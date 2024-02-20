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|Из-за обрушения навеса на стройплощадке АГМК под Ташкентом погибли трое индийских рабочих
11:14 21.02.2024
По факту гибели трех граждан Индии на строительстве МОФ-3 АГМК возбуждено уголовное дело
Уголовное дело о нарушении техники безопасности, повлекшем смерть человека и иные тяжкие последствия, возбуждено по факту гибели трех граждан Индии в результате обрушения железных конструкций на стройплощадке медно-обогатительной фабрики АГМК в Ташкентской области.
21 февраля по факту гибели трех граждан Индии на строительстве медно-обогатительной фабрики на Алмалыкском горно-металлургическом комбинате (МОФ-3 АГМК) в Ташкентской области возбуждено уголовное дело, сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хает Шамсутдинов.
Как уточнили "Газете.uz" в пресс-службе Генеральной прокуратуры, уголовное дело возбудили по пунктам "а" и "б" части 2 статьи 257 Уголовного кодекса (нарушение правил по технике безопасности, промышленной санитарии или иных правил охраны труда лицом, ответственным за их соблюдение, повлекшее смерть человека и иные тяжкие последствия / наказывается ограничением свободы от 2 до 5 лет либо лишением свободы до 5 лет с лишением определенного права).
Напомним, накануне примерно в 8:00 в результате продолжительного и обильного снегопада и сильного ветра в цехе подготовки металла компании Enter Engineering обрушилась кровля временного объекта.
В результате травмы получили 32 работника строительной компании (все - граждане Индии). Трое из них скончались на месте, 29 были госпитализированы с различными травмами.