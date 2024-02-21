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США прикрыли Израиль с двух фронтов, - Э.Байназаров
09:39 22.02.2024

21.02.2024,

Вашингтон заветировал резолюцию Совбеза ООН о прекращении огня и поддержал израильтян в Гааге
США пошли наперекор большинству членов Совбеза ООН, наложив вето на резолюцию о немедленном прекращении огня в Газе. Вашингтон утверждает, что инициатива только осложнит переговоры о перемирии между Израилем и палестинским движением "Хамас". Вместо этого американцы выступили со встречной резолюцией о временной приостановке боев. На сторону Израиля Соединенные Штаты встали и в Международном суде ООН. На фоне растущего международного давления на Израиль, а с ним и на США, в Каир, который взял на себя роль едва ли не главного миротворца, вновь прибыли представители "Хамаса" и, по некоторым данным, израильские дипломаты.

Друг познается в суде
Несмотря на споры между администрацией президента Джо Байдена и израильским руководством, Вашингтон по-прежнему отражает любые нападки на Израиль на полях ООН, будь то в заседающем в Нью-Йорке Совете Безопасности или в Международном суде, который располагается в Гааге.

21 февраля США выступили в защиту еврейского государства на слушаниях в Международном суде ООН. Инстанция рассматривает иск по запросу Генассамблеи всемирной организации (в декабре 2022 года она попросила суд разобраться, насколько законна "израильская оккупация" палестинских территорий).

Юридический консультант Госдепартамента США Ричард Висек призвал суд не выносить вердикт, что "Израиль обязан немедленно и безоговорочно уйти с оккупированной территории".

Это, по словам юриста, будет "односторонним решением". Вместо этого Вашингтон предлагает суду поддержать "установившуюся структуру" отношений между израильтянами и палестинцами для достижения решения о двух государствах.

Напомним, что слушания начались 19 февраля с выступления главы МИД Палестины Рияда аль-Малики, который обвинил Израиль в "осуществлении геноцида и апартеида". Большинство выступивших дипломатов - в частности, представители ЮАР, Алжира, Саудовской Аравии, Бангладеш и Бразилии - в той или иной формулировке поддержали эти обвинения, выступив против "израильской оккупации".

Представитель ОАЭ Лана Нуссебех обвинила Израиль в "коллективном наказании палестинцев" в Газе и на Западном берегу, что, по словам дипломата, нарушает четвертую Женевскую конвенцию. А команда ЮАР заявила, что Израиль якобы осуществляет на палестинских территориях "еще более экстремальную версию апартеида", чем правительство Южной Африки в 1948–1994 годах.

Израиль не участвует в заседаниях суда. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху ранее назвал позорным сам факт того, что Международный суд ООН решил рассмотреть этот иск. А МИД Израиля в письменном заявлении отметил, что любое решение инстанции станет вмешательством в мирный процесс.

Вместе против всех. Ну почти
Консультативное заключение Международного суда не носит обязательного характера - в отличие от постановлений Совбеза ООН. На этом фронте США также выступили в защиту Израиля, отклонив во вторник алжирскую резолюцию с призывом к немедленному прекращению огня - уже четвертую с начала войны в Газе.

В Гааге началось рассмотрение нового иска против еврейского государства
Инициаторы резолюции потребовали от Израиля и "Хамаса" закончить бои в анклаве, а также начать реализацию временных мер из постановления Международного суда в Гааге по иску "ЮАР против Израиля" (этот иск не связан с текущими слушаниями по запросу Генассамблеи). Суд, в частности, требовал от Израиля минимизировать ущерб, который наносится гражданским лицам в Газе, устранить препятствия на доставку гуманитарной помощи в сектор и осудить израильских политиков, призывающих к выселению или убийству палестинцев.

Алжирский проект поддержали 13 из 15 членов Совбеза, включая союзников США - Францию, Словению и Швейцарию. Великобритания воздержалась.

Против документа выступили только американцы, которые утверждали: резолюция помешает переговорам о прекращении огня - они идут с конца января под эгидой США при посредничестве Катара и Египта.

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд утверждала: если Совбез поддержит призывы прекратить огонь, но при этом не потребует от палестинского радикального движения выпустить израильских заложников, это "не приведет к долговременному миру, а только расширит борьбу между "Хамасом" и Израилем".

Ранее Вашингтон блокировал резолюции о перемирии, которые готовились Россией, Бразилией и ОАЭ. После нового голосования постпред РФ при ООН Василий Небензя обвинил США в затягивании процесса, чтобы Израиль мог реализовать свои "бесчеловечные планы" в Газе - вытеснить палестинцев с территории и полностью "очистить" анклав. Китайский посланник во всемирной организации Чжан Цзюнь заявил, что "пассивное избегание призывов к прекращению огня - это не что иное, как зеленый свет продолжению бойни".

Руководствуясь принципом "отвергая - предлагай", вместо алжирской резолюции США выдвинули свою инициативу. Она включает призыв к временному прекращению огня с уточнением, что оно должно наступить "как можно скорее" (а не "немедленно", как в заблокированном варианте). Также документ призывает Израиль отказаться от наступления на Рафах - последний не занятый израильской армией город на юге Газы.

По состоянию на вечер среды США официально еще не выдвинули свою резолюцию на голосование в Совбезе, но остальным членам совета текст документа уже был представлен.

США впервые призвали в Совбезе ООН к временному прекращению огня в Газе, что демонстрирует: Вашингтон теперь уже не выступает так открыто в защиту израильской военной кампании, как раньше. На прошлой неделе президент Джо Байден призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху воздержаться от штурма Рафаха без "четкого плана по эвакуации гражданских", а также дать зеленый свет созданию палестинского государства. Однако глава израильского правительства категорически отверг эти предложения, пообещав довести "войну против "Хамаса" до конца", что подразумевает и захват Рафаха.

Обвинение ооновских сотрудников в причастности к нападению на Израиль вызвало международный скандал
Напомним, что переговоры о прекращении огня, проходившие в Каире с 13 по 16 февраля при участии глав спецслужб США, Израиля, Египта и премьера Катара, а также делегации "Хамаса", завершились ничем. Однако стороны не оставляют попытки найти компромисс. 20 февраля в столицу Египта прибыл политический лидер "Хамаса" Исмаил Хания. Палестинское движение сообщило в соцсетях, что он проведет переговоры с египетскими чиновниками. По данным саудовской газеты "Аш-Шарк аль-Аусат", 21 февраля в Каир также прибыла делегация Израиля. Источники издания сообщили, что палестинское движение якобы "смягчило свои позиции". Теперь, по утверждению "Аш-Шарк аль-Аусат", Египет будет работать над тем, чтобы израильская сторона проявила "аналогичную гибкость".

Впрочем, в МИД Израиля не подтвердили информацию об отправке делегации в Каир. Неназванный израильский чиновник заявил газете The Times of Israel, что решения о продолжении переговоров пока не было. По его словам, Израиль ведет себя осторожно и, прежде чем отправлять переговорщиков, должен получить неопровержимые доказательства того, что "Хамас" действительно смягчил свои требования.

Эльнар Байназаров

Источник - kommersant.ru
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