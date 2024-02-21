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Правительство Пакистана формируется без победителя выборов, - Данила Моисеев
00:19 22.02.2024

21.02.2024

Имран Хан оказался за бортом местной политики
Данила Моисеев

Новый вероятный глава правительства Шахбаз Шариф не намерен сдаваться перед экономическими проблемами.
В ближайшее время в Пакистане будет сформировано правительство из противников посаженного в тюрьму популярного экс-премьера Имран Хана. Ведущей силой станут Пакистанская народная партия (ПНП) и Пакистанская мусульманская лига (ПМЛ). Предполагается, что премьер-министром станет Шахбаз Шариф, уже пребывавший недавно в должности. Спокойствия в стране точно не будет. Ведь у Имран Хана есть серьезная поддержка в стране, а у власти его сторонников нет. Пакистанцы надеются, что политикам будет не до интриг: экономическая ситуация непростая.
В Пакистане завершается формирование правительства. О том, как будут распределены министерские портфели, могут объявить уже в ближайшее время, заявил глава ПНП Билавал Зардари – сын бывшего президента страны, а ныне главы парламентской фракции партии Асифа Али Зардари и убитой в 2007 году главы правительства Беназир Бхутто. Асиф Али Зардари уже в ближайшее время может стать президентом. Эту же должность он уже занимал с 2008 по 2013 годы.

Таким образом, власть получат вовсе не те, за кого проголосовали пакистанцы. На парламентских выборах, прошедших 8 февраля, победу формально одержали сторонники Имран Хана: они получили 93 мандата, хотя и в статусе независимых кандидатов. ПМЛ досталось 75 мандатов, а ПНП-54. Но вместе с "Движением Муттахида Кауми", партией "За стабильность Пакистана" и еще двумя мелкими партиями у противников Имран Хана появилась возможность набрать необходимое для формирования правительства большинство.

В возглавляемой Имран Ханом партии "Движение за справедливость" считают, что результаты парламентских были сфальсифицированы. Одно уже это не предвещает стране стабильности. А тут еще судьба лидеров победителей. Имран Хан, популярный бывший премьер-министр (он возглавлял правительство в 2018–2022-м), в конце января получил 10 лет тюрьмы за разглашение государственной тайны. Учитывая, что политику 71 год, вердикт выглядит очень жестким. Такой же срок дан и его соратнику, бывшему министру иностранных дел Шаху Мехмеду Куреши.

Сторонники партии "Движение за справедливость" уверены, что Имран Хана просто хотят отстранить от политических дел. Тем более, что январский вердикт не единственный. В августе суд приговорил его к трем годам тюрьмы за коррупцию: ее усмотрели в том, что политик продавал подарки, врученные ему во время его зарубежных визитов. Сам Имран Хан утверждал, что стал жертвой переворота. Вынесенный ему в апреле 2022 года вотум недоверия, как он считает, был, по сути, заговором его политических противников и Соединенных Штатов. Имран Хан старался строить хорошие отношения в том числе и с Россией.

Надо отметить, что в Пакистане, где уровень коррупции всегда был высоким, оппоненты опального экс-премьера тоже не отличаются кристальной честностью. Во всяком случае такова у них репутация. Так, Асиф Али Зардари известен многим как Мистер 10% – из-за доли, которую он якобы хотел получить со сделок по госконтрактам. На борьбе с коррупцией Имран Хан в свое время сделал себе имя в политике.

А вот новому правительству антикоррупционная риторика чужда. Билавал Зардари заявил, что главной задачей будущего правительства будет решение экономических проблем. Страна не может расплатиться по долгам, в частности с Китаем. У него с Пакистаном крупные энергетические проекты, которые, правда, не оправдали себя в полной мере. Они так и не дали достаточно доходов и рабочих мест. Сейчас Пакистан сталкивается с высокой инфляцией и слабым экономическим ростом. И это на фоне стремительного роста численности населения в этой стране, где и так живет 240 млн.

В середине прошлого года Международный валютный фонд (МВФ) потребовал от Пакистана увеличить кредит на 2 млрд долл., до 8 млрд долл. Эти средства пойдут на погашение прежних долгов. Впоследствии финансовая организация подписала договор о предоставлении Пакистану 3 млрд долл.

Аналитики не уверены, что дееспособное, пользующееся доверием населения правительство все-таки будет сформировано. Во-первых, пока непонятно, как будут распределены должности. Во-вторых, популярность Имран Хана не снижается, и он сможет сформировать сильную оппозицию, которая парализует работу кабмина. В-третьих, экономическое положение страны вместе с политическим стало столь шатким, что не исключены волнения. А позиции сил, которые получили власть путем создания коалиции большинства, некрепки даже в регионах, где они традиционно имеют серьезную поддержку.

Источник - НГ
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