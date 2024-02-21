NYP: Блинкен рекомендовал сотрудникам Госдепа избегать слов "муж" и "жена"

07:29 22.02.2024

New York Post

США

21 февраля 2024



Госсекретарь Блинкен призвал подчиненных избегать использования таких "проблемных" терминов как "рабочая сила" и "мать/отец"



Энтони Блинкен призвал служащих Госдепа использовать в общении только гендерно-нейтральную лексику, пишет NYP. Цель данного нововведения, как ее видит сам госсекретарь - проявление "уважения" и "благосклонности" к тем, чья гендерная идентичность отличается от присвоенного при рождении биологического пола.

Госсекретарь Энтони Блинкен в недавней служебной записке, распространенной внутри его ведомства, отдал сотрудникам Государственного департамента распоряжение воздерживаться от использования гендерно-маркированных терминов - таких как "мать", "отец" и "рабочая сила" (в оригинале "рабочая сила" - "manpower". В английском языке слово "man" значит как "человек", так и "мужчина" - прим. ИноСМИ).



В памятке чиновник администрации Байдена утверждал, что гендер - это социальная конструкция и что гендерная идентичность человека "может соответствовать или не соответствовать его полу, присвоенному ему при рождении".



Текст записки была получен National Review и озаглавлен как "Моделирование DEIA: Передовой опыт в области гендерной идентичности".

Блинкен призвал своих коллег в Госдепартаменте использовать "гендерно-нейтральные формулировки, когда это возможно", чтобы "проявить уважение и избежать недопонимания". Он также предложил сотрудникам указывать предпочитаемые ими местоимения в электронных письмах и при представлении себя на совещаниях, сообщает издание.



Делать выводы о гендерной идентичности человека только на основании его внешности или имени "может быть проблематично". Подобный подход также может нести "вредный, изолирующий (в противовес „включающему", или инклюзивному, то есть такому, который избегает использования слов и выражений, являющихся сексистскими, расистскими или иными предвзятыми или оскорбительными для определенной группы людей - прим. ИноСМИ) посыл", - говорится в памятке Блинкена.



Однако он просит сотрудников не "оказывать давления на человека, чтобы тот четко назвал свои местоимения".

"Обычно используются такие местоимения, как она/он, он/она, они/они и ze/zir (сконструированные и не имеющие эквивалента в русском языке местоимения - прим. ИноСМИ)", - поясняет госсекретарь, отмечая, что в некоторых случаях люди используют различные местоимения или принимают все местоимения.



"Это личное решение, которое следует уважать", - написал Блинкен.

По словам главы Госдепартамента, следует избегать таких общепринятых терминов, как "рабочая сила", "вы, ребята", "дамы и господа", "мать/отец", "сын/дочь" и "муж/жена", и заменять их такими словами, как "трудовая сила" (в оригинале - "labor force" - прим. ИноСМИ), "все", "присутствующие", "вы все", "родитель", "ребенок", "супруг" или "партнер".



"В разговоре избегайте таких фраз, как „храбрые мужчины и женщины на передовой"", - говорится в памятке. Взамен предлагается "использовать более обобщенную лексику - например, такие выражения как „храбрые сотрудники службы быстрого реагирования", „храбрые солдаты" или „храбрые агенты".

В прошлом году в посте на платформе X, посвященном Дню ветеранов, сам Блинкен, похоже, нарушил свои же рекомендации. Тогда он написал: "Мы едины в почитании храбрых мужчин и женщин, служивших нашей стране".



Когда сотрудники случайно используют неправильные местоимения при обращении к кому-либо, Блинкен просит их относиться к промаху "с пониманием и снисхождением" - не забывая при этом, что гендерная идентичность "может быть изменчивой". Поэтому "нужно быть внимательным и благосклонным к изменениям в местоимениях".



Государственный департамент пока не ответил на просьбу издания прокомментировать данные заявления.

Автор: Виктор Нава (Victor Nava).