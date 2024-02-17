Строительство транс-афганского нефтепровода ТАПИ никак не может начаться

11:26 21.02.2024

Строительство ТАПИ в Афганистане пока не началось, а Пакистан обязался до сентября построить часть газопровода из Ирана



Несмотря на предыдущие заявления о скором начале строительства газопровода ТАПИ в Афганистане, практическая реализация проекта еще не началась, передает афганское информационный сайт Tolo News, со ссылкой на заявление Афганской палаты промышленности и шахт.



19 февраля издание сообщило о встрече исполняющего обязанности министра горнорудной и нефтяной промышленности Исламского Эмирата Афганистан Шахабутдина Делавара с главой консорциума TAPI Pipeline Company Ltd Мухамметмыратом Амановым.



Афганская сторона в очередной раз отметила важность проекта для экономики Афганистана и рассказала об обеспечении безопасности на тех территориях, где планируется проложить газопровод. Однако, как отметил пресс-секретарь Исламского Эмирата Забихулла Муджахид, начало реализации проекта зависит не только от Афганистана, остальные участники проекта тоже должны быть к этому готовы. Практическая имплементация проекта задерживается из-за "макрорегиональной конкуренции". Очевидно, имеются в виду сложные отношения между Пакистаном и Индией.



Между тем пакистанский информационный ресурс The Express Tribune пишет о том, что Исламабад обязался построить 80-километровый участок газопровода Иран-Пакистан (ИП) до сентября 2024 года, чтобы избежать возможного штрафа размером $18 миллиардов.



По информации источников издания, Министерство энергетики Пакистана просит кабинет министров одобрить начало работ по проекту газопровода IP на территории страны. Кроме того, Совету по развитию газовой инфраструктуры (Gas Infrastructure Development Cess, GIDC) было поручено ускорить процесс финансирования проекта.



Напомним, в ноябре 2023 года сообщалось о предстоящих ирано-пакистанских переговорах по реализации газопровода ИП. Стороны намеревались уладить все разногласия до сентября 2024 года.



Иран уже завершил прокладку газопровода на своем участке и в феврале 2019 года пригрозил Пакистану судебным разбирательством, если тот не начнет строительство на своей территории. В сентябре того же года пакистанская Inter-State Gas Systems (ISGS) и иранская National Iranian Gas Company (NIGC) заключили соглашение, согласившись не обращаться в суды из-за задержек до 2024 года.



Строительству ИП препятствуют санкции США против Ирана, однако иранская сторона заявляет, что она уже сотрудничает в газовой сфере с Туркменистаном и Азербайджаном без каких-либо для этих стран негативных последствий; соответственно, по мнению Тегерана, Пакистану санкции тоже не грозят. Исламабад также подтвердил свою приверженность проекту.