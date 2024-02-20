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Лукашенко, Жапаров, Мирзиеев, Путин, Рахмон, Токаев в Казани открыли "Игры Будущего" (видео)
00:28 22.02.2024

Первые Игры Будущего официально открыты!

В Казани прошло торжественное открытие международного турнира "Игры будущего". Открыл мероприятие президент России Владимир Путин.

Также перед участниками выступили президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон.



"Игры будущего" – соревнования в фиджитал формате, объединяющем классический и цифровые виды спорта. Программа турнира объединяет 21 дисциплину по пяти направлениям: спорт, тактика, стратегия, технологии, скорость. В состязаниях примут участие свыше 2000 спортсменов из более чем ста стран.



21 февраля состоялась торжественная церемония открытия первых Игр Будущего – инновационного мультиспортивного турнира в концепции фиджитал. Тысячи спортсменов и миллионы болельщиков дали старт истории уникальных соревнований на стыке физического и цифрового миров.

После обратного отсчета зрителей церемонии приветствовали Герои Пятерки Игр Будущего. С использованием трехмерной иллюзии в центре арены аватары рассказали обо всех дисциплинах Игр Будущего.

Официальная часть церемонии началась с обращения Президента Российской Федерации Владимира Путина.



"Уважаемые участники турнира! Уважаемые зарубежные гости и главы делегаций! Дамы и господа! Друзья!

Рад приветствовать в России пионеров фиджитал-спорта – абсолютно нового, инновационного формата, который определил само название предстоящих соревнований: это действительно Игры Будущего.

Закономерно, что идея объединить классический и киберспорт была рождена в России.

Наша страна была и остается одной из ведущих спортивных держав планеты, родиной великих атлетов, побед и рекордов. Мы всегда выступали за продвижение спорта и его высоких гуманистических ценностей.

Игры Будущего – наш дар мировой спортивной семье. Испокон веков Россия славится своей щедростью и гостеприимством, всегда готова радушно принять друзей, устроить для них большой, красочный праздник, в том числе и праздник спорта.

Уверен, в число наиболее популярных, всенародных видов активного досуга российских граждан обязательно войдет и фиджитал-спорт. Актуальный, зрелищный, динамичный, он способен вдохновлять интерес к физической культуре и здоровому образу жизни у людей всех поколений и, конечно, у детей и молодежи. В этом для нас особая ценность Игр Будущего – наравне, конечно же, с утверждением главных, основополагающих принципов спорта: солидарности стран и народов мира, равноправия всех атлетов и честной, бескомпромиссной борьбы.

Игры Будущего – это свобода от политической конъюнктуры, любых видов дискриминации и двойных стандартов. Уверен, на площадках Игр будет царить подлинный спорт. И нет сомнения, что состязания лучших из лучших станут исключительно захватывающим событием и покорят сердца зрителей, откроют нам новые яркие звезды.

Международный турнир в концепции фиджитал для современной летописи мирового спорта – история уникальная. И эта история начинается прямо здесь, сейчас, в России. В добрый час!" – сказал Владимир Путин.

Продолжил официальную часть парад стран–участниц Игр Будущего. По подиуму прошли 107 моделей в платьях в цветах национальных флагов государств, спортсмены которых принимают участие в турнире.

После парада зрители церемонии погрузились в фиджитал-шоу "Путешествие в будущее". Это основанная на футурологических исследованиях и прогнозах высокотехнологичная история путешествия во времени молодых геймеров, которые вместе со своими игровыми аватарами-близнецами оказываются в России будущего.

Во время увлекательного путешествия героям посчастливилось увидеть, как изменился их родной город за несколько десятков лет, каким удобным и рациональным он стал. В городском парке они заметили активных жителей, которые используют антигравитационную обувь для легкости передвижения, и застали зажигательный танец робособак. Герои посетили футуристическую библиотеку, где познакомились с прогрессивными методами обучения при помощи виртуального общения с великими личностями прошлого, поговорили с Конфуцием, Софьей Ковалевской и Николой Теслой.

В виртуальном медицинском центре будущего путешественники убедились, насколько далеко вперед продвинулась российская медицина. На примере больших манекенов зрителям наглядно рассказали, что такое киборгизация клетки, как происходит сканирование мозга изнутри с помощью нанороботов и как научились чистить сосуды при помощи микропылесосов.

После темы оздоровления человека аватары затронули тему оздоровления планеты. Перед зрителями на арене и экранах развернулся впечатляющий сюжет победы аграрной науки над опустыниванием Земли. Чтобы узнать о достижениях в поиске новых безопасных источников энергии, молодые путешественники погрузились на батискафе в морские глубины, где посетили российские подводные дата-центры, способные обрабатывать колоссальный объем информации.

Вернувшись на сушу, цифровые аватары прокатили своих "близнецов" на гиперзвуковых поездах, а потом отправились в космос, где молодых героев ждали неожиданные новости о других планетах, успешно осваиваемых человечеством с помощью космических пассажирских перевозок. Зрители также понаблюдали за работой российских орбитальных станций, с которых вылетают и на которые прибывают космические корабли, и послали привет пассажирам космического лифта. В будущем он свяжет Землю и Луну.

Вдохновленные удивительными впечатлениями, главные герои вместе со своими аватарами вернулись в Россию 2024 года, чтобы не пропустить старт первых Игр Будущего.

В заключение всех участников турнира поприветствовал талисман Игр Будущего – жар-птица MИRA.

Источник - Игры Будущего
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