В Таджикистане продлили срок легализации денег и имущества еще на год

12:12 22.02.2024

Объясняется это поэтапным оживлением процесса.



Нижняя палата парламента Таджикистана приняла поправки в закон "Об амнистии в связи с легализацией активов и средств граждан РТ", которые предполагают продление срока данного правового акта еще на один год, сообщает парламентское издание "Садои мардум".



Последний срок действия этого закона завершился 5 января текущего года, следовательно, его продлили до 5 января 2025 года.



Глава Национального банка Таджикистана Фирдавс Толибзода объяснил депутатам необходимость продления срока закона поэтапным расширением процесса легализации.



Он отметил, что на первом этапе действия закона (2021-2022 годы) население не в полной мере осознало условия и требования легализации денег и имущества, так как не во всех городах и районах республики создавались своевременно соответствующие комиссии, из-за чего процесс легализации протекал вяло.



По его словам, во втором этапе (II полугодие 2022 – I полугодие 2023 года), когда срок действия закона был продлен, процесс легализации оживился вследствие агитационной деятельности НБТ и других соответствующих министерств и ведомства страны.



Толибзода подчеркнул, что на третьем этапе (II полугодие 2023 года), после очередного продления срока действия закона, наступил еще более благоприятный период, в течение которого улучшился по сравнению с предыдущими этапами процесс легализации не только денежных средств, но и имущества, в том числе недвижимости.



Он отметил, что в рамках действия закона общий объем легализованных денег составил 5,9 млрд сомони (около $540 млн) и 4 тыс. свидетельств имущества.



Толибзода предложил продлить срок действия закона еще на один год, отметив рост заинтересованности в легализации активов среди населения, которая, по его словам, способствует обогащению экономики страны посредством дальнейшего увеличения притока внутренних инвестиций.



Напомним, закон "Об амнистии в связи с легализацией активов и средств граждан РТ" был введен в действие 5 июля 2021 года.



Легализация первоначально была рассчитана на один год, однако в июне 2022 года срок его действия был продлен еще на один год – до 4 июля 2023 года включительно. Летом минувшего года он был продлен еще на 6 месяцев.



Закон предполагает добровольное декларирование денежных средств и имущества. Легализация автоматически освобождает держателей таких активов от административной или уголовной ответственности, а также прощает им налоги, проценты и штрафы по ним.



Руководство НБТ связывало принятие этого закона с привлечением дополнительных инвестиций в финансово-банковскую систему и увеличением, таким образом, финансирования различных отраслей и секторов экономики страны.



Важность проводимой легализации денег объяснялась также учреждением новых предприятий, повышением объема фондового капитала действующих компаний, созданием новых рабочих мест, дополнительными налоговыми поступлениями в бюджет, развитием рынка ценных бумаг и др.