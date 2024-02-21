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Великобритания берет под контроль Киргизию, - В.Панфилова
08:18 22.02.2024

21.02.2024

Бишкек и Лондон будут дружить парламентами
Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

Спикер парламента Нурлан Шакиев накануне визита в Лондон предложил обучать учащихся начальной школы только на киргизском языке. Фото со страницы парламента Киргизии в социальной сети X (Twitter)
Спикер парламента (Жогорку Кенеш) Киргизии Нурланбек Шакиев в марте посетит Великобританию. Главной целью визита является укрепление межпарламентских и межгосударственных отношений. Организационные вопросы предстоящего визита Нурланбека Шакиева накануне обсудили председатель комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции парламента Улан Примов и посол Великобритании в Кыргызской Республике (КР) Николас Боулер, сообщила пресс-служба Жогорку Кенеша (ЖК).По словам Улана Примова, впервые за всю историю киргизско-британских отношений готовится визит на столь высоком парламентском уровне. "Жогорку Кенеш готов прилагать всевозможные усилия по дальнейшему укреплению взаимовыгодных отношений между нашими странами. Надеюсь, что в 2024 году нам удастся выйти на более тесный уровень взаимодействия, если учитывать предстоящий визит торага (спикера парламента. – "НГ") в Великобританию", – подчеркнул Улан Примов.
Напомним, что дипломатические отношения между КР и Великобританией установлены в 1992 году. Но британское посольство в Бишкеке открыто лишь в 2011 году. До этого его функции де-факто исполняло Министерство международного развития Великобритании. За эти годы Лондон инвестировал в КР более 150 млн фунтов стерлингов.

Осложнил британо-киргизские отношения в 2010 году сын бывшего президента КР Максим Бакиев, который нашел убежище в Лондоне для себя и вывезенных из Киргизии миллионов.

Власти республики времен президента Алмазбека Атамбаева неоднократно направляли запрос в Великобританию о его экстрадиции. Эти просьбы не были удовлетворены. По данным британской антикоррупционной организации Global Withess, Максим Бакиев, приговоренный на родине к пожизненному заключению, проживает в дорогом особняке в районе Саррей на окраине Лондона.

Нынешней киргизской власти приписывают дружбу с семьей Бакиевых. Более того, даже шли разговоры об их реабилитации и возвращении на родину.

После прихода к власти Садыра Жапарова в отношениях между Бишкеком и Лондоном началась перезагрузка. В 2021 году Садыр Жапаров побывал в Великобритании, где принял участие в саммите мировых лидеров в рамках 26-й Конференции по изменению климата, а также посетил прием от имени королевской семьи Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

В ноябре прошлого года в Лондоне с визитом побывал глава кабинета министров Киргизии Акылбек Жапаров, где был представлен главе финансово-холдинговой компании Rothschild & Co Ариэлю Ротшильду (см. "НГ" от 29.11.23). Считается, что этот визит заложил основу для более тесных экономических связей. В частности, установлены связи с Лондонской фондовой биржей и самим городом Лондоном. Это даст возможность привлечения большего объема инвестиций в Киргизию.

Лондон включил Киргизию в список стран, которым будет отдан приоритет в торговле. Это означает, что практически все товары из центральноазиатской республики можно экспортировать в Великобританию без каких-либо дополнительных налогов.

Ответный визит не заставил себя должно ждать. Через пару месяцев в Бишкек пожаловала одна из представительниц многочисленного рода Ротшильдов – Ариэль Малар де Ротшильд. Обсуждались вопросы сотрудничества в привлечении инвестиций на реализацию крупных стратегических проектов и оказание консультационных услуг, сообщила пресс-служба правительства.

Ротшильды контролируют крупные инфраструктурные объекты по всему миру и устанавливают цену на золото дважды в сутки. В последние годы они все чаще проявляют интерес к Центральной Азии, начиная с ресурсов Казахстана и особой экономической зоны Астана ЭКСПО, где действует британское законодательство.

Их геополитическая игра началась пару веков назад. В Киргизии, по мнению политолога Асилбека Эгембердиева, их может интересовать как золото, так и разработка киргизских недр, богатых редкоземельными элементами.

Эксперт также отметил, что в республике Лондон поддерживает также журналистов, НПО и финансирует проект по поддержке парламентаризма, по линии деятельности Жогорку Кенеша, проводит многочисленные встречи и тренинги для депутатов и общественников. Помимо этого, остается в тени еще одно направление – сотрудничество в сфере обороны. Киргизские военнослужащие проходят обучение в Королевской военной академии.

По словам британского дипломата Николаса Боулера, киргизских парламентариев ожидает в Лондоне насыщенная и содержательная программа. В частности, уже известно, что спикер парламента Нурлан Шакиев затронет вопрос об увеличении квот для киргизских трудовых мигрантов. В 2023 году было выдано 10 тыс. виз. Это сезонные работы в сфере сельского хозяйства. В Бишкеке надеются, что в нынешнем году эта квота будет увеличена.В Великобританию едут также и киргизские студенты. Ранее британский посол Николас Боулер в интервью местным СМИ рассказывал, что для Киргизии разработана стипендиальная программа Chevening, по которой за 30 лет получили образование около 100 кыргызстанцев. В 2023 году была запущена программа John Smith Trust.

"Надеюсь, мы будем работать над расширением этих программ. Мы также продолжим работу по внедрению в Кыргызстане методов преподаванияанглийского языка и системы английского образования", – отметил Боулер.

Наверняка в Лондоне не останется незамеченным предложение спикера парламента Нурлана Шакиева об обучении учеников начальных классов только на киргизском языке. С таким заявлением Шакиев выступил на заседании парламента 21 февраля. А накануне парламент принял во втором чтении законопроект "об иноагентах", исключив из него уголовную ответственность.

В Лондоне также отслеживают прохождение в парламенте законопроекта "О национальных проектах", согласно которому инвесторы получат множество льгот и возможностей оговаривать свои условия. К нему уже составляют перечень объектов, который позволяет понимать, в какую сторону намерены двигаться киргизские чиновники и политики, сообщил портал Eurasia Today.

"Инвестиции для Садыра Жапарова очень важны, поскольку те амбициозные проекты, о которых он заявлял ранее, до сих пор не реализованы. Великобритания может стать одним из инвесторов в горнорудную отрасль", – сказал "НГ" Асилбек Эгембердиев. Эксперт напомнил, что в Лондоне Акылбек Жапаров подписал соглашение о привнесении английских законов в Киргизию.

"С одной стороны, внедрение английского права во внутреннюю законодательную систему Кыргызстана откроет путь к улучшению инвестиционного климата. С другой, киргизское правительство и парламент станут полностью подотчетными перед Великобританией", – считает эксперт.

По его мнению, в киргизском правительстве есть чиновники, которые лоббируют интересы Лондона. "Сближение Бишкека с Лондоном, по всей вероятности, не может не удивлять Москву. Известно, чем закончилась многовекторность прежнего киргизского правительства. Нынешняя власть повторяет его ошибки", – полагает эксперт. Он считает, что развязка произойдет в ближайшее время, после саммита Центральная Азия – Великобритания в новом формате, который Лондон намерен провести в 2024 году.

Источник - НГ
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