запрещении ядерных испытаний, который запрещал ядерные испытания в атмосфере и космическом пространстве.



Если Россия разместит это оружие на низкой околоземной орбите, американские чиновники опасаются, что это будет нечто большее, чем просто нарушение договора 1967 года. Это один из последних оставшихся в силе крупных договоров по контролю над вооружениями. Представители администрации Байдена выразили обеспокоенность тем, что, если Россия нарушит его, другие страны, такие как Северная Корея, могут последовать этому примеру".



Один высокопоставленный чиновник разведки США, который говорил на условиях анонимности для обсуждения деликатных ядерных вопросов, сказал, что, по его мнению, "Россия разрабатывает ядерное оружие космического базирования, потому что считает, что ни один из ее противников, включая Соединенные Штаты, не рискнет вступить в прямую конфронтацию с Россией".



Другой представитель разведки, выступавший на условиях анонимности по той же причине, заявил, что Россия, возможно, делает ставку на то, что угроза ядерного взрыва в космосе отличается от угрозы разрушения Лос-Анджелеса или Лондона. Чиновник добавил, что Россия будет угрожать оборудованию, а не людям, что, по его мнению, дает ему больше возможностей для развертывания нового спутника.



Публично Белый дом назвал новое российское оружие лишь противоспутниковой технологией, не раскрывая никаких подробностей. Но официальные лица настаивают на том, что это не представляет прямой угрозы человеческому населению.



"Мы не говорим об оружии, которое можно использовать для нападения на людей или причинения физических разрушений здесь, на земле", - заявил журналистам Джон Ф. Кирби, высокопоставленный чиновник национальной безопасности".



"Комментарии Тернера 13 февраля разозлили Белый дом и шпионские агентства из-за их предсказуемого эффекта: репортеры, пытающиеся узнать больше о разведывательных данных, начали раскрывать подробности противоспутникового оружия.



15 февраля Кирби заявил, что президент Байден приказал провести дипломатический толчок, не описывая подробно план.



"Он поручил ряд первоначальных действий, включая дополнительные брифинги для лидеров Конгресса, прямое дипломатическое взаимодействие с Россией, а также с нашими союзниками и партнерами, а также с другими странами мира, интересы которых поставлены на карту", ​​- сказал Кирби". Источник - завтра

