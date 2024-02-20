В Польше замаячил призрак своего "Уотергейта", - Валерий Мастеров

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20:22 21.02.2024

Незаконному прослушиванию подверглись сотни политиков
Валерий Мастеров
20.02.2024

Начатое по решению правительства расследование использования польскими спецслужбами израильского шпионского ПО Pegasus может касаться прослушивания разговоров свыше 100 политиков. Оборудование устанавливалось легально и нелегально в период пребывания у власти партии "Закон и справедливость" (ЗиС) с 2015 по 2023 год. Премьер Дональд Туск заявил, что не будет использовать скандал с прослушкой для политической борьбы, но "все, что можно будет раскрыть, будет раскрыто".

Первое заседание комиссии Сейма (нижней палаты парламента) по расследованию легальности использования программного обеспечения Pegasus, в которую входят депутаты разных политических фракций с преобладанием представляющей большинство "Коалиции 15 октября", продолжалось четыре часа. Но уже можно предположить, что работа ее будет продолжаться несколько месяцев, если не лет. И будет находиться под пристальным вниманием власти, оппозиции, общественности и СМИ.

Речь идет об одном из крупнейших политических скандалов III Речи Посполитой, как определяется в Конституции польское государство после политических изменений, произошедших в 1989–1990 годах. За время правления ЗиС под колпаком спецслужб могли оказаться, как сейчас пишет польская печать, тысячи граждан, причем не только оппозиционные политики, но и действовавшие члены правительства, представители силовых структур, местных администраций. Комиссия же должна идентифицировать и проверить всю поступающую информацию, согласно спискам "жертв", попавших под наблюдение Pegasus, с помощью которого можно проникнуть в смартфон, получить доступ к встроенным микрофонам и камере, а также расшифровать истории контактов со всеми мессенджерами.

Считается, что началом польского "Уотергейта" стало сообщение информагентства AP в конце 2021 года об установлении наблюдения при помощи Pegasus за сенатором Кшиштофом Брейзой. Были даже названы конкретные даты: с 26 апреля по 23 октября 2019 года. Тогда Брейза возглавлял избирательный штаб "Гражданской платформы" (главного конкурента ЗиС) перед парламентскими выборами 2019 года. Было установлено, что за это время мобильный телефон политика был взломан 33 раза с помощью шпионского ПО Pegasus. Интересно, что Брейза (в январе 2024 года занял место депутата Европарламента, сменив назначенного главой МИД Радослава Сикорского) 10 лет назад защитил диссертацию о парламентском контроле над спецслужбами.

Тем не менее "служебная прослушка" оказалась в поле всеобщего зрения лишь после того, как среди клиентов спецслужб всплыл недавний премьер-министр Матеуш Моравецкий. Список наблюдавшихся Pegasus быстро удлинялся. И в нем становилось все больше громких имен. Поэтому члены комиссии считают, что в первую очередь объясняться должны самые важные политики ЗиС: лидер партии Ярослав Качиньский, экс-министр юстиции и генпрокурор Збигнев Зебро, экс-премьер, а ныне евродепутат Беата Шидло, бывшие руководители МВД и дважды помилованные президентом Мариуш Каминьский и Мачей Вонсик.

"Комиссия должна расследовать законность, правильность и целесообразность действий, предпринятых с использованием программного обеспечения для тотального наблюдения под названием Pegasus правительством, спецслужбами и полицией в период с ноября 2015 года по ноябрь 2023 года. Я не сомневаюсь, что этот скандал является одним из самых значительных в Третьей республике. В ходе работы комиссии мы узнаем, что это был самый большой скандал после 1989 года, потому что масштабы этой процедуры, которая была направлена на подслушивание политиков, прокуроров и других лиц, потопят ЗиС и сметут эту партию с политической карты нашей страны", – сказал в интервью газете Fakt зампредседателя комиссии Томаш Треля.

В организациях ЗиС, как делятся впечатлениями ее растерянные члены, царят паралич и хаос. Никто в партии во главе с Качиньским не имеет ни малейшего представления о том, как выйти из патовой ситуации. Более того, с каждым днем расширяется список политиков, которые могли находиться под наблюдением с помощью все того же Pegasus. Вместе с именем Моравецкого уже ходят слухи об Антонии Мачеревиче, Яцеке Сасине и даже о самом Ярославе Качиньском и президенте Анджее Дуде.

Источник - НГ
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