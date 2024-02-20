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|Бывший замхокима Янгиабадского района Узбекистана осужден на 10 лет за получение взятки
15:57 21.02.2024
Экс-замхокима Янгиабадского района Джизакской области приговорен к 10 годам лишения свободы. Он в сговоре с другим гражданином пообещал предпринимателю выделить 200 га земли для строительства ветряных электростанций за 200 тысяч долларов. Кадры оперативной съемки задержания.
Янгиабадский районный суд по уголовным делам вынес приговор в отношении бывшего заместителя хокима Янгиабадского района Джизакской области за получение взятки в размере 100 тысяч долларов. Об этом сообщило УзА.
В мае 2023 года К. М. вступил в сговор с бывшим замхокима К. Р. Они пообещали руководителю предприятия Angren Mash’al Servis У. Т. предоставить через аукцион 200 га сельскохозяйственных земель для строительства ветряных электростанций.
За свою помощь они потребовали 200 тысяч долларов. В момент получения аванса в размере 100 тысяч долларов в одном из ресторанов района К. М. был задержан.
Оперативное мероприятие продолжилось, и далее был задержан бывший замхокима К. Р.
Суд приговорил К. Р. к 10 годам лишения свободы с лишением права работать на руководящих и материально ответственных должностях сроком 3 года. Кроме того, он должен выплатить штраф в размере 400 БРВ - 132 млн сумов.
К. М. приговорен к 6 годам лишения свободы и ему назначен штраф в размере 400 БРВ - 132 млн сумов.