 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 22.02.2024
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00:26  Дедолларизация мировой политики, - "Завтра"
00:19  Правительство Пакистана формируется без победителя выборов, - Данила Моисеев
00:15  Несовершенство закона. Как в Таджикистане определяется многоженство? - Ширин Рахманова
00:01  Турция обменяет вчерашних союзников на дружбу с Египтом, - НГ
Среда, 21.02.2024
21:16  Кердык-колотун. Это крепче, чем мороз! В восточном Казахстане ниже - 60 градусов
21:10  Арестовано все руководство... Всероссийское общество глухих. Крали по-тихому....

20:42  Россия срочно дозакупила у Ирана баллистических ракет - 400 Fateh-110 и еще...
20:22  В Польше замаячил призрак своего "Уотергейта", - Валерий Мастеров
19:07  Токаев прилетел к Путину в Казань. Поигрались в "Игры будущего"
16:08  Арабский станет четвертым иностранным рабочим языком сайта Госдумы РФ
15:57  Бывший замхокима Янгиабадского района Узбекистана осужден на 10 лет за получение взятки
12:42  Скончалась основательница и солистка таджикского ансамбля "Гульшан" Лайло Шарифи
12:36  Рабство детей в Улытауской области: всего два года грозит приемной матери
12:30  Зерновая сделка: Украина переиграла Россию в Египте
12:28  Казахстан. Мажилис одобрил пожизненное наказание за педофилию и убийство детей
12:25  Туркменистан. Аномальные перепады температур, пыльные бури и угроза нашествия саранчи
11:30  В Бухарской области - новый прокурор (Улугбек Хамдамов)
11:26  Строительство транс-афганского нефтепровода ТАПИ никак не может начаться
11:24  Почему так проблемно строятся "русские школы" в Таджикистане?
11:15  Скончалась Народная артистка Кыргызстана театральная актриса Александра Марусич
11:14  Из-за обрушения навеса на стройплощадке АГМК под Ташкентом погибли трое индийских рабочих
11:09  Украину бросают в последний бой, - Абдулла Мурадоглу
11:07  Впереди на Украине определенно военный переворот, - Стивен Брайен
09:43  Китай сделал премьеру Венгрии Орбану заманчивое предложение, - МК
08:06  Ядерно–космический переполох, - Вл.Овчинский
07:58  Найден и описан новый вид гигантских анаконд - зеленого цвета!
07:30  В Узбекистане контроль за посещаемостью занятий в школах возложили на... военнослужащих
07:20  Сияющий град на холме с потрескавшимся фасадом. Примирить две Америки становится миссией невыполнимой, - В.Михеев
06:53  Польские фермеры стали действовать жестче, и дело не только в Украине, - Кристина Исмагилова
06:51  Три из четырех крупнейших банка Китая совсем перестали принимать платежи из России
06:31  За сборную Кыргызстана по борьбе будет выступать еще один россиянин - Андрей Аронов
01:23  На старт в Будущее: чем уникальны Игры в Казани
00:39  Узб-экс-чиновники, осужденные за половые преступления в отношении воспитанниц детдома, оказались в колонии-поселении
00:31  Россия дала правовой ответ на латвийский беспредел: клоповник оживился. - Р.Винкелис
00:06  Гнездо ХАМАС теряет последних "ястребов". Исчезнувшему лидеру боевого крыла группировки Синвару подыскали преемника
Вторник, 20.02.2024
20:35  В Узбекистане новые хокимы: Солиев (Багдат), Эркабоев (Учкуприк), Эргашев (Бахмал) и Салимжонов (Чуст)
20:30  Как на севере Таджикистана попрощались с урановым наследием СССР
20:14  Казахстан впервые отправит своих миротворцев на Голанские высоты
20:06  В Мюнхене Западу не удалось склонить Китай на свою сторону, - Ян Шэн
20:03  "Конец доллара будет таким же, как Римской империи", - Эмре Эргюль
19:58  В Таджикистане социальные нормы осложняют борьбу с домашним насилием
19:49  Европейские ценности. Смерть как способ сэкономить
19:44  Как живут в Казахстане русские, уехавшие два года назад, - КП
17:36  Узбекистан ввел ограничения на электроэнергию и закрыл метановые заправки
16:26  Токаев: "В Казахстане нет культуры экономии воды, нужно ее прививать"
15:39  Найдена поглощающая по одному Солнцу в день черная дыра
14:29  Программа переселения казахов с юга на север не дала ожидаемого результата, - спикер КазСената Ашимбаев
11:50  Мирзиеев сократил количество Узбсенаторов на треть. Осталось - 65
11:06  Наступление на Рафах: Нетаньяху берет в заложники Байдена, - К.Семенов
11:02  Смыслы Евромайдана: суть первая – snuff-продюсеры победили, - Платон Беседин
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Дедолларизация мировой политики, - "Завтра"
00:26 22.02.2024

Антироссийский санкционный барьер напоминает границу между США и Мексикой
Служба безопасности День
21.02.24

Эксперты СБД указывают на повышенную активность "альянса демократий" в подготовке новых позиций для переговоров с Россией, поскольку прежние: "формула Зеленского" и "победа над Россией на поле боя" утратили актуальность. В данной связи на Россию пытаются "повесить" угрозы использования ядерного противоспутникового оружия в космосе, смерть Алексея Навального* и т. д., причем это происходит на фоне растущей нестабильности киевского режима (смена главкома ВСУ, сдача Авдеевки), а также все более явной дедолларизации мировой политики (затягивание ситуации бюджетной неопределенности в США без гарантий финансирования ими военных расходов Украины и Израиля)…

Практически параллельное проведение Всемирного саммита правительств в Дубае, конференции по международной безопасности в Мюнхене и Форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма "За свободу наций!" в Москве наглядно демонстрирует текущий баланс сил в международных отношениях, который медленно, но верно сдвигается от однополярного к многополярному миру, такая информация поступила из Лондона. При этом отмечается, что существенного расширения и даже консолидации "альянса демократий" его лидерам на данном этапе добиться не удалось, за исключением разве что Армении, премьер-министр которой Никол Пашинян провел публичную встречу с главой британской МИ-6 Ричардом Муром и заявил о расхождении Еревана с Москвой. Санкционный же барьер, возведенный против России, по степени своей реальной проницаемости все больше напоминает границу Соединенных Штатов с Мексикой…

Согласно оценкам, циркулирующим в дипломатических кругах российской столицы, подписанные в последнее время Украиной двусторонние "соглашения о гарантиях безопасности" с Германией, Великобританией и Францией предусматривают финансовую помощь киевскому режиму и обеспечивают его представителям, в том числе из вооруженных сил и спецслужб, "мягкую посадку" на территории этих стран в случае бегства с Украины…

Отказ правительства Биньямина Нетаньяху от "внешнего диктата" в деле "одностороннего" признания независимого палестинского государства создает значительные трудности для коллективного Запада - прежде всего в отношениях с коллективным Югом, что подтверждается не только длящимися атаками йеменских хуситов в акватории Красного моря на любые суда, сотрудничающие с Израилем, но и все более широкой поддержкой иска, поданного ЮАР в Международный суд ООН и обвиняющего еврейское государство в геноциде палестинского народа - так, в частности, президент Бразилии Лула да Силва, публично поддержавший это обвинение, был объявлен персоной нон грата в Израиле, передают из Бейрута…

По данным наших цюрихских корреспондентов, широко разрекламированное через глобальные массмедиа перечисление американским Минфином в Эстонию для финансирования нужд Украины суммы в 500 тыс. долл., якобы изъятой из замороженных российских активов, имеет совсем иной по своему происхождению и правовому статусу источник. Цель данного провокативного вброса - подтолкнуть Евросоюз к реальной конфискации иностранных активов, находящихся в юрисдикции его стран-участниц, что приведет к потере доверия инвесторов и бегству капиталов, и, как следствие, "обнулению" доли ЕС на мировом рынке финансовых активов в пользу США и Великобритании…

Принятие официальным Пекином верительных грамот Чрезвычайного и Полномочного посла Исламского Эмирата Афганистан (правительства талибов**) означает не только полное признание данного государства со стороны одной из ведущих мировых держав современности, но и будет способствовать укреплению позиций КНР как в Средней Азии, так и во всем мусульманском мире, от Нигерии до Индонезии, утверждают информаторы из Ташкента…

Инсайдерские источники, комментируя конфискацию с обращением в доход российского государства активов, в том числе Липецкой кондитерской фабрики "Рошен", принадлежавших экс-президенту "незалежной" Петру Порошенко и лицам из его ближайшего окружения, считают это судебное решение ударом по украинским элитам, чья структура собственности уходит корнями еще в эпоху горбачевской перестройки…

* ФБК и штабы Навального признаны экстремистскими организациями и запрещены

** Запрещенная в РФ террористическая организация

Источник - Завтра
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