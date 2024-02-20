Впереди на Украине определенно военный переворот, - Стивен Брайен

11:07 21.02.2024

Asia Times

Гонконг



Смена режима действительно грядет - только в Киеве

AT: сдача Авдеевки приведет к свержению режима Зеленского



Режим Зеленского зашатался из-за кровавых потерь в битве за Авдеевку, считает автор статьи в AT. Он практически растерял ярых сторонников в армии и унизил бывшего главнокомандующего. Рано или поздно военные выберут нового президента - и скорее всего им станет Залужный.



Стивен Брайен (Stephen Bryen)



Вашингтон горячо надеялся, что конфликт на Украине приведет к смене режима в России. Но сегодня этот сценарий куда вероятнее не в Москве, а в Киеве.



Смену режима в там может ускорить недавно завершившаяся кровавая битва за Авдеевку.



Авдеевка - один из спутников Донецка, столицы Донбасса. Донецк находится примерно на полпути между Мариуполем на Азовском море и Луганском на севере. И в Донецке, и в Луганске живут преимущественно русскоязычные. Россия аннексировала (не аннексировала, а признала эти территории российскими согласно воле местных жителей. – Прим. ИноСМИ) эти города, а также Херсон и Запорожье, в сентябре 2022 года.



Недавняя битва за Авдеевку началась четыре месяца назад, и с января русские изматывали украинский гарнизон. Российские войска проводили атаки с севера (в том числе по огромному коксохимическому заводу), били с юга и наносили многочисленные удары по флангам.



К концу первой недели февраля российские вооруженные силы перерезали украинский гарнизон надвое и уверенно продвигались вперед, утюжа город артиллерией и бомбами ФАБ. Это фугасные бомбы разных размеров (есть модификации от ФАБ-500 до ФАБ-1500, причем цифра соответствует размеру бомбы в килограммах).



Авдеевский укрепрайон представлял собой сложную цель для российской армии. Русские сосредоточились на фланговых атаках, в итоге разрубив линии снабжения ВСУ и сорвав ротацию сил. К последней неделе битвы все дороги в город находились под огневым контролем русских.



Президент Владимир Зеленский поставил на карту в Авдеевке свою репутацию и хотел удержать город любой ценой. Он даже уволил своего главнокомандующего Валерия Залужного, который считал оборону Авдеевки делом безнадежным. Залужный хотел отвести украинские войска от нынешней линии соприкосновения и перебросить их на новые укрепленные рубежи, чтобы защитить Киев и другие важные города.



Новым главнокомандующим стал Александр Сырский, бывший командир сухопутных войск при Залужном. Тот самый Сырский, который до последнего удерживал Артемовск (Бахмут), - причем за непомерные жертвы битву окрестили "мясорубкой".



Сырский незамедлительно отрядил три-четыре бригады, чтобы спасти Авдеевку от разгрома. Но его спасательная операция почти тут же столкнулась с серьезными неприятностями.



Часть бригад Сырского собиралась в небольшом поселке Селидово в 15 километрах от Авдеевки. Русские вскрыли действия украинской армии в Селидово и атаковали ракетами "Искандер" и кассетными боеприпасами.



По данным российских источников и блогеров в Telegram и X, в результате атаки была практически уничтожена целая бригада ВСУ.



Местный украинский губернатор заявил, будто российский авиаудар попал по больнице.



Украинская пропагандистская машина взвинтила обороты еще больше, утверждая, что русские ударили по роддому в Селидове. Но реальность такова, что ВСУ разом потеряли от 1 000 до 1 500 солдат.



Большинство западных СМИ поддержали украинскую версию событий.



Зеленский укатил на Мюнхенскую конференцию по безопасности, где его встретили громом оваций и аплодировали стоя. Уезжая из Киева, он наказал Сырскому отстоять Авдеевку любой ценой.



Сырский бросил в город 3-ю бригаду. На самом деле 3-я отдельная штурмовая бригада - это слегка перегруппированный "Азов"*. В бригаде "Азов"* Зеленский в свое время собрал радикальных националистов. Так что если кто Украине и соответствует путинскому образу о нацистах, то 3-я бригада - лучший тому пример. А политическая власть Зеленского напрямую зависит от украинских военных - включая националистов.



Однако дела у 3-й бригады пошли не по плану. Когда ее части вошли в Авдеевку с севера, оказалось, что ситуация тяжелая. К тому времени в северной части города находилось порядка 4 500 украинских солдат, большинство из которых прятались на коксохимическом заводе. Еще 3 500 человек находились в центре, граничащем с южными окраинами города и старым заброшенным аэродромом.



3-я бригада не подчинилась приказу и сбежала из города, презрев четкие инструкции Сырского и Зеленского. Меньше всего Зеленский хотел попасть в переплет на Мюнхенской конференции, куда прибежал выпрашивать боеприпасы.



Некоторые бойцы 3-й бригады сдались русским. После этого Сырский отдал приказ об отступлении и сдаче Авдеевки. Это отступление стало существенным ударом по престижу Зеленского, и, судя по всему, из Мюнхена Сырскому досталось на орехи. Но у Сырского не было иного выбора, кроме как открыто сдаться. После этого он провозгласил "новую" стратегию - как раз ту, что раньше рекомендовал Залужный.



После сдачи Авдеевки Зеленский угодил в переделку. Он практически растерял ярых сторонников в армии, унизил бывшего главнокомандующего Залужного и заменил его Сырским, который слывет неудачником. Наконец, он потерял лицо перед европейцами - и, возможно, перед США, хотя трудно сказать наверняка.



В ответ Зеленский пообещал, что Украина "непременно" вернет Авдеевку.



Но Вашингтон не хочет мирного соглашения с русскими. Все усилия он сосредоточил на том, чтобы нанести России максимальный урон, разорить русских и заменить их лидера. Команда Байдена не может смириться с тем, что украинцы могут заключить с Россией сделку и сорвать этот замысел.



Главный расчет вашингтонской политики не оправдался. Тяжелые санкции не только не сломили российскую экономику, но и подтолкнули русских в совершенно новом направлении - в сторону Китая, Индии и БРИКС. А американские технологии не переломили ход конфликта в пользу Украины.



Нежелание США вести какие бы то ни было переговоры лишь окончательно убедило русских в том, что Вашингтон и НАТО являются врагами, а также усилило их глубоко укоренившееся мнение о том, что долгие годы им лгали насчет расширения НАТО. Ни США, ни Европа либо не смогли, либо не захотели оживить свою военно-промышленную базу, русские же преуспели в этом с удвоенной силой.



Тем временем США и Европа ждут окончания боевых действий, чтобы поскорее вложить сотни миллиардов долларов в восстановление Украины, но все менее и менее вероятно, что это произойдет под эгидой Запада.



Дело в том, что режим Зеленского зашатался. А поскольку он зиждется на военном положении, не будет ни выборов, ни открытого политического процесса. Но в армии зреет гнев, и рано или поздно военные выберут нового лидера - и скорее всего им станет Залужный.



Так что Киеву достаточно скоро светит смена режима.



Стивен Брайен - бывший директор аппарата подкомитета по Ближнему Востоку при внешнеполитическом комитете Сената США и заместитель помощника министра обороны по политическим вопросам



* запрещенная в России террористическая организация. - Прим. ИноСМИ