Почему так проблемно строятся "русские школы" в Таджикистане?

11:24 21.02.2024 Школы есть, а денег нет

Почему строители больше года не могут получить деньги за возведение русскоязычных учебных заведений в Таджикистане



В 2022 году в Таджикистане появились пять новых школ, построенных при поддержке РФ. Строители усердно старались завершить проект вовремя, чтобы, как полагается, в День знаний - 1 сентября - прозвенел звонок, и дети вошли в современные, оборудованные всем необходимым классы. У них это получилось. Отметим, что особенность данных образовательных заведений в том, что они возведены на средства бюджета России и обучение здесь ведется на русском языке. Вот только не все в этой истории гладко - как часто бывает, возникли проблемы с распределением выделенных на реализацию проекта миллионов долларов. Оказалось, что стройкомпании, в основном местные, несмотря на то, что уже прошло более года после сдачи объектов, так и не получили часть причитающихся средств. "Фергана" разбиралась, почему Заказчик в лице Евразийского банка развития - международной финансовой организации, декларирующей соответствие высоким стандартам и следование лучшим мировым практикам в своей деятельности, - не торопится рассчитаться с исполнителями работ, и есть ли путь для выхода из затянувшегося кризиса.



Растущие аппетиты



История строительства школ началась весной 2019 года, когда Россия и Таджикистан заключили соответствующее соглашение на уровне первых лиц государств. Пожалуй, важность данного проекта очевидна. Ведь не секрет, что множество жителей центральноазиатской республики постоянно работают в РФ, принося пользу экономикам обеих стран. Причем поток мигрантов не иссякает, так что изучение русского языка на родине дает таджикистанцам дополнительные преимущества хотя бы при дальнейшем трудоустройстве за рубежом.



Стороны выбрали для реализации проекта пять крупных городов: Душанбе, Куляб, Худжанд, Турсунзаде и Бохтар. Таджикистан предоставил землю под возведение образовательных учреждений, а на плечи России легло финансирование. В 2021 году правительство РФ выделило на строительство и оснащение школ $150 млн.



Средствами из бюджета распоряжался оператор проекта - Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР, Фонд), организованный в 2009 году несколькими странами СНГ для борьбы с последствиями мирового финансового кризиса. В роли Заказчика выступал Евразийский банк развития (ЕАБР, Банк).



Генеральным подрядчиком масштабного строительства было определено российское ООО "ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ", которое привлекло к работам таджикистанских партнеров, в частности, ОАО "ТГЭМ", ООО "СтройЦентр", ЗАО "ТАДЭС", ОАО "АлюминСохтмон", ООО "Металл Инвест Строй", ООО "Нуроб".



Изначально планировалось возвести школы по типовому проекту - подобные учебные заведения, рассчитанные на 1224 ученика, строили в Грозном. Однако в ходе работ были внесены изменения. Инженеры учли, что Таджикистан расположен в сейсмоопасной зоне, и предложили использовать более прочные конструкции и материалы. По их словам, эти здания способны выдержать землетрясение силой девять баллов. Затем появилась идея укомплектовать компьютерные классы современными планшетами, установить в кабинетах интерактивные панели с выходом в интернет, оборудовать лаборатории для практических занятий по физике, биологии и химии. Более того, в каждом образовательном учреждении есть по два бассейна - для детей младшего возраста и старшеклассников. Все эти "бонусы", разумеется, заметно увеличили смету строительных расходов.



Чтобы не быть голословными, приведем данные, опубликованные в издании "Версия". По первому контракту между ЕАБР и ООО "ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ", подписанному в июле 2021 года, стоимость работ составляла около $129 млн. Однако с учетом замечаний, пожеланий и изменений в технические требования, внесенных пользователем объектов - Министерством просвещения России, - "цена вопроса" увеличилась почти на $50 млн. В этой связи 19 сентября 2022 года стороны заключили соответствующее дополнительное соглашение.



Спустя месяц, после проведения аудита строительно-монтажных работ, было определено, что их стоимость вновь необходимо пересмотреть. Так, Заказчик и подрядчик заключили новое допсоглашение - на сей раз окончательная сумма составила без малого $260 млн.



Причем новые расчеты были согласованы уже после 1 сентября, к которому планировалось открыть школы. Однако строительные компании все же успели сдать все пять объектов ко Дню знаний. Конечно, они пошли на риск, самостоятельно покрыв часть расходов и фактически кредитуя весь проект. Например, еще на начальном этапе возведения консорциум подрядчиков, чтобы не останавливать процесс в связи с ожиданием оплаты, вложил в дело $10 млн. А в начале 2022 года строители добавили еще $40 млн из "своего кармана".



В целом строительство школ в Таджикистане можно назвать успешным предприятием - дети сели за парты с начала учебного года, объекты соответствуют современным требованиям. Вероятно, из-за этого ЕФСР поручили реализовать аналогичный проект в Кыргызстане, в рамках которого к 2027 году в нескольких населенных пунктах республики возведут девять русскоязычных школ.



Однако, возвращаясь к таджикскому проекту, добавим, что если "фасад" этого здания выглядит прекрасно, то на "заднем дворе" не все в порядке. У строителей накопилась масса претензий к Заказчику.



Третий лишний



В декабре 2022 года российские власти предоставили оператору проекта - Евразийскому фонду стабилизации и развития - дополнительное финансирование. Как утверждает руководство "ЗАРУБЕЖДИПСТРОЯ", именно с этого момента начались проблемы. Точнее, ЕФСР стал поднимать вопрос неустоек и предъявлять в адрес строителей претензии. Например, всплыл вопрос о том, что заказчик якобы не подписал акт предварительной приемки объектов. Хотя это противоречит здравому смыслу, ведь без данного документа невозможно было бы сдать школы в эксплуатацию, а ведь там уже проходят занятия.



В общем, как сказал руководитель ООО "ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ" Александр Тимофеев, Заказчик и оператор проекта попытались сделать все, чтобы не выплачивать исполнителю деньги.



А ведь сумма набралась немалая. Как было указано выше, общая стоимость контракта с учетом допсоглашений составила почти $260 млн. При этом генподрядчик выполнил 85% работ, получив оплату в размере 60% от прописанного в договоре. Таким образом, по расчетам стройкомпании, задолженность достигает отметки $69 млн. Однако, как подчеркивает Тимофеев, "рассчитываться с нами никто не собирается".



Но необоснованные претензии выглядят мелочью по сравнению с тем, что после выделения дополнительных средств из российского бюджета ЕАБР в одностороннем порядке разорвал договор с "ЗАРУБЕЖДИПСТРОЕМ" и привлек для завершения проекта другого подрядчика - ООО "ГЕОЛАЙН". Сложилась абсурдная ситуация - новый исполнитель заказа не только осваивает допфинансирование, но и получает деньги за работы, выполненные осенью 2022 года предыдущими участниками проекта.



"ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ", разумеется, обращался в различные инстанции и в России, и в Таджикистане с просьбой помочь разобраться в этом деле. Но, как оказалось, многие госорганы не имеют полномочий проверять деятельность ЕАБР и ЕФСР.



Что касается таджикистанской стороны, то субподрядные организации также предпринимали попытки урегулировать вопрос с неоплаченными работами в рамках проекта. Одна из таких строительных организаций выиграла спор в суде по иску против Евразийского банка развития, и решение, обязывающее Банк выплатить возмещение, устояло в более высокой судебной инстанции Таджикистана. Но исполнять решение суда ЕАБР не намеревается.



Столкнувшись с такой неподступностью Заказчика в лице Фонда и Банка и не видя положительной динамики в разрешении возникшей ситуации, компании строительной отрасли Таджикистана обратились с открытым письмом к президентам обеих стран.



В этом документе (имеется в распоряжении "Ферганы") указано, что только субподрядчикам (без учета генерального подрядчика) Заказчик задолжал более $28 млн, из-за чего некоторые предприятия могут и вовсе прекратить свое существование.



"Разрешение сложившейся ситуации невозможно без Вашего дополнительного внимания, так как в ответ на неоднократные попытки урегулировать вопрос, грозящий международным скандалом, представители данных международных финансовых организаций прикрываются иммунитетами, чем фактически блокируют проводимую работу по установлению реальных обстоятельств дела - не предоставляют запрашиваемые сведения и документы в ответ на запросы государственных органов, игнорируют обращения участников проекта, не исполняют принятые в отношении них судебные решения в стране их присутствия", - говорится в письме, адресованном Путину и Рахмону.



Авторы обращения отметили, что некоторые из субподрядчиков получили от Фонда и Банка весьма "интересное" предложение, которое поспособствует закрытию образовавшейся задолженности: Заказчик решит проблему в обмен на благодарственные письма руководству ЕФСР, а также на согласие снизить стоимость выполненных работ, переоформив соответствующие акты.



"Такая форма шантажа порочит честь международных финансовых организаций, призванных стать аналогами МВФ в складывающемся мировом порядке, равно как накладывает тень на имидж учредивших их государств", - резюмируют представители таджикских строительных компаний.



В этой связи предприниматели попросили глав государств снять иммунитеты с ЕФСР и ЕАБР и со всех лиц, принимавших решения в ходе выполнения работ в рамках проекта, а также подключить к вопросу Генеральные прокуратуры Таджикистана и России.



Остается догадываться, по какой причине ЕФСР и ЕАБР всеми возможными способами препятствуют проведению проверки содержимого проекта компетентными органами.



29.01.24 Источник - fergana

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