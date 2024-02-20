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|В Алма-Ате создадут особое управление сейсмической безопасности
00:12 22.02.2024
В Казахстане создадут управление сейсмической безопасности
Казахстан, общество 11:52, 21 февраля 2024 Просмотров: 760
Депутаты маслихата Алматы приняли решение о создании двух новых управлений в акимате города. Об этом сообщает Tengrinews.kz.
На сессии парламента было предложено создать два новых управления: управление сейсмической безопасности и мобилизационной подготовки и управление общественных пространств.
Основная задача первого управления заключается в обеспечении соблюдения стандартов по сейсмической безопасности, управлении рисками землетрясения, организации обучения населения базовым навыкам поведения во время стихийных бедствий, а также координации департаментов по ЧС, полиции, городских служб и организаций по вопросам сейсмобезопасности.
Управление общественных пространств нацелено на обеспечение общих принципов и методов для развития общественных пространств, координацию работы управлений и акимата города. А также это управление будет ответственно за подготовку концепций развития общественных пространств, модернизацию значимых для города общественных пространств.