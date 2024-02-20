В Бухарской области - новый прокурор (Улугбек Хамдамов)

11:30 21.02.2024

Сменился прокурор Бухарской области



Прокурором Бухарской области вместо Махмуда Истамова назначен Улугбек Хамдамов, бывший прокурор Коканда. На днях при получении взятки в 90 тысяч долларов был задержан прокурор Каганского района области.



