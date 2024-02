Китай сделал премьеру Венгрии Орбану заманчивое предложение, - МК

09:43 21.02.2024

Пекин предлагает Будапешту углубить связи в области безопасности



Китай предложил углубить сотрудничество с Венгрией в области безопасности, подчеркнув потепление отношений Будапешта с Пекином, как раз в тот момент, когда венгерские официальные лица пренебрежительно отнеслись к визиту делегации из Вашингтона.



Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился в конце прошлой недели с министром общественной безопасности Китая Ван Сяохуном, напоминает The Guardian.



В комментариях, опубликованных официальным китайским информационным агентством "Синьхуа" в минувшие выходные, Ван сказал, что надеется "углубить сотрудничество в таких областях, как борьба с терроризмом, борьба с транснациональной преступностью, укрепление потенциала безопасности и правоохранительных органов в рамках инициативы "Пояс и путь".



Цель, по словам китайского министра, состояла бы в том, чтобы "сделать сотрудничество в области охраны правопорядка и безопасности новой изюминкой двусторонних отношений".



Венгрия является членом ЕС и НАТО, что делает предложение Китая весьма необычным, констатирует The Guardian.



Будапешт, который также поддерживает более тесные связи с Москвой, чем любой другой член ЕС, развивает отношения и с Пекином. В прошлом году Орбан был единственным лидером ЕС, посетившим форум инициативы "Пояс и путь" в Пекине. Китайский производитель электромобилей BYD заявил, что откроет свой первый европейский завод по производству электромобилей в Венгрии.



В заявлении о пятничной встрече с Ваном представитель Орбана сообщил, что премьер-министр заявил, что "международной дипломатии все больше не хватает уважения, но оно всегда оставалось между Венгрией и Китаем".



"Стороны переговоров обратили внимание на важность безопасности и стабильности", - сказал пресс-секретарь.



Перспектива расширения сотрудничества в области безопасности между Будапештом и Пекином возникает в то время, когда отношения Венгрии с ее союзниками по ЕС и НАТО находятся на низком уровне.



В то время как авторитет Венгрии в западных столицах ухудшался в течение многих лет, решение Будапешта отказаться от обещания не быть последним, кто ратифицирует заявку Швеции на вступление в НАТО, еще больше подорвало доверие.



Как утверждает The Guardian, устроенная западными "союзниками" изоляция Будапешта была продемонстрирована в минувшие выходные на Мюнхенской конференции по безопасности, на которой отсутствовали высокопоставленные венгерские чиновники.



Однако в своей речи в Венгрии в субботу Орбан обозначил сдвиг, объявив, что "мы находимся на пути ратификации вступления Швеции в НАТО в начале весенней сессии парламента".



Сохраняющееся напряжение проявилось в полной мере в минувшие выходные, поскольку венгерские официальные лица отказались встречать гостей из Вашингтона.



"Союзники ожидали действий Венгрии по вступлению Швеции в НАТО в течение 21 месяца", - написал посол США в Будапеште Дэвид Прессман в социальных сетях.



"К сожалению, ряд высокопоставленных венгерских правительственных чиновников и парламентских представителей "Фидес" отказались встретиться с самой высокопоставленной делегацией двухпартийного Конгресса США, посетившей Венгрию за последние годы", - добавил американский посол.



В своей речи на выходных Орбан, который сталкивается с внутриполитическим давлением и протестами на фоне скандала, приведшего к отставке президента страны, четко обозначил свои предпочтения: "Мы не можем вмешиваться в выборы в других странах, но мы бы очень хотели, чтобы президент Дональд Трамп вернулся в Белый дом и установил мир здесь, в восточной половине Европы".



20.02.24

Авторы: АНДРЕЙ ЯШЛАВСКИЙ