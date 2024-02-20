Лукашенко, Жапаров, Мирзиеев, Путин, Рахмон, Токаев в Казани открыли "Игры Будущего" (видео)

00:28 22.02.2024

Первые Игры Будущего официально открыты!



В Казани прошло торжественное открытие международного турнира "Игры будущего". Открыл мероприятие президент России Владимир Путин.



Также перед участниками выступили президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон.



