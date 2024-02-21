Война Миров. Навальный, Стрелков, Кагарлицкий и Набиуллина, - Владислав Юрицын

12:14 22.02.2024 Война Миров. Навальный, Стрелков, Кагарлицкий и Набиуллина



Владислав ЮРИЦЫН



В неформальном российском движении "Сидящие вместе" большие перемены



До 16 февраля 2024 года в системе политических координат Российской Федерации существовала более-менее понятная шакала наказаний за "проступки" лидеров общественного мнения. Алексей Навальный находился в местах лишения свободы за либералов, Игорь Стрелков (Гиркин) за патриотов, Борис Кагарлицкий за левых. Если смерть Алексея Навального не стала роковым стечением обстоятельств и несет политический посыл Западу, то стоит посмотреть как в ближайшее время сложится судьба Эльвиры Набиуллиной. Если ее уберут с поста главы Центробанка и поставят руководителя с другими экономическими взглядами и практиками, то можно утверждать, что Кремль никаких договоренностей с "недружественными государствами" – о которых Владимир Путин говорил в интервью Такеру Карлсону – не хочет.



Алексей Навальный в последние годы своей политической карьеры (проходила в колонии "Полярный волк" за северным полярным кругом) манифестировал передачу Крыма Украине, выплату Киеву военных репараций и наказание военных преступников. Под военными преступниками им понимались не те, кто отдает приказы на обстрелы гражданского населения Донецка и Белгорода.



Учитывая нахождение России в состоянии необъявленной войны, г-н Навальный уже в местах лишения свободы получал дополнительные сроки по все более жестким статьям уголовного кодекса. Много времени проводил в ШИЗО (штрафной изолятор).



Что касается политических взглядов, то наблюдатели традиционно относили и относят Алексея Навального к либеральному лагерю. Никакой новой политической и социально-экономической модели для России он не предлагал, а только выступал за смену вороватых топ-чиновников, политиков и менеджеров квазигосударственного сектора на честных.



Игорь Стрелков получил четыре года колонии общего режима за критику военно-политического руководства Российской Федерации. Патриотическим кругам России дан сигнал о том, что называть президента и верховный генералитет бездарями и идиотами нельзя, даже если общественный деятель с боевыми заслугами выступает за полное включение Украины в состав России.



Некоторые эксперты не поленились и провели анализ военных прогнозов Игоря Гиркина на их точность. Утверждают, что прогнозы сбылись примерно на 90%. Наверное, Стрелкова арестовали бы и за 80% точности, потому что российская правящая элита очень болезненно реагирует на достоверную критику.



В отличие от Навального и Стрелкова социолога Бориса Кагарлицкого трудно назвать политическим деятелем даже с натяжкой. Больше подходят определения вроде общественного деятеля и публициста левых взглядов. К нему тюремный интерес возник из-за обвинений правящей элиты РФ в том, что бороться с западными неолибералами глобального уровня российские элитарии не могут (слишком трусливые), тогда как войну на втором фронте – против своего собственного населения – ведут на полную катушку.



Заключение социолога под стражу стало установкой на то, что педалирование темы про войну, при которой богатые становятся богаче, а бедные беднее не приветствуется.



И вот, когда система политических координат в плане "поощряемое – наказываемое" приобрела шаткое равновесие, смерть Алексея Навального разрушила конструкцию.



Можно поверить в охоту ВСУ за российским БДК (большой десантный корабль) "Цезарь Кунников" под дату смерти человека Цезаря Кунникова (14 февраля 2024 года и 14 февраля 1943 года соответственно). А вот в заказную смерть Алексея Навального под конференцию по безопасности в Мюнхене поверить гораздо сложнее. Для этого нужен аппарат спецслужб как при Сталине, да и само мероприятие в столице Баварии сложно назвать судьбоносным.



Многие западные и прозападные эксперты трактуют смерть оппозиционера Навального как посыл от Владимира Путина коллективному Западу: никаких переговоров больше не будет и пусть все решится на поле боя.



Есть косвенная фигура, по которой можно верифицировать подобную гипотезу. Это Эльвира Набиуллина, председатель Центрального банка Российской Федерации. Ее деятельность на занимаемом посту критикуют экономисты вроде Михаила Делягина (сейчас депутат Госдумы), Валентина Катасонова, Михаила Хазина, Александра Лежавы.



Экономист Сергей Глазьев тоже публично критиковал г-жу Набиуллину, но она пожаловалась в Кремль и действующий член коллегии по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) как дисциплинированный чиновник замолчал.



Работой главы Центробанка недовольны такие разные фигуры, как прогностик Сергей Переслегин, специалист по всякому беспилотному писатель-футуролог Максим Калашников, производственник (директор ЧЛМЗ – Череповецкий литейно-механический завод) Владимир Боглаев, партийный деятель ("Справедливая Россия") Сергей Миронов.



Главные претензии. На отобранные Западом у России $300 млрд государственных золотовалютных резервов Украина может воевать с Москвой четыре года ни в чем себе не отказывая. Деньги и купленное на них оружие Киеву уже начали поступать. А все эти активы у врагов размещало руководство ЦБ, не давая им работать на экономику РФ.



В 2022 году на высоком курсе рубля Центральный банк "сжег" 1 трлн рублей сверхдоходов от хорошей конъюнктуры на энергоносители. Потом российскую денежную единицу по отношению к "баксу" Эльвира Набиуллина обвалила, чем снова нанесла удар по экономике и населению. Это означает институциональную дисфункцию ЦБ, поскольку единственное за что он официально отвечает – это стабильный курс рубля. А как раз его наша фигурантка во главе структуры с 43-мя тысячами сотрудников и не обеспечивает.



Г-жа Набиуллина не препятствует выводу капитала из России. В первую очередь это обеспечивает доходами элитариев во вражеских Москве государствах, для которых используется эвфемизм "недружественные". Она же говорит о перегреве российской экономики, который бизнесмены "в поле" не наблюдают. Наоборот, все жалуются на нехватку финансов для пополнения оборотных средств предприятий.



Центробанк резко ужесточил условия, при которых коммерческие банки могут дать деньги в производство. Особенно, если это не добыча сырья или биологических ресурсов вроде рыбы, а производство продукции с высокой добавленной стоимостью. Режим наибольшего благоприятствования создается только для финансовых спекулянтов (в первую очередь транснациональных).



Одновременно с этим ведомство Эльвиры Набиуллиной привлекло триллионные средства коммерческих банков (их размещают на счетах Центрального банка, потому что в производство все равно вкладывать невыгодно). В таких условиях говорить о каком-либо технологическом суверенитете или импортозамещении можно, но проводить их в жизнь нельзя.



Тот факт, что Кремль не проводит здоровой и разумной протекционистской политики, разрушительные эффекты Центробанка для российской экономики еще больше усиливает.



В публичное пространство поступила информация о совещании в Совбезе РФ. На нем сначала зафиксировали провал программы импортозамещения и нехватку кадров, а потом рассмотрели деятельность Центробанка за 2023-ий год на предмет ее соответствия интересам национальной безопасности.



Формулировка недовольства следующая: грубые провалы в отчетности ("потеряли" не пойми где более $10 млрд), некомпетентность и слабая обоснованность принимаемых решений. То есть в прогнозах и направлениях денежно-кредитной политики Центрального банка слишком большое количество ошибок и несоответствий. Примерно 20% платежного баланса оказались фикцией, либо деньги были выведены в неизвестном направлении.



В российской правящей элите много конкурирующих групп, но по водоразделу их можно поделить на "силовиков" и "либералов". "Силовики" пытаются победить в войне на Украине, а "либералы" исполняют установки Всемирного банка, ВТО, МВФ и других наднациональных структур. Они даже "зеленую" повестку двигают очень активно, а не будь в России специального закона, то продвигали бы и "голубую".



Естественные противоречия между двумя блоками правящей верхушки по истечении второго года СВО еще больше накалились и усилились. Ну а стала ли смерть Алексея Навального, за которым в свое время тоже стояла одна из башен Кремля, случайностью либо закономерностью, можно будет понять по развитию процессов внутри российской правящей элиты и государственного аппарата. Источник - zonakz.net

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