Несовершенство закона. Как в Таджикистане определяется многоженство? - Ширин Рахманова

00:15 22.02.2024

Несовершенство закона. Как в Таджикистане определяется многоженство?

Ширин Рахманова, Asia-Plus



И как за него же наказывают



Двоеженство или многоженство, то есть сожительство с двумя или несколькими женщинами, в Таджикистане уголовно наказуемо. Периодически в Сети появляются новости о том, что милиция арестовала мужчину за то, что у него несколько жен. В августе прошлого года, например, стало известно, что мужчина-священнослужитель вступил в мусульманский брак с 13 женщинами.



Этот случай вызвал бурные обсуждения в соцсетях – многие акцентировали внимание на том, что проблема многоженства в стране практически не регулируется законом.



Браки, заключенные по шариату, по законодательству Таджикистана силы не имеют.



В соответствующих законах понятия "гражданский" или "религиозный" брак отсутствуют, признается только брак, который зарегистрирован в установленном порядке в органах ЗАГС.



А по статье 170 Уголовного кодекса страны, двоеженство или многоженство наказывается штрафом в размере от одной до двух тысяч показателей для расчетов или исправительными работами на срок до 2 лет, либо ограничением свободы на срок до 5 лет.

"Азия-Плюс" стало интересно, как вообще правоохранители определяют, что данная женщина является для мужчины женой (второй/третьей и т. д.).



Разобраться в этом помогла адвокат и исполнительный директор организации PRO BONO DE JURE Дилафруз Самадова.



Как правоохранители определяют, что у человека несколько жен?

По словам юриста, этот вопрос не имеет однозначного ответа.



"Это могут быть любовницы, друзья, коллеги, партнеры по работе. С одной стороны, все взрослые совершеннолетние люди имеют право иметь свободные отношения, общаться с другим человеком, иметь общее дело и личные встречи. Если обе стороны согласны, правовой проблемы нет.



Пока это не подпадает под статью 170 Уголовного кодекса, которая предусматривает "сожительство с ведением общего хозяйства", - поясняет Дилафруз Самадова.



И вот тут, по ее словам, начинаются проблемы.



Как отмечает специалист, в законодательстве отсутствует понятие "сожительство" и "ведение общего хозяйства".



Гражданский кодекс, как и Семейный, устанавливает понятие "общей собственности" и "совместной собственности", в том числе право владения общей собственностью.



Где же определяются границы "ведения общего хозяйства"?

О противоречиях в законодательстве в свое время говорил еще глава юридической компании "Химоя" Навруз Одинаев. Он тоже задавался вопросом, где же определяются границы "ведения общего хозяйства"?



"Семейный кодекс не закрепляет понятие семья. И это создает сложности при определении границы ведения общего хозяйства, так как взаимоотношения мужчины и женщины могут быть абсолютно разные, и это не противоречит законодательству.



Мужчина и женщина могут решить завести общего ребенка, но при этом не жить вместе. Однако мужчина, как добросовестный родитель, согласно Семейному кодексу, признает свое отцовство и по взаимному соглашению навещает ребенка по месту его жительства, обеспечивает продуктами питания, вещами, помогает в воспитании.



Вроде бы имеют место посещение, покупка продуктов, совместные ужины родителей с ребенком, посещение отцом детского садика и помощь, если ребенок заболеет. Но нет сожительства с женщиной. Можно ли в данном случае указать, что здесь есть признаки двоеженства? Я думаю, что нет", - говорит Дилафруз Самадова.



Бывает, что мужчина и женщина не проживают вместе, не имеют общих детей, но имеют любовные и дружеские отношения. Они проводят вместе время, иногда у женщины дома, иногда у мужчины.



"Ведь каждый хочет иметь родственную душу, близкого человека. Считается ли это двоеженством? Я думаю, нет, даже, если имеет место покупка продуктов или же помощь деньгами друг другу. Они так решили под свою личную ответственность. Ведь как и Конституция Республики Таджикистан, так и Гражданский кодекс закрепляют право каждого на личную жизнь и право на тайну переписки, телефонных разговоров, телеграфных и других видов корреспонденции", - поясняет специалист.



Но определить все же можно

Но есть, по ее словам, и другой момент. На практике, когда мужчина, берет женщину как вторую жену по религиозным обрядам, он берет и обязательство перед всеми на ее обеспечение и заботу о ней.



"Но после определенного времени мужчина перестает это делать, начинает применять насилие по отношению к женщине, и оставляет ее в еще более плачевном и уязвимом положении. Тогда женщина обращается за помощью в правоохранительные органы с жалобой на то, что у ее мужа есть еще одна жена.



Потому что на сегодняшний день Уголовный кодекс предусматривает ответственность за это", - говорит эксперт.



То есть, допустим, брак со второй женой заключен посредством "никох", документально его никто не регистрировал. И как правоохранители определяют, что мужчина и женщина состоят в мусульманском браке?



"На практике чаще всего на основании жалобы женщины. Орган прокуратуры начинает проверку ее заявления, получает ее объяснительные, опрашивает родственников, соседей, других свидетелей, проверяет доказательства (фотографии, смс), находит того, кто проводил этот обряд и принимает Постановление о возбуждении уголовного дела или же отказывает, если будет установлено, что нет признаков преступления в их взаимоотношениях", - объяснила Дилафруз Самадова.

Она также заметила, что по закону правоохранительные органы имеют также полномочия проверить информацию по заявлению другого человека, если такая к ним поступила.

21.02.24