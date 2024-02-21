Дедолларизация мировой политики, - "Завтра"

00:26 22.02.2024

Антироссийский санкционный барьер напоминает границу между США и Мексикой

Служба безопасности День

21.02.24



Эксперты СБД указывают на повышенную активность "альянса демократий" в подготовке новых позиций для переговоров с Россией, поскольку прежние: "формула Зеленского" и "победа над Россией на поле боя" утратили актуальность. В данной связи на Россию пытаются "повесить" угрозы использования ядерного противоспутникового оружия в космосе, смерть Алексея Навального* и т. д., причем это происходит на фоне растущей нестабильности киевского режима (смена главкома ВСУ, сдача Авдеевки), а также все более явной дедолларизации мировой политики (затягивание ситуации бюджетной неопределенности в США без гарантий финансирования ими военных расходов Украины и Израиля)…



Практически параллельное проведение Всемирного саммита правительств в Дубае, конференции по международной безопасности в Мюнхене и Форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма "За свободу наций!" в Москве наглядно демонстрирует текущий баланс сил в международных отношениях, который медленно, но верно сдвигается от однополярного к многополярному миру, такая информация поступила из Лондона. При этом отмечается, что существенного расширения и даже консолидации "альянса демократий" его лидерам на данном этапе добиться не удалось, за исключением разве что Армении, премьер-министр которой Никол Пашинян провел публичную встречу с главой британской МИ-6 Ричардом Муром и заявил о расхождении Еревана с Москвой. Санкционный же барьер, возведенный против России, по степени своей реальной проницаемости все больше напоминает границу Соединенных Штатов с Мексикой…



Согласно оценкам, циркулирующим в дипломатических кругах российской столицы, подписанные в последнее время Украиной двусторонние "соглашения о гарантиях безопасности" с Германией, Великобританией и Францией предусматривают финансовую помощь киевскому режиму и обеспечивают его представителям, в том числе из вооруженных сил и спецслужб, "мягкую посадку" на территории этих стран в случае бегства с Украины…



Отказ правительства Биньямина Нетаньяху от "внешнего диктата" в деле "одностороннего" признания независимого палестинского государства создает значительные трудности для коллективного Запада - прежде всего в отношениях с коллективным Югом, что подтверждается не только длящимися атаками йеменских хуситов в акватории Красного моря на любые суда, сотрудничающие с Израилем, но и все более широкой поддержкой иска, поданного ЮАР в Международный суд ООН и обвиняющего еврейское государство в геноциде палестинского народа - так, в частности, президент Бразилии Лула да Силва, публично поддержавший это обвинение, был объявлен персоной нон грата в Израиле, передают из Бейрута…



По данным наших цюрихских корреспондентов, широко разрекламированное через глобальные массмедиа перечисление американским Минфином в Эстонию для финансирования нужд Украины суммы в 500 тыс. долл., якобы изъятой из замороженных российских активов, имеет совсем иной по своему происхождению и правовому статусу источник. Цель данного провокативного вброса - подтолкнуть Евросоюз к реальной конфискации иностранных активов, находящихся в юрисдикции его стран-участниц, что приведет к потере доверия инвесторов и бегству капиталов, и, как следствие, "обнулению" доли ЕС на мировом рынке финансовых активов в пользу США и Великобритании…



Принятие официальным Пекином верительных грамот Чрезвычайного и Полномочного посла Исламского Эмирата Афганистан (правительства талибов**) означает не только полное признание данного государства со стороны одной из ведущих мировых держав современности, но и будет способствовать укреплению позиций КНР как в Средней Азии, так и во всем мусульманском мире, от Нигерии до Индонезии, утверждают информаторы из Ташкента…



Инсайдерские источники, комментируя конфискацию с обращением в доход российского государства активов, в том числе Липецкой кондитерской фабрики "Рошен", принадлежавших экс-президенту "незалежной" Петру Порошенко и лицам из его ближайшего окружения, считают это судебное решение ударом по украинским элитам, чья структура собственности уходит корнями еще в эпоху горбачевской перестройки…



* ФБК и штабы Навального признаны экстремистскими организациями и запрещены



** Запрещенная в РФ террористическая организация