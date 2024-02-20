Из-за обрушения навеса на стройплощадке АГМК под Ташкентом погибли трое индийских рабочих

11:14 21.02.2024

По факту гибели трех граждан Индии на строительстве МОФ-3 АГМК возбуждено уголовное дело



Уголовное дело о нарушении техники безопасности, повлекшем смерть человека и иные тяжкие последствия, возбуждено по факту гибели трех граждан Индии в результате обрушения железных конструкций на стройплощадке медно-обогатительной фабрики АГМК в Ташкентской области.



