Казахстан. Мажилис одобрил пожизненное наказание за педофилию и убийство детей

12:28 21.02.2024

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты 21 февраля одобрили в первом чтении проект закона, которым вносится пожизненное наказание за педофилию и убийство детей, сообщает корреспондент Zakon.kz.



Такие нормы заложены в законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей".



Представила документ депутат Жулдыз Сулейменова.



"Законопроекты разработаны депутатами Мажилиса в реализацию поручений, озвученных главой государства в Послании народу Казахстана. В целях недопустимости насилия, другого жестокого или унижающего человеческое достоинство обращения предусмотрен ряд законодательных норм. Во-первых, восстанавливается уголовная ответственность за причинение легкого вреда здоровью с наказанием в виде штрафа до 200 МРП, либо привлечение к общественным работам до 200 часов, либо арестом до 50 суток, а также за нанесение побоев с наказанием в виде штрафа до 80 МРП, либо привлечение к общественным работам до 80 часов, либо арест до 25 суток", – сказала она.



По ее словам, в случае совершения таких деяний с особой жестокостью в отношении несовершеннолетнего и лица в связи с осуществлением им служебной деятельности или выполнением профессионального или общественного долга может быть применено ограничение либо лишение свободы до двух лет.



"Ужесточается уголовная ответственность за истязание несовершеннолетнего либо лица, находящегося в беспомощном состоянии, нанесение тяжкого и среднего вреда здоровью. В частности, исключается альтернативный вид наказания как "ограничение свободы" с применением только лишения свободы. За убийство малолетнего либо педофилию вводится безальтернативная мера наказания как "пожизненное лишение свободы", – добавила депутат.



Законопроектом также регламентируется порядок применения особых требований к поведению лиц, совершивших административное, уголовное правонарушение в отношении несовершеннолетнего либо в сфере семейно-бытовых отношений. По решению суда к ним может быть установлено прохождение психологической помощи в медицинских организациях.



Также в целях своевременного выявления фактов насилия предусмотрена норма, предусматривающая возможность реагировать уполномоченным органам на сообщения в средствах массовой информации о фактах насилия.



"Предлагается установить уголовную ответственность за доведение до самоубийства или склонение к самоубийству с наказанием в виде лишения свободы на срок от пяти до девяти лет. А также вводится новая уголовная ответственность за пропаганду самоубийства в виде штрафа в размере 200 МРП. Кроме того, вводится административная ответственность за буллинг и кибербуллинг несовершеннолетнего с наказанием в виде штрафа 10 МРП", – резюмировала Жулдыз Сулейменова.



В то же время для защиты прав детей, проживающих в интернатных организациях, предусмотрены нормы по беспрепятственному проведению проверок условий содержания в них.



Документом также вводится административная ответственность за принудительную высадку из автобуса и иного общественного пассажирского транспорта несовершеннолетнего до 16 лет без сопровождения.



21 февраля вице-министр просвещения разъяснил данную норму.



Мадина Мамырханова