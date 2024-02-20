Скончалась Народная артистка Кыргызстана театральная актриса Александра Марусич

11:15 21.02.2024

Скончалась народная артистка Александра Марусич



"Культура" (АКИpress) - 20 февраля 72-м году жизни после продолжительной болезни скончалась народная артистка Марусич Александра Евгеньевна. Об этом сообщает Минкультуры.



