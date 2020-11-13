Арестовано все руководство... Всероссийское общество глухих. Крали по-тихому....

21:10 21.02.2024

Всероссийское общество глухих в одночасье лишилось своего руководства; все - задержаны

Алексей Иванов



20 февраля на сайте ВОГ опубликовано заявление:



"Уважаемые коллеги, дорогие друзья! Сегодня утром в соответствии с решением Следственного департамента МВД России были задержаны некоторые сотрудники Центрального аппарата Всероссийского общества глухих (ВОГ). Среди задержанных:

- президент ВОГ Станислав Иванов;

- первый вице-президент ВОГ Евгений Безруков;

- вице-президент ВОГ, член ЦП ВОГ, председатель Татарского РО ВОГ Венера Гаулстон;

- член ЦП ВОГ, помощник президента ВОГ, председатель Новосибирского РОВОГ Михаил Брагин;

- бывший вице-президент ВОГ Вадим Иванченко;

и другие бывшие руководители отделов и сотрудники аппарата ВОГ.

Мы внимательно следим за ситуацией и поддерживаем контакты с задержанными, их защитниками и представителями правоохранительных органов. Мы просим сохранять спокойствие".



Общероссийская общественная организация инвалидов "Всероссийское общество глухих" - самая многочисленная и старейшая (создана в 1926 году) организация инвалидов по слуху. Является членом Всемирной федерации глухих (ВФГ), имеет консультационный статус при Экономическом и социальном совете ООН (ЭКОСОС). Объединяет 82 региональных, 615 местных отделений на всей территории Российской Федерации. Численность - примерно 90 тыс. человек.



Станислав Александрович Иванов родился 19.05.1970 в Новосибирске. Инвалид по слуху с детства. Окончил Московскую государственную академию физической культуры по специальности "физическая культура и спорт" и Российский государственный социальный университет по специальности "менеджмент" со степенью магистра. В 1988-м начал заниматься волейболом, входил в состав сборной СССР и России по волейболу среди глухих, многократный чемпион страны. Чемпион Европы по волейболу среди глухих и слабослышащих. Дважды поднимался на подиум на Сурдлимпийских играх по пляжному волейболу: в 2001-м стал бронзовым призером, а в 2005 году - победителем. Работал учителем физкультуры в школе-интернате для глухих и слабослышащих детей, исполнительным директором Российского спортивного союза глухих, вице-президентом Общероссийской спортивной федерации спорта глухих, советником отдела адаптивной физической культуры и спорта Департамента государственной политики в сфере физической культуры и спорта Минспорттуризма РФ, помощником депутата Госдумы Михаила Терентьева (паралимпийский чемпион, председатель Всероссийского общества инвалидов), членом координационного совета по контролю за реализацией государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы. В 2019-23 годах входил в совет Всемирной организации глухих, входит в комиссии по образованию и по трудоустройству людей с инвалидностью международной организации Rehabilitation International. 13.11.2020 возглавил Всероссийское общество глухих. Член Комиссии при Президенте РФ по делам инвалидов, член межведомственной комиссии по развитию адаптивной физической культуры и спорта Совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта, член совета Минобрнауки по вопросам образования лиц с ОВЗ и инвалидов. Советник государственной гражданской службы Российской Федерации III класса. Член исполкома Сурдлимпийского комитета России, мастер спорта СССР международного класса, заслуженный мастер спорта России. Член управляющего совета международного движения "Абилимпикс", один из основателей движения Абилимпикс в РФ. Создатель международного движения DeafSkills, президент Международной ассоциации DeafSkills, зарегистрированной в Нидерландах в 2015-м. Член Центрального совета сторонников партии "Единая Россия". Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и медалью Центризбиркома РФ "За содействие в организации выборов", нагрудными знаками Минспорта России "Отличник физической культуры и спорта" и ВОГ "За особые заслуги" II и III степеней, почетными грамотами Минтруда и Минпросвещения, благодарностью Минцифры, благодарственной грамотой секретаря генсовета "Единой России". Грантообладатель гранта Фонда ООН по проекту "Вовлечение российской молодежи с нарушениями слуха в общественные процессы и трудоустройство".



Иванов

Евгений Николаевич Безруков родился 4.09.1974 в поселке Зауральский Еманжелинского района Челябинской области. Окончил Уральскую государственную академию физической культуры и спорта по специальности "преподаватель лечебной физической культуры" и Международный инновационный университет г. Сочи по специальности "юриспруденция". Многократный победитель и призер российских и международных соревнований по баскетболу. Работал тренером детской и юношеской команд баскетбольного клуба "Метеор", заместителем председателя Челябинского городского отделения Челябинского регионального отделения Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации инвалидов "Российский спортивный союз глухих", председателем Челябинской региональной общественной организации инвалидов "Спортивная федерация спорта глухих". С 2005 года - председатель Челябинского регионального отделения Всероссийского общества глухих, с 2022 года - первый вице-президент ВОГ; координирует деятельность реготделений ВОГ на всей территории Российской Федерации, развитие и укрепление взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления. Член политсовета Челябинского регионального отделения партии "Единая Россия", координатор партийного проекта "Единая страна - Доступная среда" по Челябинской области. Баллотировался от ЕР в Государственную Думу.



Безруков

Венера Мунировна Гаулстон родилась 27.02.1972 в поселке городского типа Камское Устье, административном центре Камско-Устьинского района Татарской АССР. Окончила Московский институт экономики и предпринимательства по специальности "экономист". Трудилась бухгалтером Камско-Устьинского райсобеса, бухгалтером тамошней станции по борьбе с болезнями животных, главным бухгалтером ООО "Бор-Исток" в г. Электросталь Московской области, бухгалтером-кассиром московского ОАО "Манежная площадь - Паркинг 1", ведущим специалистом отдела бюджета аппарата президента Всероссийского общества глухих. С 2010-го возглавляет Татарское РО ВОГ.



Гаулстон

Михаил Юрьевич Брагин родился 8.07.1961 в Новосибирске. Окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета им. А. А. Жданова, Сибирскую академию государственной службы по специальности "Государственное и муниципальное управление". Работал юрисконсультом Псковского кабельного завода, термистом-обжигальщиком и сотрудником отдела кадров новосибирского завода "Сибтекстильмаш". С 1989-го возглавляет Новосибирское РО ВОГ. Помощник президента ВОГ. Член Новосибирского регионального отделения Ассоциации юристов России. Членом партии "Единая Россия" с момента ее создания.



Брагин

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Рано утром силовики пришли домой к Иванову. Остальных взяли в гостинице в центре Москвы - они прибыли на пленум ВОГ, который проводится раз в квартал. По словам жены Брагина, всего задержали около 20 функционеров общества.



Официальных комментариев МВД пока нет.



Журналисты предполагают, что президента Всероссийского общества глухих Станислава Иванова и членов его команды могли задержать по делу прежнего руководителя ВОГ Валерия Рухледева (чемпиона и призера чемпионатов СССР, Европы и мира по самбо и дзюдо, входившего в генсовет "Единой России" и являвшегося президентом Сурдлимпийского комитета России), который в марте 2023-го осужден за растрату более 50 миллионов рублей (сначала обвинялся в хищении 320 млн) при продаже зданий, где вкалывали и жили люди с инвалидностью. Хамовнический суд Москвы приговорил Рухледева к семи годам колонии общего режима, экс-начальник правового отдела ВОГ Евгений Новосельцев получил 6,5 года, экс-начальник управления финансов ВОГ Наталья Зембатова - 4,5 года. Также суд постановил взыскать в пользу Всероссийского общества глухих 106 млн рублей.



"Мы помним дело Валерия Рухледева, осужденного в прошлом году за расхищение многомиллионных сумм, которые предназначались на развитие общества глухих. Задержанным, вероятно, вменяется старая преступная схема по отчуждению имущества. В Коломне 75 глухих людей выступили в СМИ и попросили вернуть незаконно отчужденное здание бывшего Дома культуры на улице Лажечникова, дом 1, где сейчас располагается ресторан "Княжич". Есть и другие объекты, которые отчуждаются по той же схеме Рухледева", - рассказал источник NEWS.ru.



Рухледев

Директор одного из предприятий ВОГ - швейного цеха для слабослышащих в Рязани - Дмитрий Шалимов: "Если их задержали, значит, есть справедливость".