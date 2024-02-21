Таджик Рустам Ятимов подорожал до 1,2 млн евро: он самый дорогой вратарь в ЦентрАзии

11:53 22.02.2024

Рустам Ятимов подорожал до 1,2 млн евро: он самый дорогой голкипер в Центральной Азии



Алексей Корчагин, специально для Asia-Plus



Ранее футболист сборной Таджикистана стоил 900 тысяч евро.



