Информационная война - единственный настоящий козырь в рукаве США в Европе, - Марек Галась

08:54 22.02.2024

Niezależny Dziennik Polityczny

Польша

22 февраля 2024



NDP: США сеют тревогу и напряженность в Европе при помощи СМИ



В европейском информационном поле поменялся вектор, пишет NDP. Запад столкнулся с провалом на Украине, и теперь СМИ должны отвлекать внимание граждан от проблем в их собственных странах. Для этого придумали новую угрозу, но по старой схеме - пугать войной с Россией.

Марек Галась



Сегодняшние военные действия уже совсем не такие, какими они были 50 или 100 лет назад. Мы имеем дело с гонкой вооружений, но реальной информацией о разворачивающихся в мире баталиях владеет лишь ограниченный круг людей, остальные узнают о тех или иных событиях из интернета.



Современные военные действия предполагают, прежде всего, сражения на информационном поле. В настоящее время нет необходимости проводить крупномасштабные наземные операции с большим количеством жертв с обеих сторон, в том числе среди гражданского населения.



Украинский конфликт - яркий пример того, как вбрасывание определенной информации дает той или иной стороне преимущества в противостоянии. В Польше информационный вакуум стал благодатной почвой для лавинообразной миграции беженцев с Украины. Мечтая о жизни за пределами коррумпированного украинского государства, граждане Украины массово бежали в Европу, где им предоставлялись возможности воплотить свои мечты о лучшей жизни и щедрые пособия. При этом реальная площадь реальных боевых действий не превышает 10% территории Украины.



Многолетними усилиями разведывательных служб США и НАТО Иран, например, приобрел репутацию страны, которая хочет создать атомную бомбу и сбросить ее на Европу, Китай - государства-агрессора, которое хочет лишить независимости один отважный остров (причем собственный), а Россия - державы, которая только и думает, как бы на кого-нибудь напасть, кого-нибудь завоевать и т. д. Односторонняя пропаганда не дает своим жертвам возможности защитить себя или высказать альтернативные мнения. Так живет половина мира. Возвращаясь к конфликту, развернувшемуся непосредственно за нашей границей, нужно отметить, что именно НАТО вопреки договору с Россией начала расширяться на восток, что это президенты США тренировались воевать в разных частях мира, подставив сегодня под удар Западную Европу и создавав горячую точку в нашем регионе. Сегодня пропагандистская машина США и под ее руководством НАТО создает (или пытается создать) подобие победы украинских войск на фронте. Но поражение западных кураторов уже видно невооруженным глазом, доказательством чему является взятие российскими войсками Авдеевки, стратегически важного города. Это отодвинет угрозу от мирных жителей Донецкой Народной Республики, поскольку именно из Авдеевки в течение почти 10 лет ВСУ обстреливали города и деревни, населенные людьми, не согласными с пришедшим к власти в результате Майдана киевским режимом.



Кстати говоря, потеря Авдеевки и вывод украинских войск, уцелевших в этих жесточайших боях, киевские власти выдали за плановый отход с "малозначительного объекта для сохранения основного потенциала – людей". Для этого командование ВСУ отдало приказ об отступлении, но сделало это задним числом, когда солдаты побежали со своих позиций, не дожидаясь распоряжений начальства. По предварительным подсчетам, в Авдеевку были насильственно мобилизованы и отправлены умирать около 21 тысячи граждан Украины. Не слишком ли много для "малозначительного объекта"?



Другими словами, к сообщениям СМИ следует относиться с некоторой долей разумного скепсиса, всегда держа в уме вопрос – кому выгодно распространять такие "новости"?

Учитывая то, что судьба Украины, безусловно, уже предрешена, ее победа на фронте невозможна, а поставки нового оружия маловероятны, общеевропейская информационная политика меняет свой вектор. Сегодня главная задача - отвлечь внимание граждан европейских стран от миграционного кризиса, экономического спада, стагнации в промышленности и масштабных забастовок фермеров. Для этого нужно придумать новую угрозу. Схема та же: Россия планирует атаковать страны НАТО и, прежде всего, Польшу. С какой целью и что она с нами потом собирается делать, не уточняется. Однако этот пропагандистский шаг уже дал результат - напряженность в регионе значительно возросла.



В то же время поток американского оружия и военной техники (конечно же, в оборонительных целях) ринулся в Европу с новой силой. Американские войска дислоцируются во всех странах НАТО как на постоянной, так и на ротационной основе. Военные базы, полигоны, склады с вооружением и авиабазы - в наших странах есть все, что нужно захватчику и агрессору. Применив элементарные когнитивные навыки, нетрудно понять, кто является главным инициатором тревоги и напряженности. Нужно просто немного еще подождать, и мы узнаем, каковы глобальные планы гегемона и какую роль в будущем развитии событий он нам отведет. Удивляет только одно - почему наши власти до сих пор не видят очевидного, слепо следуют указаниям Пентагона и беспрекословно выполняют все пожелания Белого дома, хотя понятно, что жертвами этих геополитических экспериментов наверняка станут отнюдь не граждане Соединенных Штатов.