Туркменистан. Аномальные перепады температур, пыльные бури и угроза нашествия саранчи

12:25 21.02.2024

С середины февраля аномальные морозы сменили аномально теплую погоду, сохранявшуюся в Туркменистане с начала месяца, передает "Метеожурнал".



В Ашхабаде на протяжении восьми дней подряд максимальная температура днем превышала +20℃, достигая +26,8℃, однако теперь она опустилась до -9…-14℃ на севере страны и до -2…-7℃ в остальных регионах.



Резкая перемена погоды сопровождалась сильным ветром, осадками в виде снега и ледяного дождя, а также пылевыми бурями.



Между тем пыльные бури стали в Туркменистане обычным явлением. Например, в Керки они фиксировались 5, 6, 8, 9, 10, 11 и 14 февраля.



В январе информационное издание Iran Front Page сообщило о закрытии школ и перебоях в движении железнодорожного транспорта из-за сильной пылевой бури в приграничном с Туркменистаном городе Сарахс.



Причинами увеличения количества пылевых явлений называют опустынивание, сокращение количества осадков и засухи.



"Метеожурнал" отмечает, что 2023 год стал засушливым почти на всей территории Туркменистана. В большинстве регионов выпало от 40 до 55% осадков от годовой нормы. Тенденция продолжилась и в январе 2024 года – на большей части территории страны осадков выпало от 40 до 80% от климатической нормы, в некоторых районах еще меньше – от 20 до 40%.



Авторитетный информационный сайт Inside Climate News предупреждает, что глобальное потепление и засухи создают благоприятные условия для размножения саранчи в Иране, Афганистане и Туркменистане.



Если тенденция сохранится, в ближайшие десятилетия западная Индия, Иран, Афганистан и Туркменистан могут стать горячими точками распространения саранчи, что будет угрожать продовольственной безопасности региона.