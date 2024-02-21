 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 22.02.2024
10:32  Новым Генсеком НАТО станет голландец Рютте
09:39  США прикрыли Израиль с двух фронтов, - Э.Байназаров
08:54  Информационная война - единственный настоящий козырь в рукаве США в Европе, - Марек Галась
08:18  Великобритания берет под контроль Киргизию, - В.Панфилова
08:15  Польские фермеры просят Россию навести порядок, - НГ
07:29  NYP: Блинкен рекомендовал сотрудникам Госдепа избегать слов "муж" и "жена"
07:25  Что придет на смену "жидкому" капитализму? - М.Магид

01:16  В Дели стартовал конкурс "Мисс мира – 2024". Монголию представляет 23-летняя Болор Бат-Эрдэнэ (видео)
01:00  Крылья Поднебесной: Китайский авиалайнер Comac C919 дебютировал на авиашоу в Сингапуре (видео)
00:31  Красное море становится мертвым. Атаки хуситов остановить не удается, - Къ
00:28  Лукашенко, Жапаров, Мирзиеев, Путин, Рахмон, Токаев в Казани открыли "Игры Будущего" (видео)
00:26  Дедолларизация мировой политики, - "Завтра"
00:19  Правительство Пакистана формируется без победителя выборов, - Данила Моисеев
00:15  Несовершенство закона. Как в Таджикистане определяется многоженство? - Ширин Рахманова
00:12  В Алма-Ате создадут особое управление сейсмической безопасности
00:01  Турция обменяет вчерашних союзников на дружбу с Египтом, - НГ
Среда, 21.02.2024
21:16  Кердык-колотун. Это крепче, чем мороз! В восточном Казахстане ниже - 60 градусов
21:10  Арестовано все руководство... Всероссийского общества глухих. Крали по-тихому....
20:42  Россия срочно дозакупила у Ирана баллистических ракет - 400 Fateh-110 и еще...
20:22  В Польше замаячил призрак своего "Уотергейта", - Валерий Мастеров
19:07  Токаев прилетел к Путину в Казань. Поигрались в "Игры будущего"
16:08  Арабский станет четвертым иностранным рабочим языком сайта Госдумы РФ
15:57  Бывший замхокима Янгиабадского района Узбекистана осужден на 10 лет за получение взятки
12:42  Скончалась основательница и солистка таджикского ансамбля "Гульшан" Лайло Шарифи
12:36  Рабство детей в Улытауской области: всего два года грозит приемной матери
12:30  Зерновая сделка: Украина переиграла Россию в Египте
12:28  Казахстан. Мажилис одобрил пожизненное наказание за педофилию и убийство детей
12:25  Туркменистан. Аномальные перепады температур, пыльные бури и угроза нашествия саранчи
11:30  В Бухарской области - новый прокурор (Улугбек Хамдамов)
11:26  Строительство транс-афганского нефтепровода ТАПИ никак не может начаться
11:24  Почему так проблемно строятся "русские школы" в Таджикистане?
11:15  Скончалась Народная артистка Кыргызстана театральная актриса Александра Марусич
11:14  Из-за обрушения навеса на стройплощадке АГМК под Ташкентом погибли трое индийских рабочих
11:09  Украину бросают в последний бой, - Абдулла Мурадоглу
11:07  Впереди на Украине определенно военный переворот, - Стивен Брайен
09:43  Китай сделал премьеру Венгрии Орбану заманчивое предложение, - МК
08:06  Ядерно–космический переполох, - Вл.Овчинский
07:58  Найден и описан новый вид гигантских анаконд - зеленого цвета!
07:30  В Узбекистане контроль за посещаемостью занятий в школах возложили на... военнослужащих
07:20  Сияющий град на холме с потрескавшимся фасадом. Примирить две Америки становится миссией невыполнимой, - В.Михеев
06:53  Польские фермеры стали действовать жестче, и дело не только в Украине, - Кристина Исмагилова
06:51  Три из четырех крупнейших банка Китая совсем перестали принимать платежи из России
06:31  За сборную Кыргызстана по борьбе будет выступать еще один россиянин - Андрей Аронов
01:23  На старт в Будущее: чем уникальны Игры в Казани
00:39  Узб-экс-чиновники, осужденные за половые преступления в отношении воспитанниц детдома, оказались в колонии-поселении
00:31  Россия дала правовой ответ на латвийский беспредел: клоповник оживился. - Р.Винкелис
00:06  Гнездо ХАМАС теряет последних "ястребов". Исчезнувшему лидеру боевого крыла группировки Синвару подыскали преемника
Вторник, 20.02.2024
20:35  В Узбекистане новые хокимы: Солиев (Багдат), Эркабоев (Учкуприк), Эргашев (Бахмал) и Салимжонов (Чуст)
20:30  Как на севере Таджикистана попрощались с урановым наследием СССР
20:14  Казахстан впервые отправит своих миротворцев на Голанские высоты
20:06  В Мюнхене Западу не удалось склонить Китай на свою сторону, - Ян Шэн
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Польские фермеры просят Россию навести порядок, - НГ
08:15 22.02.2024

21.02.2024

Споры Варшавы и Киева из-за экспорта украинской агропродукции дошли до точки кипения
Валерий Мастеров

"Путин! Наведи порядок с Украиной, Брюсселем и нашими властями!" – такой плакат размещен на тракторе бастующих польских фермеров.
В среду МИД Польши опубликовал специальное заявление, из которого можно сделать вывод, что на массовые протесты польских фермеров, выступающих против импорта украинских товаров и агрополитики ЕС, повлияла российская агентура. Поводом стали советский флаг и внушительный баннер на одном из колонны тракторов фермера из Силезии: "Путин! Наведи порядок с Украиной, Брюсселем и нашими властями!" Внешнеполитическое ведомство с величайшей обеспокоенностью отмечает появление в ходе аграрных блокад антиукраинских и восхваляющих Владимира Путина лозунгов.
"Подобные действия выставляют Польшу и поляков… в плохом свете. Что важно, они также компрометируют самих организаторов протестов. Мы считаем, что это попытка захвата аграрного протестного движения экстремистскими и безответственными группировками, возможно, находящимися под влиянием российской агентуры. Мы призываем организаторов протестов во имя польских государственных интересов и возможности реализации требований, которые в значительной степени являются правильными, самим выявлять и исключать из своего движения немногих инициаторов подобных акций", – говорится в заявлении.

Объявленные по 10 марта забастовки сельхозпроизводителей Польши против ввоза дешевой агропродукции из Украины и облегчающих ее импорт политики ЕС охватили всю страну. На карте протестов – почти 200 горячих точек. На польско-украинской границе перекрывается проезд грузовиков, блокируется движение пассажирского транспорта, на некоторых пунктах пропуска высыпается зерно из фур и железнодорожных вагонов. Колонны сельхозтехники заполняют магистральные трассы и въезжают на улицы городов. На 27 февраля намечен "Марш на Варшаву", об участии в котором заявили и аграрии из других стран Евросоюза – ФРГ, Франции и Нидерландов, которые сейчас протестуют в своих странах.

Массовые протесты аграриев поддерживаются руководством Минсельхоза Польши, которое периодически вступает в переговоры с украинскими коллегами, но, по сути, сотрудничает с ними по принципу "будем на связи". В Киеве утверждают, что еще в сентябре 2023 года ввели экспортные ограничения на пшеницу, кукурузу, подсолнечник и рапс, а с начала этого года эти лицензированные культуры как основные статьи экспорта в Польшу не поставлялись, а проходили транзитом. При этом замминистра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий назвал 21 февраля мифом выдвигаемую польскими забастовщиками проблему перегруженности украинской агропродукцией, призвал протестующих действовать в правовых рамках и подчеркнул, что "правительство Украины усилит коммуникацию с Польшей по линии министров аграрной политики двух стран для решения проблемы".

В свою очередь, также в среду, замминистра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак заявил: "Варшава может ввести новые ограничения на ввоз украинской сельхозпродукции в случае провала переговоров с Киевом". Таким образом, была проанонсирована встреча польского министра сельского хозяйства Чеслава Секерского с украинским главой Минсельхоза Николаем Сольским.

Президент Польши Анджей Дуда выступил в защиту позиции европейских аграриев и поставил вступление Украины в ЕС в зависимости от условий, не наносящих ущерба сельхозпроизводителям. "Я надеюсь, что будущее членство Украины в Европейском союзе будет урегулировано на таких условиях, которые также будут ответственно защищать рынки европейских стран. Вступление Украины с точки зрения сельского хозяйства и производства продуктов питания должно состояться таким образом, чтобы сельское хозяйство в остальных странах Европейского союза не пришло в упадок. Поэтому мы не можем допустить, чтобы это произошло. Здесь должны быть подготовлены специальные правила", – сказал Дуда в интервью Украинскому радио.

Протесты, которые начались по всей стране 9 февраля, в последние дни не только приобрели масштабный характер. Появлялись требования изгнать украинских беженцев и рабочих из Польши, на фурах приклеивались оскорбительные таблички в адрес украинских перевозчиков. До поры до времени все это оставалось под контролем сил правопорядка, не допускавших стычек и тем более политических лозунгов.

Обращение к президенту России выглядело столь неординарным, что его поначалу пытались замолчать, но информацию о нем быстро распространили в соцсетях, да еще с говорящей фотографией. Инцидент дошел до министра внутренних дел Марчина Кервиньского, который назвал деятельность "активиста" преступной, виновника происшествия задержали, а его пропагандистский материал изъяли. Появилась и ссылка на статью 256 § 1 Уголовного кодекса, которая наказывает за публичную пропаганду фашистского или иного тоталитарного режима государства либо разжигание ненависти на фоне национальных, этнических, расовых, конфессиональных различий. Попавшему под статью грозит штраф или лишение свободы на срок до двух лет.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1708578900


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената встретился с Послом Турции в Казахстане
- Мажилис одобрил законопроект о безопасности женщин и детей в первом чтении
- Суверенная демократия.kz
- Кадровые перестановки
- Экспортная пошлина на подсолнечник: сырье или переработка?
- Демографический рост - стратегическое преимущество?
- Господдержка должна преимущественно касаться предприятий, где учредителями являются граждане Казахстана
- Министр иностранных дел Казахстана принял посла России
- Понизить розничный налог во всех регионах и расширить патенты для малого бизнеса
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  