Россия срочно дозакупила у Ирана баллистических ракет - 400 Fateh-110 и еще...

20:42 21.02.2024

Иран предоставил России множество мощных баллистических ракет класса "земля-земля". Об этом сообщило агентство Reuters, сославшись на шесть источников.



"Нет причин скрывать это. Нам разрешено экспортировать оружие в любую страну, которую мы пожелаем", - заявил агентству один из иранских чиновников.



Три источника из Ирана сообщили агентству, что республика предоставила России около 400 ракет, многие из которых относятся к семейству баллистических ракет малой дальности Fateh-110. В частности, речь идет о ракетах "Зульфикар", способных поражать цели на расстоянии от 300 до 700 километров.



Сообщается, что на данный момент Россия получила по меньшей мере четыре партии ракет, а в ближайшие недели ожидается транспортировка еще нескольких партий.



По информации одного из иранских источников, поставки начались в начале января по условиям сделки, заключенной между иранскими и российскими военными во время встреч в Тегеране и Москве.



Агентство Reuters добавило, что Министерство обороны Ирана отказалось комментировать эту информацию. От комментария также воздержалась Революционная гвардия - элитное подразделение, ответственное за иранскую ракетную программу.



13 февраля сообщалось, что Иран впервые провел пуск баллистической ракеты большой дальности морского базирования.