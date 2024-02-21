Президент Кыргызстана легализовал свое имущество на $20 млн

12:05 22.02.2024

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров легализовал свое имущество на $20 млн. Об этом глава государства сообщил на своей странице в Facebook (соцсеть принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).



