|Президент Кыргызстана легализовал свое имущество на $20 млн
12:05 22.02.2024
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров легализовал свое имущество на $20 млн. Об этом глава государства сообщил на своей странице в Facebook (соцсеть принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
"Стоимость моего имущества составляет около 20 миллионов долларов. За легализацию я оплатил государству миллион сомов ($11,2 тысячи. – Прим. "Ферганы"). Этого требует закон. У меня нет накоплений за рубежом. А если бы были, то вложил бы их в наши банки", - написал Жапаров.
Он напомнил, что закон о легализации доходов был принят в 2023 году – для того, чтобы обеспеченные кыргызстанцы не хранили свои капиталы за рубежом, а привозили их на родину.
"Не секрет, что все мы (не простые граждане, а предприниматели выше среднего бизнеса) оформляли свое имущество на чужое имя. Кроме того, богатейшие граждане нашей страны все еще хранят свои миллиарды в зарубежных банках. У нас много таких богатых людей. Ответ на вопрос, почему они скрывают свое богатство за границей, прост. До сих пор источник происхождения больших денег и сумма выплаченных налогов с этих средств порождали много вопросов. Сейчас этим законом мы создаем возможность легализации, чтобы такой проблемы не возникало", - пояснил Жапаров.
Он добавил, что воспользоваться такой возможностью можно только до 1 июля, и что государство гарантирует 100-процентную сохранность легализованного капитала.
"Мои здания раньше были оформлены на других людей. Сейчас я зарегистрировал их на основании закона о легализации. Я хотел показать пример и первым узаконил свое имущество", - написал президент.
- Законопроект "О добровольной легализации и амнистии активов физических лиц" был разработан администрацией президента в марте 2022 года. Юристы правовой клиники "Адилет", проанализировав проект, резюмировали, что "фактически вносимыми предложениями поощряются получение выгод от всех преступлений против личности, от всех должностных преступлений, бандитизма, торговли людьми и незаконной эксплуатации труда".
Юристы подчеркнули, что законопроект противоречит Конституции Кыргызстана, международным договорам и документам, участником которых является республика, а также государственной стратегии по противодействию и ликвидации коррупции.
В ответ Жапаров заявил, что цель закона - дать возможность богатым людям легализовать находящиеся за рубежом активы деньги и хранить их в кыргызстанских банках. "Банки получат выгоду. Если построить на нашей территории заводы и фабрики, то появятся рабочие места. Налоги будут платить нам. Вот и вся цель закона. У меня нет среди этих богачей друзей и родственников, чтобы я их поддерживал", - заверил президент Кыргызстана.