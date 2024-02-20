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Украину бросают в последний бой, - Абдулла Мурадоглу
11:09 21.02.2024

Yeni Safak
Турция

Последний рывок Украины?
YŞ: США выдумали "новую угрозу" со стороны России из-за грядущего поражения ВСУ

На фоне грядущего поражения ВСУ остро нуждаются в иностранной помощи, пишет YŞ. Чтобы "протолкнуть" финансирование Украины, американские законодатели идут на уловки. Так, конгрессмен Майк Тернер даже заявил, что нацбезопасности США угрожает российское ядерное оружие в космосе.

Абдулла Мурадоглу

В прошлую среду, 14 февраля, председатель комитета палаты представителей США по разведке Майк Тернер (MikeTurner) шокировал Вашингтон своим заявлением. Подчеркнув, что Соединенные Штаты сталкиваются с серьезной угрозой национальной безопасности, Тернер потребовал от президента страны Джо Байдена немедленно рассекретить все соответствующие данные. Конгрессмен обратил внимание на "дестабилизирующий иностранный военный потенциал" и не стал вдаваться в подробности. Вскоре стало известно, что речь идет о России и Тернер в своем заявлении опирался на секретную информацию.

Согласно утверждениям, основанным на разведывательных источниках американских средств массовой информации, Россия имеет потенциал для размещения "ядерного противоспутникового оружия" в космосе. Отмечается, что Москва сможет вывести из строя американские военные средства связи и разведки. Еще в одной публикации говорилось, что Россия пытается разработать ядерное космическое оружие, способное при взрыве создать мощную энергетическую волну и парализовать большую часть коммерческих и государственных спутников.

Однако Джо Байден заявил, что военный потенциал России не представляет ядерную угрозу. По его словам, у Вашингтона нет доказательств того, что Москва окончательно решила вывести эти технологии в космос.

"Этот потенциал еще не материализовался, и, надеюсь, не материализуется", – добавил президент США.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал публикации в американских СМИ "уловкой", обратив внимание на то, что Белый дом всеми возможными способами пытается заставить конгресс одобрить законопроекты, предусматривающие дополнительную помощь Украине.

Аналитики предполагают, что обвинения в адрес России были раздуты для того, чтобы обеспечить обсуждение сенатского законопроекта, предполагающего выделение 95 миллиардов долларов на помощь Израилю, Украине и Тайваню, в палате представителей. Сумма, предназначенная для Украины в документе, составляет 60 миллиардов долларов. Спикер палаты представителей, республиканец Майк Джонсон (Mike Johnson) исключил немедленное вынесение этого пакета помощи на голосование.

Между тем восемь членов центристского крыла обеих партий в палате представителей подготовили отдельный законопроект для Украины. Также известно, что многие поддерживающие Трампа республиканцы и представители левого крыла демократов не благоволят этим двум законопроектам по разным причинам. Дональд Трамп, настаивающий на том, что продолжение американской помощи Украине будет способствовать затягиванию военного конфликта, заявил, что в случае избрания президентом прекратит боевые действия в течение первых 24 часов.

Первое заявление относительно России сделал Майк Тернер. Глава комитета палаты представителей США по разведке вместе с тремя его другими членами – одним республиканцем и двумя демократами – 9 февраля встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. На пресс-конференции в украинской столице Тернер отметил: "Мы приехали сюда, чтобы заявить, что США полностью поддерживают Украину и усердно работают в палате представителей и сенате, чтобы обеспечить необходимое финансирование для ее защиты от России".

По возвращении из Киева Тернер выступил с заявлениями, в которых призвал спикера палаты представителей Майка Джонсона ускорить рассмотрение законопроекта в сенате. Тернер входит в число республиканских ястребов, которые решительно поддерживают продолжение помощи Украине. Поэтому считается, что своим заявлением в среду, 14 февраля, глава разведкомитета, возможно, хотел оказать давление на палату представителей для рассмотрение сенатского законопроекта.

Киевской администрации становится все труднее противостоять России, а арсенал ВСУ постепенно истощается. Военный конфликт идет уже второй год, и нет никаких признаков того, что Путин сдастся. При этом в американских СМИ, которые изначально раздували сенсационные сообщения о том, будто Россия несет большие потери, наблюдается заметная усталость от украинской темы.

Американские ястребы, рассматривающие военный конфликт как средство ослабления России, похоже, действительно хотят, чтобы боевые действия продолжались "до последнего украинца". США и Великобритания также препятствовали достижению Украиной соглашения о прекращении огня с Россией. Министр финансов Джанет Йеллен (Janet Yellen), утверждающая, что у США есть экономические возможности для оказания одинаковой помощи и Украине, и Израилю, предупредила, что, если конгресс не предоставит помощь Киеву, то именно он будет нести ответственность за поражение Украины.

Поэтому, по мнению большинства аналитиков, обвинения в адрес России, инициированные Тернером и продолженные американскими СМИ, направлены на то, чтобы не допустить прекращения помощи Киеву.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1708502940


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