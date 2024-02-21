Госаппарат готовит печальный финал президенту Токаеву, - Петр Своик и Рахим Ошакбаев

12:10 22.02.2024

Госаппарат готовит печальный финал президенту



21.02.2024



Лилия ИГЛИКОВА



Петр Своик и Рахим Ошакбаев - не последние люди Старого Казахстана - о Новом



