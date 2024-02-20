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Токаев прилетел к Путину в Казань. Поигрались в "Игры будущего"
19:07 21.02.2024

Токаев встретился с Путиным в Казани

Президент Казахстана провел встречу с Владимиром Путиным. Глава государства Касым-Жомарт Токаев поблагодарил президента России за приглашение посетить Казань, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Акорда, Касым-Жомарт Токаев отметил позитивную динамику двусторонних отношений Казахстана и России.

"Это наша первая встреча в новом году, Владимир Владимирович. Все мы в ожидании президентских выборов, которые состоятся 17 марта в России. Каких-либо сомнений в конечном результате, конечно, нет, потому что Россия под Вашим авторитетным руководством достигает впечатляющих успехов. По сути дела, Вы своими заявлениями, действиями формируете глобальную повестку дня. Российская экономика, несмотря на очень сложные условия, достигла больших успехов. Естественно, это положительным образом сказывается на ходе нашего сотрудничества и на выполнении тех договоренностей, которые были нами достигнуты во время Вашего государственного визита в Казахстан в ноябре прошлого года. Обе стороны, правительства успешно, на мой взгляд, работают над реализацией договоренностей. Уже есть конкретные результаты", – сказал президент Казахстана.

Ранее сообщалось, что Токаев с рабочим визитом прибыл в Казань. 21 февраля глава государства оценил инициативы "Татнефти" по развитию казахстанской нефтегазовой промышленности.

Елена Беляева

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Токаев предложил провести следующие "Игры будущего" в Казахстане
встреча с президентом
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил уникальный характер первого международного турнира "Игры будущего" и предложил провести следующие игры в Казахстане, сообщает Zakon.kz.
Об этом пишет Акорда.

"Действительно, "Игры будущего" – это уникальный формат. Это симбиоз IT-интеллекта в сочетании со спортом. Мы привезли сюда солидную команду и надеемся на определенные положительные результаты. Вообще, IT-сектор в Казахстане развивается, у нас есть свои игры. Мы проводим международные соревнования. Хотел бы предложить, чтобы следующие "Игры будущего" прошли бы в нашей стране с тем, чтобы продолжить инициативу, которая была своевременно высказана Российской Федерацией", – подчеркнул лидер Казахстана.

Ранее сообщалось, что Токаев с рабочим визитом прибыл в Казань. 21 февраля глава государства оценил инициативы "Татнефти" по развитию казахстанской нефтегазовой промышленности. Позже он встретился с главой РФ Владимиром Путиным. Отметим, что Путин поблагодарил Токаева за участие в церемонии открытия "Игр будущего".

Елена Беляева

Источник - Zakon.kz
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