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Турция обменяет вчерашних союзников на дружбу с Египтом, - НГ
00:01 22.02.2024

Эрдоган готов выдавить из страны неугодных Каиру деятелей

Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ
21.02.2024

Cближение Турции и Египта началось после визита Реджепа Тайипа Эрдогана в Каир и его переговоров с Абделем Фаттахом ас-Сиси 14 февраля.
Турция начала кампанию давления на обосновавшихся у нее лидеров "Братьев-мусульман" (организация признана в России террористической и запрещена). Анкара аннулировала паспорта у пяти членов стамбульской ячейки, сославшись на махинации и процессуальные нарушения. Это произошло после первого за 12 лет визита Реджепа Тайипа Эрдогана в Египет – страну, которая считается одной из основных противниц "Братьев-мусульман" в регионе. Несмотря на то что организация долгое время была инструментом давления Турции на арабский мир, сейчас Эрдоган потерял к проекту интерес.

О том, что пять выходцев из Египта, представляющих организацию "Братья-мусульмане", лишились полученного турецкого гражданства, сообщило египетское издание "Мада маср". Среди них – один из ведущих деятелей радикальной организации Махмуд Хусейн, занимавший пост генерального секретаря и, как принято считать, возглавлявший стамбульскую группу влияния. По информации "Мада маср", кампания по отзыву паспортов у египтян в Турции идет шесть месяцев и приобретает все более широкий характер: объектом проверки, начатой по высокому распоряжению, стали 50 человек, которые получили гражданство или пытались его получить начиная с 2015 года. В этот год египетский суд приговорил к смертной казни сотни представителей "Братьев".

Формальной причиной для начала расследования стало то, что турецкие правоохранители выявили группу членов радикальной организации, которые использовали свои тесные связи с местными чиновниками, пытаясь сделать бизнес на выдаче паспортов нуждающимся египтянам. Группа внутри и за пределами Турции составляла списки соотечественников, которые нуждались в получении паспорта, и собирала средства в диаспоре в странах Персидского залива, ЕС и в России под гуманитарными предлогами, отмечают источники "Мада маср". После этого предприимчивые члены "Братьев-мусульман" заходили в кабинеты высокопоставленных турецких чиновников, прося об ускоренном процессе натурализации в обмен на крупные суммы денег.

Махмуд Хусейн известен своими попытками захватить контроль над общими ресурсами террористической организации и контролем над процессом финансирования семей тех своих соратников, которые находятся в тюрьме, однако в Турции ему инкриминировали только процессуальные нарушения – такие как отсутствие необходимых документов.

Базирующийся в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) канал "Аль-Арабия" со ссылкой на источники сообщил, что аннулирование паспортов у "Братьев-мусульман" связано с состоявшимся 14 февраля визитом президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Египет. Эта поездка ознаменовала сближение двух некогда враждовавших стран.

После того как 10 лет назад к власти в североафриканской стране пришел фельдмаршал Абдель Фаттах ас-Сиси, отстранив в результате военного переворота члена "Братьев-мусульман" Мухаммеда Мурси – первого демократически избранного президента Египта, отношения между Каиром и Анкарой ухудшились. Это стало ударом по стремлению Турции, долгое время эксплуатировавшей проект "Братьев-мусульман" для распространения своего влияния на регион, укрепить свои позиции на египетском направлении.

"Турция и Египет – две важные страны в регионе, – заявил Эрдоган журналистам на "борту номер один" по возвращении из Египта в этом месяце. – Мы потеряли связь на 12 лет. У нас с Египтом не только общая история, но и единое море, и важность этого моря в глобальном балансе возрастает с каждым днем. Наша внешняя политика строится на основе взаимных интересов. Поэтому в интересах двух стран предпринимать синхронные шаги сообща и в одном направлении. И мы, и египетская сторона осознаем эту реальность, и новая эра в наших отношениях строится на этом прочном фундаменте".

Ожидается, что ас-Сиси совершит ответный визит в Анкару в апреле или мае. Не исключено, что разгром стамбульской ячейки ведется на фоне подготовки к этой поездке.

Впрочем, оппозиционная Эрдогану стокгольмская организация Nordic Research Monitoring Network отмечает, что удар по местным "Братьям-мусульманам" не означает прекращение отношений с членами террористической организации в других странах.

Так, по данным Nordic Research Monitoring Network, в ноябре прошлого года йеменский бизнесмен Хамид Абдулла Хусейн аль-Ахмар, активный сторонник "Братьев", развернул лоббистскую кампанию в Турции в поддержку ХАМАС. Он встретился с правительственными чиновниками, законодателями и религиозными группами, используя свои связи с официальными лицами президентской Партии справедливости и развития. Эти усилия включали переговоры с различными политическими партиями, а также встречу со спикером Великого национального собрания (парламента) Нуманом Куртулмушем 8 ноября в Анкаре.

В разговоре с "НГ" научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Джалел Харшауи напомнил, что около 10 лет назад поддержка арабских "Братьев-мусульман" была важным идеологическим инструментом для Эрдогана. "Однако их значение с годами снизилось, – обращает внимание эксперт. – К 2018 году внимание Эрдогана сместилось в сторону различных форм турецкого национализма, что уменьшило роль арабских "Братьев-мусульман". Внутри страны "Братья-мусульмане" потеряли для Эрдогана все свое значение два или три года назад. Теперь Эрдоган стратегически управляет отдельными инцидентами, чтобы послать обнадеживающие сигналы таким странам, как Египет, без каких-либо затрат для себя и своего правительства".

Источник - ng.ru
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