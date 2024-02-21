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|Таджик Рустам Ятимов подорожал до 1,2 млн евро: он самый дорогой вратарь в ЦентрАзии
11:53 22.02.2024
Рустам Ятимов подорожал до 1,2 млн евро: он самый дорогой голкипер в Центральной Азии
Алексей Корчагин, специально для Asia-Plus
Ранее футболист сборной Таджикистана стоил 900 тысяч евро.
Вратарь сборной Таджикистана Рустам Ятимов по версии портала Transfermarkt подорожал и теперь его рыночная стоимость – 1,2 млн евро.
Таджикистанец остается самым дорогим голкипером в Центральной Азии, а также в сборной Таджикистана. Кроме того, Ятимов вошел в топ-10 самых дорогих игроков Центральной Азии.
Таджикский вратарь – третий по стоимости среди всех азиатских стражей ворот: дороже австралиец Райан (4 млн евро) и японец Такаока (1,5 млн евро).
Еще целый ряд голкиперов, в том числе Бейранванд и японец Осако также как и Рустам оцениваются в 1,2 млн евро.
Кто еще из таджикских игроков прибавил в стоимости?
Зоир Джурабоев добавил к своей цене 10 тысяч евро и теперь он стоит 700 тысяч.
Вахдат Ханонов и Манучехр Сафаров тоже прибавили по 100 тысяч (ныне цена Вахдата 450 тысяч, Манучехра – 350 тысяч евро).
У Алишера Шукурова плюс 150 тысяч (теперь он стоит 400 тысяч), Ахтам Назаров прибавил 125 тысяч (теперь - 250 тысяч).
В Катаре Таджикистан в рамках 1/8 финала Кубка Азии в серии пенальти обыграл сборную ОАЭ (1:1 в основное время, 5:3 в серии одиннадцатиметровых) и пробились в следующую стадию турнира.