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Китай сделал премьеру Венгрии Орбану заманчивое предложение, - МК
09:43 21.02.2024

Пекин предлагает Будапешту углубить связи в области безопасности

Китай предложил углубить сотрудничество с Венгрией в области безопасности, подчеркнув потепление отношений Будапешта с Пекином, как раз в тот момент, когда венгерские официальные лица пренебрежительно отнеслись к визиту делегации из Вашингтона.

Пекин предлагает Будапешту углубить связи в области безопасности

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился в конце прошлой недели с министром общественной безопасности Китая Ван Сяохуном, напоминает The Guardian.

В комментариях, опубликованных официальным китайским информационным агентством "Синьхуа" в минувшие выходные, Ван сказал, что надеется "углубить сотрудничество в таких областях, как борьба с терроризмом, борьба с транснациональной преступностью, укрепление потенциала безопасности и правоохранительных органов в рамках инициативы "Пояс и путь".

Цель, по словам китайского министра, состояла бы в том, чтобы "сделать сотрудничество в области охраны правопорядка и безопасности новой изюминкой двусторонних отношений".

Венгрия является членом ЕС и НАТО, что делает предложение Китая весьма необычным, констатирует The Guardian.

Будапешт, который также поддерживает более тесные связи с Москвой, чем любой другой член ЕС, развивает отношения и с Пекином. В прошлом году Орбан был единственным лидером ЕС, посетившим форум инициативы "Пояс и путь" в Пекине. Китайский производитель электромобилей BYD заявил, что откроет свой первый европейский завод по производству электромобилей в Венгрии.

В заявлении о пятничной встрече с Ваном представитель Орбана сообщил, что премьер-министр заявил, что "международной дипломатии все больше не хватает уважения, но оно всегда оставалось между Венгрией и Китаем".

"Стороны переговоров обратили внимание на важность безопасности и стабильности", - сказал пресс-секретарь.

Перспектива расширения сотрудничества в области безопасности между Будапештом и Пекином возникает в то время, когда отношения Венгрии с ее союзниками по ЕС и НАТО находятся на низком уровне.

В то время как авторитет Венгрии в западных столицах ухудшался в течение многих лет, решение Будапешта отказаться от обещания не быть последним, кто ратифицирует заявку Швеции на вступление в НАТО, еще больше подорвало доверие.

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Как утверждает The Guardian, устроенная западными "союзниками" изоляция Будапешта была продемонстрирована в минувшие выходные на Мюнхенской конференции по безопасности, на которой отсутствовали высокопоставленные венгерские чиновники.

Однако в своей речи в Венгрии в субботу Орбан обозначил сдвиг, объявив, что "мы находимся на пути ратификации вступления Швеции в НАТО в начале весенней сессии парламента".

Сохраняющееся напряжение проявилось в полной мере в минувшие выходные, поскольку венгерские официальные лица отказались встречать гостей из Вашингтона.

"Союзники ожидали действий Венгрии по вступлению Швеции в НАТО в течение 21 месяца", - написал посол США в Будапеште Дэвид Прессман в социальных сетях.

"К сожалению, ряд высокопоставленных венгерских правительственных чиновников и парламентских представителей "Фидес" отказались встретиться с самой высокопоставленной делегацией двухпартийного Конгресса США, посетившей Венгрию за последние годы", - добавил американский посол.

В своей речи на выходных Орбан, который сталкивается с внутриполитическим давлением и протестами на фоне скандала, приведшего к отставке президента страны, четко обозначил свои предпочтения: "Мы не можем вмешиваться в выборы в других странах, но мы бы очень хотели, чтобы президент Дональд Трамп вернулся в Белый дом и установил мир здесь, в восточной половине Европы".

20.02.24
Авторы: АНДРЕЙ ЯШЛАВСКИЙ

Источник - МК
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