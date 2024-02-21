Шахский мат: почему ухудшились отношения Ирана и Армении, - Игорь Кармазин

12:19 22.02.2024 Шахский мат: почему ухудшились отношения Ирана и Армении

В Тегеране не желают допускать размещение в Закавказье войск западных стран



Игорь Кармазин



Президент Ирана Эбрахим Раиси встретился с армянским вице-премьером Мгером Григоряном. Согласно сообщениям СМИ, переговоры прошли в напряженной атмосфере. Раиси отметил, что Тегеран выступает против вытеснения из Армении российских войск и размещения вместо них американского или какого-то другого западного контингента. "Известия" разбирались в ситуации.



Что известно о переговорах



В середине февраля президент Ирана Эбрахим Раиси встретился в Тегеране с армянским вице-премьером Мгером Григоряном. Интересно, что пресс-релизы по итогам переговоров довольно сильно отличались. В Ереване сделали акцент на экономических вопросах. Согласно сайту армянского правительства, Григорян в ходе визита обсуждал в том числе строительство приграничной дороги и высоковольтной линии электропередачи, а также программу "газ в обмен на электроэнергию".



По данным пресс-службы президента Ирана, Раиси подробно высказался по ситуации с безопасностью. Он приветствовал переговоры Армении и Азербайджана по мирному договору, при этом строго подчеркнул "красную линию" Тегерана. "Мы не согласны с присутствием иностранцев в регионе [Закавказья] под предлогом помощи в решении проблем. Считаем, что их присутствие не только не поможет справиться с вызовами, но станет еще большей проблемой для народов и правительств региона", - отметил иранский лидер.



Армянская газета "Грапарак" сообщила дополнительные подробности. По данным издания, визит Григоряна прошел в напряженной атмосфере, "официальный Тегеран вылил на голову чиновника ушат холодной воды". "Из наших источников мы узнали, что президент Раиси говорил максимально прямо. Он сообщил, что если Армения собирается добиться вывода российского воинского контингента и на его место завести силы коллективного Запада, то Иран этого не допустит. По его словам, если Ереван беспокоится о своей безопасности, то Иран может разместить в Сюнике [приграничный регион] свою военную базу", - отмечается в сообщении.



Какие отношения у Ирана с Арменией и Азербайджаном



Соотношение сил в треугольнике Армения – Иран – Азербайджан несколько раз менялось. Так, после распада Советского Союза и первой Карабахской войны Иран не присоединился к Турции и Пакистану, которые прервали дипломатические отношения с Арменией. Тегеран также не стал блокировать свой участок границы с Арменией, благодаря чему закавказская республика смогла пережить тяжелые послевоенные годы.



Отношения Ирана с Азербайджаном при этом были довольно сложными. Дело в том, что в Исламской Республике живут около 25 млн этнических азербайджанцев. В Тегеране опасались, что Баку будет провоцировать среди них сепаратистские и секулярные настроения. Кроме того, Иран беспокоили тесные связи соседа с Израилем. С начала столетия Баку стал поставлять еврейскому государству нефть и продукты нефтепереработки, взамен получая электронику и оружие.



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Новая реальность в Закавказье наступила осенью 2020 года, когда Армения проиграла вторую Карабахскую войну. Это привело к значительному усилению азербайджано-турецкого тандема. В Баку и Анкаре заговорили о создании Зангезурского коридора, который связал бы две страны через территорию Сюникской области Армении. В случае реализации проекта Иран оказался бы отрезанным от Армении, а значит и от доступа к черноморскому транзиту и рынкам стран ЕАЭС.



В таких условиях отношения Ирана и Азербайджана пережили масштабный кризис. В Тегеране заявили, что не потерпят перекройки границ, и провели несколько масштабных военных учений. Азербайджан закрыл свое посольство в иранской столице и эвакуировал всех дипломатов. Кроме того, в Азербайджане регулярными стали облавы на "иранских агентов", которые якобы готовили вооруженный переворот.



В это же время улучшились отношения Ирана с Арменией. Участились визиты высокопоставленных чиновников. Исламская Республика открыла свое консульство в административном центре Сюникской области городе Капан, стороны также договорились об открытии армянского представительства в иранском Тебризе.



В конце прошлого года, впрочем, произошел новый поворот. Азербайджан в ходе "антитеррористической операции" 19–20 сентября полностью поставил под свой контроль всю территорию Карабаха. Иран в связи с этим пересмотрел подходы. В Тегеране тогда подчеркнули, что готовы помочь своему соседу в восстановлении Карабаха. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев говорил, что со стороны Ирана следуют "позитивные сигналы".



Железнодорожный участок Яндыки – Оля (Астраханская область) - часть международного транспортного коридора Север – Юг



Кроме того, Иран и Азербайджан нашли точки соприкосновения в экономических вопросах. Баку проявил гибкость и договорился с Тегераном о том, что альтернативный маршрут Зангезурского коридора пройдет по территории Исламской Республики. В октябре стороны согласовали строительство железной дороги, начали строить автомобильный мост и таможенно-пограничный пункт. Кроме того, Азербайджан и Иран включились в работу по созданию транспортного коридора "Север – Юг", который должен связать Россию с Индией и странами Персидского залива.



Параллельно все большее беспокойство в Иране стала вызывать политика армянских властей. В Тегеране не скрывали своего раздражения по поводу сближения Еревана со странами Запада. Наиболее вопиющими в этом смысле для Ирана стали армяно-американские военные учения, которые прошли в сентябре. Кроме того, Армения привлекла на свою территорию мониторинговую миссию ЕС и наладила активное военно-техническое сотрудничество с Францией.



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Иран публично говорит о своей обеспокоенности. Так, в январе президент Эбрахим Раиси в телефонном разговоре с армянским премьером Пашиняном подчеркивал, что регион не должен превратиться в поле, где будут конкурировать внерегиональные державы. При этом отношения с Азербайджаном продолжают развиваться. В конце прошлого года стало известно, что Баку и Тегеран намерены провести совместные военные учения в Каспийском море.



Что говорят эксперты



Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин подчеркивает, что Иран не хочет, чтобы у его границ размещались войска западных стран.



- Иранцы посылают Еревану однозначный сигнал. Если Армения его не воспримет, то, вероятно, Исламская Республика сконцентрирует у границы войска, проведет учения. У Тегерана достаточно способов, чтобы донести свою позицию. Переходить границу все-таки не будут. Иран всегда уклоняется от прямых военных действий. Это мы видели на множестве примеров, в том числе видим сейчас в ходе кризиса вокруг сектора Газа, - утверждает он.



Армянский политолог Грант Микаэлян говорит, что в республике нарастает влияние западных стран.



- Ереван следует в фарватере Запада, который враждебно относится к Ирану. Поэтому Армения не использует в полной мере потенциал отношений со своим соседом. Речь идет не только о вопросах безопасности. В последние годы Иран сближается с ЕАЭС, создана зона свободной торговли. При этом объем взаимной торговли между Арменией и Ираном за последний год почти не изменился, - отмечает он. Источник - Известия

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