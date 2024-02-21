 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Красное море становится мертвым. Атаки хуситов остановить не удается, - Къ
00:31 22.02.2024

21.02.2024,

Представители военного командования США и Великобритании сообщили об усилении активности йеменских хуситов, атакующих суда в Красном море. О намерении расширять операции против государств, которые, как считают хуситы, помогают Израилю, объявили и в самой группировке. В последнее время в ее арсенале, помимо БПЛА и противокорабельных ракет, появились морские надводные и подводные дроны. Тем временем вслед за американо-британской операцией по обеспечению свободы навигации в Красном море Prosperity Guardian ("Страж процветания") свою военно-морскую миссию Aspides ("Щиты") запустил Евросоюз. Однако эти меры пока не помогают обезопасить морские маршруты, что ведет к сокращению перевозок по Красному морю.

С новыми подробностями насчет деятельности хуситов выступили Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) и Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС. Как следует из заявления СЕНТКОМ, 19 февраля хуситы запустили две противокорабельные баллистические ракеты в сторону американского судна под греческим флагом Sea Champion, которое получило повреждения, однако сумело дойти до порта Адена. В свою очередь, UKMTO зафиксировало повышенную активность беспилотных летательных аппаратов в 40 морских милях (около 75 км) к западу от йеменского порта Ходейда.

На этом фоне представитель военного командования хуситов Яхья Сариа отрапортовал о "новых успехах" в борьбе с силами американо-британской коалиции, 18 декабря 2023 года объявившей о начале операции Prosperity Guardian (в рамках нее ВВС двух стран наносят массированные авиаудары по территории Йемена). Яхья Сариа рассказал об успешных атаках на британское судно Rubymar в Аденском заливе, а также на американский беспилотник MQ-9.

Представитель командования хуситов также пообещал "больше качественных военных операций против всех враждебных целей в защиту любимого Йемена и поддержку народа Палестины".

В конце прошлой недели ВВС США и Великобритании нанесли новую серию ударов по территории Йемена к северу от города Ходейда. При этом союзники обнаружили, что хуситы расширили арсенал средств, используемых для атак на суда. После операции СЕНТКОМ сообщило, что американские военные впервые зафиксировали наличие у хуситов морских дронов. Среди пораженных в ходе авиаударов целей был один надводный и один подводный беспилотник.

Тем временем Евросоюз 19 февраля объявил о запуске своей военно-морской операции под кодовым названием Aspides (в переводе с греческого - "Щиты"). Решение было принято на заседании глав МИДов стран ЕС в Брюсселе. В итоговом коммюнике отмечалось, что операция будет носить оборонительный характер и иметь целью "восстановление и защиту свободы судоходства в Красном море и Персидском заливе". По словам вице-премьера и главы МИД Италии Антонио Таяни, военно-морские силы стран ЕС (в отличие от американо-британских сил) не будут наносить удары по позициям хуситов в Йемене, а ограничатся обеспечением безопасности судов в Красном море: "Миссия Aspides направлена на военную защиту морского гражданского трафика. Итальянские корабли, как и другие, будут защищены. Это означает, что если будут замечены беспилотники или ракеты, то они будут сбиты". Зоной действия операции Aspides объявлены основные морские пути в Баб-эль-Мандебском и Ормузском проливах, международных водах Красного и Аравийского морей, Аденского, Оманского и Персидского заливов.

Как сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, руководство операции Aspides возложено на три государства - Грецию, Италию и Францию.

Ее бюджет на первый год будет составлять €8 млн. Будапешт также предлагает рассмотреть вопрос о том, чтобы направить на усиление охраны береговой линии Йемена часть средств из Европейского фонда мира, который, напомним, в Брюсселе предполагали использовать для военной поддержки Украины.

Администрация Джо Байдена хотела бы более активного участия Пекина в урегулировании ситуации в Красном море
Хотя западные союзники усиливают военное давление на хуситов, продолжающиеся атаки на торговые суда свидетельствуют о том, что быстрого решения проблемы не будет. В связи с этим конфликт, в который оказались втянуты США, Великобритания и страны ЕС, рискует приобрести затяжной характер с растущими экономическими и политическими издержками для государств, безуспешно пытающихся нейтрализовать хуситов. Одним из последствий уже стало резкое сокращение перевозок грузов в Красном море.

Осознавая угрожающие перспективы, западные союзники продолжают делать все новые жесты в адрес главного покровителя хуситов - Ирана. Показательное заявление сделал глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон. Как следует из сообщения британского внешнеполитического ведомства, в ходе встречи с главой МИД КНР Ван И британский министр "призвал Китай использовать свое влияние на Иран, чтобы оказать давление на хуситов в связи с их действиями в Красном море". О реакции китайского министра не сообщалось.

Сергей Строкань

Источник - Коммерсант
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