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Киргизия идет к катастрофе, копируя практику дерусификации
13:30 22.02.2024

Киргизия идет к катастрофе, копируя у Казахстана практику дерусификации
Айнур Курманов. 22.02.2024 0

В Бишкеке должны понять, что, идя по пути Астаны и Киева в деле тотальной декоммунизации и дерусификации, можно угодить в опасную ловушку, из которой уже потом невозможно будет выбраться.

К такому выводу в своей новой публикации приходит международный обозреватель "ПолитНавигатора" Айнур Курманов.

Поводом для такого утверждения послужило последнее заявление спикера киргизского парламента Нурланбека Шакиева, призвавшего отказаться от преподавания русского языка в начальных классах среднеобразовательных школ КР. Таким образом он решил приобщить детей к изучению сугубо киргизского языка.

"Нужно остановить слова о поэтапном внедрении обучения на киргизском. Оно не дало никаких результатов (…) Обучать языку надо в начальных классах, детсадах (…) Что это за отношение к государственному языку? Если мы хотим усилить позиции киргизского языка, надо начать с начальной школы", - заявил Шакиев.

Примечательно, что в своих действиях профессиональный русофоб основывается на принятом по его же инициативе в апреле прошлого года конституционного закона о государственном языке, обязывающего все органы власти, а также предприятия и организации независимо от форм собственности вести свою деятельность только на киргизском языке.

Напомним, что в результате принятия такого закона все государственные учреждения (школы, вузы, больницы, органы правопорядка) и частные компании должны будут вести свою документацию только на киргизском языке. Помимо этого, вводится еще и 65% квота для государственного языка титульной нации в республиканских СМИ.

Это говорит о том, что применение русского языка сейчас сразу будет резко сужено, хотя чиновники пытаются отмахнуться от критики, заявляя, что в Конституции он признан "языком межнационального общения" и не будет ущемлен. Но это все просто формальности, а на самом деле мы становимся свидетелями настоящего социокультурного переворота по украинским лекалам.

Интересно и то, что спикер киргизского парламента пропагандирует опыт и пример языковой политики соседнего Казахстана, отметив, что его надо непременно внедрять и в Киргизии. И эта оговорка не случайна, так как точно так же внедрялись в Бишкеке после Астаны "языковые патрули", а теперь еще и собираются убрать изучение русского языка в начальных классах.

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Дело в том, что пару лет назад по инициативе министра образования Казахстана и соросовского выкормыша Асхата Аймагамбетова русский язык убрали из обучения в младших классах казахоязычных школ. И тут Нурланбек Шакиев не придумывает ничего нового, а лишь полностью копирует и строго следует по спущенной из-за океана методичке, которая изначально была реализована в РК.

Отрицательная роль казахстанского правящего класса заключается еще и в том, что он находится в авангарде процессов декоммунизации и дерусификации во всей Центральной Азии, являясь главным проводником пантюркизма и влияния Запада, пытаясь навязать свою повестку и идеологию "младшим братьям" в Киргизии, рассматривая по привычке эту республику своим "задним двором".

Другой негативной традицией становится и то, что спасенные от цветных переворотов центральноазиатские элиты потом таким вот образом "благодарят" Москву за поддержку. Ведь, как и в Казахстане два года назад, в начале января этого года в Киргизии был раскрыт не без помощи российских коллег заговор, в который помимо местных кланов были вовлечены прозападные НПО и СМИ.

После этого попытка Бишкека прищемить хвост многочисленным проамериканским неправительственным организациям и фондам за счет принятия жесткого законопроекта об НПО и введения термина "иноагент" провалилась после окриков из Вашингтона. Достаточно оказалось лишь одного заявления Энтони Блинкена, который пригрозил остановить все гуманитарные программы и ввести персональные санкции.

Зато на авансцену срочно вылез со своими русофобскими инициативами спикер парламента Нурланбек Шакиев. И данный демарш надо расценивать как стремление правящей верхушки КР "загладить вину" и продемонстрировать Белому дому свою лояльность и покорность.

Собственно, это не первая такая демонстрация, так как тот же Нурланбек Шакиев в прошлом году вновь инициировал законопроект 2019 года, подготовленный фондом "Сорос-Кыргызстан" и "Открытым правительством" по окончательной реабилитации жертв сталинских репрессий 1918 – 1953 годов, включив в список "невинно пострадавших" помимо басмачей, участников Туркестанского легиона вермахта и мусульманских частей СС еще и всех уголовников.

Поэтому после новых инициатив следует ожидать по примеру Казахстана массовых переименований советских и русских названий улиц и населенных пунктов, к чему уже, кстати, призывал этот самый спикер. При этом надо понимать, что он не самостоятельная фигура, а лишь рупор по озвучиванию желаний правящей верхушки.

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Естественно, что принятие дискриминационных законов по вытеснению русского языка из общественного пространства и образования будет вести не только к социокультурной деградации, но и к дальнейшему росту русофобских и антироссийских настроений, что только подстегнет консолидацию националистических и пантюркистских сил в республике. А фактическое признание Советского Союза через принятие закона об окончательной реабилитации, государством якобы проводившего "геноцид", дает мощный заряд местечковому неонацизму.

При этом такая политика угрожает и самому Садыру Жапарову, так как поднимаемой националистической волной могут воспользоваться не только власти, но и конкуренты из числа тех самых кланов, которые только недавно пытались его свергнуть при поддержке западных фондов и СМИ. Поэтому в Бишкеке должны более трезво оценить последствия инициатив Шакиева и К.

Просто заявить, что такой процесс украинизации ведет в никуда, это практически ничего не сказать. Надо просто задаться вопросом – стоит ли овчинка того, чтобы слепо следовать по пути Астаны? Ведь никакая Турция и Казахстан не заменят для Киргизии российских инвестиций, субсидий для пополнения дефицитного бюджета, огромного рынка сбыта и возможностей для получения образования и работы.

В 2022 году доля денежных переводов из России от трудовых мигрантов во внутреннем валовом продукте Киргизии достигла 26,5%, а в 2023-м хоть и было снижение, но объем все равно составил 2, 531 миллиардов долларов. При этом для молодежи внутри республики практически нет новых рабочих мест.

Потеря всего этого только в целях утверждения националистической идеологии и осуществления советов со стороны Запада и его сателлитов обернется катастрофой невиданных масштабов. Геостратегическое положение республики также взывает к разуму и говорит о том, что отказ от собственной истории и дальнейшей интеграции ведет лишь в пропасть.

Источник - politnavigator.net
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1708597800


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