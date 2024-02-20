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Новым Генсеком НАТО станет голландец Рютте
10:32 22.02.2024

Байден поддержал кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО
Politico сообщила о поддержке Байденом кандидатуры премьера Нидерландов Рютте на пост генсека НАТО

Две трети стран НАТО поддерживают кандидатуру премьера Нидерландов Марка Рютте на пост следующего генсека НАТО, сообщили СМИ.
Как пишет Politico со ссылкой на американского чиновника, президент США Джо Байден также поддерживает Рютте. Для назначения нового генсека требуется единогласное решение членов альянса, передает РИА "Новости".

Издание отмечает, что поддержка со стороны американского лидера, вероятно, приведет к увеличению числа сторонников кандидатуры Рютте, передает ТАСС.

Напомним, Bloomberg сообщало, что Рютте является самым популярным кандидатом на пост генсека НАТО. Прежде сообщалось, что лучшей кандидатурой на пост генсека НАТО Байден считал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. По данным СМИ, США не устроила кандидатура Бена Уоллеса, который занимал пост главы Минобороны Великобритании. Причиной разногласий США и Британии о главе НАТО, как сообщали СМИ, был спор по Украине. Однако кандидатуру фон дер Ляйен на пост главы НАТО отверг канцлер Германии Олаф Шольц.

Источник - vz.ru
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