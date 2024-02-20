Зерновая сделка: Украина переиграла Россию в Египте

12:30 21.02.2024

Зерновая сделка: Украина переиграла Россию в Египте, предложив арабам на 7 долларов меньше

Почему все российские экспортеры предложили одинаковую и слишком высокую цену за пшеницу?



Михаил Зубов

Материал комментируют:

Александр Корбут

Константин Смирнов

Татьяна Литвиненко



Египет отказался от закупки российского зерна, сделав выбор в пользу пшеницы из Украины и Румынии. Об этом сообщил глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский.



- Наши отгрузки находятся на низком уровне. Мы даже последний тендер в Египте проиграли целиком и полностью. Там довольно много предложений было с российской стороны, но ни одна поставка не победила, сказал Злочевский, подчеркнув, что ранее Египет был одним из крупнейших покупателей нашей пшеницы.



Специалист объяснил это тем, что предложения России были по $245 за тонну, а победу одержали предложения по $238, на $7 дешевле. В основном, это - пшеница из Украины и Румынии.



О том, как формируется цена на экспортную поставку пшеницы, "Свободной Прессе" рассказал независимый эксперт по сельскому хозяйству Александр Корбут:



- Экспортеры определяют цену, исходя из конъюнктуры рынка и прогноза о том, какую цену предложат конкуренты. В данном случае - Франция, Румыния и Украина, потому что США, Аргентина и Австралия, как правило, на этот рынок не лезут: далеко, фрахт дорогой.



Кроме того, условия самого тендера влияют на цену. В Египте, как правило, достаточно длинная отсрочка по платежу: ты уже доставил и отгрузил зерно, а деньги придут через 180 дней, а иногда и 270 дней нужно ждать.



А за эти полгода цена на зерно может резко измениться. Такие риски наши экспортеры закладывают в цену.



Есть еще один фактор, о котором официально не говорится, но рынок это знает: Минсельхоз дал рекомендации по минимальным ценам продаж.



Важно к тому же понимать, что проиграв всего несколько тендеров, мы никуда с рынка Египта не ушли. Просто сократили отгрузки на какое-то время.



- Россия является мировым лидером по экспорту пшеницы, которая является дефицитным товаром в мире. В разные годы наша пшеница занимает до 50% всего мирового рынка, - сказал "Свободной Прессе" независимый экономический обозреватель Константин Смирнов.



- Те объемы, которые не купил Египет, с удовольствием купят другие страны. И в таком случае у наших экспортеров нет ни малейшей мотивации, чтобы сбивать цену. Сейчас наша пшеница стала самой любимой на Ближнем Востоке: в ОАЭ, Катаре, Саудовской Аравии. И если они берут ее по $245, то зачем Египту отдавать дешевле?



"СП": А за что нашу пшеницу любят на Ближнем Востоке?



- У нас пшеница - не самой высшей твердой категории, которая нужна для производства макаронных изделий. Но арабы и не едят макароны. Они едят лепешки, для которых наша пшеница - самое оно. При этом она дешевле.



Но вот у меня лично вопрос: а каким же образом украинцы довезут до Египта зерно в том объеме, котором возим мы? У нас все ясно: порт Новороссийск - и поплыли. А Украина как доставлять будет? У нее просто нет возможности исполнить контракт после окончания зерновой сделки.



Кроме того - украинское зерно - очень плохого качества. Там много химикатов. В прошлом году в Европе дошло до того, что в там сжигали огромные партии украинской муки, обнаружив в ней канцерогены. Если Киев рассчитывает, что Бухарест будет поставлять украинское зерно реэкспортом, то это - очень большой вопрос. Зачем Румынии портить репутацию своего сельского хозяйства?



Главный редактор ИА "Зерно Он-Лайн" Татьяна Литвиненко в разговоре со "Свободной Прессой" напомнила, что в текущем году были не только проигранные тендеры в Египте, но и выигранные:



- Действительно, российская пшеница не смогла выиграть последний тендер по закупке пшеницы, состоявшийся 15 февраля, из-за слишком высокой цены. Победу одержало более дешевое украинское и румынское зерно.



Предыдущие тендеры были более удачными для российских экспортеров. На тендере по закупке пшеницы, который GASC провело 17 января, было законтрактовано 300 тыс. тнонн российской пшеницы и лишь 60 тыс. т французской. На тендере, который состоялся 9 января, было закуплено 360 тыс. т российской пшеницы и лишь 60 тыс. т украинской.



Почему все российские экспортеры предложили одинаковую и слишком высокую цену за пшеницу на последнем тендере, лучше уточнить непосредственно у них. Это - компании Grain Star, Grain Flower, Aston Agro и другие, - сказала Татьяна Литвиненко.