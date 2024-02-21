Польские фермеры просят Россию навести порядок, - НГ

08:15 22.02.2024

21.02.2024



Споры Варшавы и Киева из-за экспорта украинской агропродукции дошли до точки кипения

Валерий Мастеров



"Путин! Наведи порядок с Украиной, Брюсселем и нашими властями!" – такой плакат размещен на тракторе бастующих польских фермеров.

В среду МИД Польши опубликовал специальное заявление, из которого можно сделать вывод, что на массовые протесты польских фермеров, выступающих против импорта украинских товаров и агрополитики ЕС, повлияла российская агентура. Поводом стали советский флаг и внушительный баннер на одном из колонны тракторов фермера из Силезии: "Путин! Наведи порядок с Украиной, Брюсселем и нашими властями!" Внешнеполитическое ведомство с величайшей обеспокоенностью отмечает появление в ходе аграрных блокад антиукраинских и восхваляющих Владимира Путина лозунгов.

"Подобные действия выставляют Польшу и поляков… в плохом свете. Что важно, они также компрометируют самих организаторов протестов. Мы считаем, что это попытка захвата аграрного протестного движения экстремистскими и безответственными группировками, возможно, находящимися под влиянием российской агентуры. Мы призываем организаторов протестов во имя польских государственных интересов и возможности реализации требований, которые в значительной степени являются правильными, самим выявлять и исключать из своего движения немногих инициаторов подобных акций", – говорится в заявлении.



Объявленные по 10 марта забастовки сельхозпроизводителей Польши против ввоза дешевой агропродукции из Украины и облегчающих ее импорт политики ЕС охватили всю страну. На карте протестов – почти 200 горячих точек. На польско-украинской границе перекрывается проезд грузовиков, блокируется движение пассажирского транспорта, на некоторых пунктах пропуска высыпается зерно из фур и железнодорожных вагонов. Колонны сельхозтехники заполняют магистральные трассы и въезжают на улицы городов. На 27 февраля намечен "Марш на Варшаву", об участии в котором заявили и аграрии из других стран Евросоюза – ФРГ, Франции и Нидерландов, которые сейчас протестуют в своих странах.



Массовые протесты аграриев поддерживаются руководством Минсельхоза Польши, которое периодически вступает в переговоры с украинскими коллегами, но, по сути, сотрудничает с ними по принципу "будем на связи". В Киеве утверждают, что еще в сентябре 2023 года ввели экспортные ограничения на пшеницу, кукурузу, подсолнечник и рапс, а с начала этого года эти лицензированные культуры как основные статьи экспорта в Польшу не поставлялись, а проходили транзитом. При этом замминистра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий назвал 21 февраля мифом выдвигаемую польскими забастовщиками проблему перегруженности украинской агропродукцией, призвал протестующих действовать в правовых рамках и подчеркнул, что "правительство Украины усилит коммуникацию с Польшей по линии министров аграрной политики двух стран для решения проблемы".



В свою очередь, также в среду, замминистра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак заявил: "Варшава может ввести новые ограничения на ввоз украинской сельхозпродукции в случае провала переговоров с Киевом". Таким образом, была проанонсирована встреча польского министра сельского хозяйства Чеслава Секерского с украинским главой Минсельхоза Николаем Сольским.



Президент Польши Анджей Дуда выступил в защиту позиции европейских аграриев и поставил вступление Украины в ЕС в зависимости от условий, не наносящих ущерба сельхозпроизводителям. "Я надеюсь, что будущее членство Украины в Европейском союзе будет урегулировано на таких условиях, которые также будут ответственно защищать рынки европейских стран. Вступление Украины с точки зрения сельского хозяйства и производства продуктов питания должно состояться таким образом, чтобы сельское хозяйство в остальных странах Европейского союза не пришло в упадок. Поэтому мы не можем допустить, чтобы это произошло. Здесь должны быть подготовлены специальные правила", – сказал Дуда в интервью Украинскому радио.



Протесты, которые начались по всей стране 9 февраля, в последние дни не только приобрели масштабный характер. Появлялись требования изгнать украинских беженцев и рабочих из Польши, на фурах приклеивались оскорбительные таблички в адрес украинских перевозчиков. До поры до времени все это оставалось под контролем сил правопорядка, не допускавших стычек и тем более политических лозунгов.



Обращение к президенту России выглядело столь неординарным, что его поначалу пытались замолчать, но информацию о нем быстро распространили в соцсетях, да еще с говорящей фотографией. Инцидент дошел до министра внутренних дел Марчина Кервиньского, который назвал деятельность "активиста" преступной, виновника происшествия задержали, а его пропагандистский материал изъяли. Появилась и ссылка на статью 256 § 1 Уголовного кодекса, которая наказывает за публичную пропаганду фашистского или иного тоталитарного режима государства либо разжигание ненависти на фоне национальных, этнических, расовых, конфессиональных различий. Попавшему под статью грозит штраф или лишение свободы на срок до двух лет.