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Скончалась основательница и солистка таджикского ансамбля "Гульшан" Лайло Шарифи
12:42 21.02.2024

В Германии скончалась основатель ансамбля "Гулшан" Лейла Шарипова (Лайло Шарифи)

Манзума Фируз, Asia-Plus

Поговорили о ней с бывшими солистами этого ансамбля.

В германском городе Дюссельдорф в возрасте 94 лет 19 февраля скончалась Народная артистка Таджикистана и Азербайджана Лейла Шарипова. Она была основателем и первым художественным руководителем легендарного эстрадного ансамбля Гостелерадио Таджикистана "Гулшан".



"Я скажу так - она великая женщина"

Рахима Шалоэр, Заслуженная артистка республики, экс-солистка ансамбля "Гулшан", рассказала "Азия-Плюс", что потеря в один день двух уникальных таджикских певцов Давлатманда Холова и Лейлы Шариповой, очень тяжелая и печальная ноша для таджикского искусства. Она отметила, что Лейла Шарипова очень много сделала для Таджикистана, потому, что создала такой уникальный, неповторимый и незабываемый ансамбль.

"Я горжусь, что почти 50 лет работала в этом ансамбле. И все мы несли свой вклад в "Гулшан" и не подвели Лейлу Шарипову, а наоборот подняли ее авторитет, ее имя, - сказала она.

Как отметила Шалоэр, частично именно Лейла Шарипова стала причиной того, что она стала артисткой.

"Я с детства слушала и пела песни Лейлы и была ее поклонницей. Слушала ее песни на пластине, когда мы жили в Ташкенте, и почти что подражала, когда выступала на мероприятиях в школе. Я точно знала, что слова я пою неправильно, но все равно пела и продолжала изучать", - вспоминает певица.

Она также отметила, что когда Лейла Шарипова давала концерт в Ташкенте, Рахима, тогда еще молодая девушка, попросила отца и они вместе смотрели выступление легендарной певицы.

"Я пошла на концерт и увидела шикарный стиль, не говоря уже о ее прекрасных вокальных данных. Вы не представляете, какая я была счастливая. Я скажу так, она великая женщина, поэтому в дальнейшем я много ее произведений спела. Я ее очень любила и буду любить. Она всегда будет в нашей памяти", - сказала Рахима Шалоэр.

"Лейла сама дала название ансамблю"

Другой экс-солист эстрадного ансамбля "Гулшан" Умар Зиеев рассказал "Азия-Плюс", что хотя он и не работал с Лейлой Шариповой, но видел ее выступления по телевидению и знал о творчестве артистки. По словам Зиеева, вклад этой женщины в становление ансамбля "Гулшан" очень значителен, так как она даже название ансамблю дала сама.

"Шарипова отличалась от других артистов стилем исполнения песен, она пела с иранским акцентом и выходила на сцену в европейском стиле одежды. Лейла была уникальна. Она пела очень простым и приятным тоном", - сказал певец.

Он также отметил, что это большая утрата.

Однажды приехала и осталась…но

Лейла Шарипова (Лайло Шарифи) родилась 28 января 1930 года на борту авиарейса Москва-Баку, однако в свидетельстве о рождении, оформленном в Баку, местом рождения была указана Москва.

Отец Шариповой был турком - уроженцем Измира, занимавшимся торговыми делами в Советском Азербайджане, мать - иранской азербайджанкой. Вскоре после рождения дочери семья перебралась в Мешхед (Иран), где Шарипова выросла и позже вышла замуж за сторонника иранского премьер-министра-реформатора Мохаммеда Мосаддыка.

После переворота 1953 года, приведшего к свержению Мосаддыка, молодая пара бежала в Таджикскую ССР и больше в Иран не возвращалась.

В Душанбе Шарипову пригласили работать диктором персидских программ государственного радио. Проучившись на музыкальном факультете, она некоторое время работала солисткой: сначала выступала с ансамблем народных инструментов таджикского радио.

А в 1964 году при Гостелерадио Таджикистана создали эстрадный ансамбль "Гулшан", первым руководителем которого стала Лейлу Шарипову.

В 1978 году, в связи с назначением мужа на новую должность, переехала в Баку, а с 1980 года являлась ведущей солисткой Азербайджанского телевидения и радио. В 1982 году муж Шариповой скончался от рака. В 1985 году певица покинула СССР и поселилась в городе Дюссельдорф Германии.

На протяжении своей музыкальной карьеры Лейла Шарипова сотрудничала с ансамблем народных инструментов таджикского радио, ансамблем Узбекского телевидения и радио под руководством Евгения Живаева, ансамблем азербайджанских народных инструментов "Хатира" под руководством Адиля Багирова, ансамблем "Дан улдузу" под руководством Гюляры Алиевой. В ее репертуаре имеются песни различных народов мира: турецкие, афганские, азербайджанские, армянские, туркменские, арабские, персидские, узбекские и испанские.

Она также была поэтессой и композитором, автором слов для более 10 песен и автором музыки и слов двух песен на фарси - "Черные глаза" и "Цветок миндаля".

Исполнения Лейлы Шариповой отличаются проникновенным лиризмом, эмоциональностью и выразительностью, любовь слушателей снискали мастерство, тонкая вокальная культура певицы. Шарипову часто называют "Соловьем Востока".

Источник - Азия-Плюс
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