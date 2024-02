США ведут в Казахстане биологическую войну против животных, - ФСК

17:33 22.02.2024 22.02.2024 | ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ



Массовая гибель лошадей может быть следствием экспериментов

В селе Тортколь Бухар-Жырауского района Карагандинской области Казахстана массово гибнут лошади. В населенном пункте могут ввести карантин, сообщает агентство Kazinform.



О падеже скота появились видео в социальных сетях. Владелец лошадей заметил гнойные язвы на ногах животных. Затем, по его словам, эти болячки распространяются по всему телу лошади. Ветеринарная инспекция района взяла пробы на анализ.



"По ситуации в селе Тортколь сообщаем следующее, что у заболевших трех голов лошадей с характерными признаками эпизоотического лимфангита были отобраны пробы и доставлены в лабораторию для исследования. Данным видом заболевания болеют однокопытные животные – это лошади, ослы, мулы. Это характерное заболевание для данных видов животных", – сообщил руководитель Управления ветеринарии Карагандинской области Кайрбек Турсынбеков.



Эпизоотические инфекции характеризуются непрерывным (цепным) распространением, значительно превышающим уровень заболеваемости, обычно регистрируемый у животных на данной территории. Такая эпидемия животных опасна и для человека.



В ноябре прошлого года сразу в трех регионах Казахстана массово заболели домашние животные. Падеж лошадей произошел в селах Максимовка и Розовка Павлодарской области. В Актюбинской области у крупного рогатого скота выявили серьезное инфекционное заболевание – эмфизематозный карбункул (эмкар). На территории крестьянского хозяйства ввели карантин. Массовый падеж скота произошел также в Бурлинском районе Западного Казахстана, где погибло несколько сотен коров, как передает 24kz.



На территории Казахстана действует, как мы писали, американская военная биолаборатория уровня BSL-3, расположенная в Алма-Ате. Нельзя исключать, что там могут проводиться испытания биологического оружия, направленного против животных.



28 мая 2021 года в столице Киргизии прошла конференция ""Санитарные станции" Пентагона: система биолабораторий на постсоветском пространстве", в которой приняли участие представители общественных организаций России, Киргизии, Казахстана, ДНР, США и Израиля.



На конференции обращалось внимание на то, что в последнее время Пентагон в своих биолабораториях в Центральной Азии начал проекты по перемещению зараженных смертоносными вирусами "животных из местной фауны" на территории сопредельных стран. Речь шла, в частности, о поголовье верблюдов. Ранее на портале "Эхо Казахстана" сообщалось, что в центральноазиатских биолабораториях Пентагона развернут проект "Верблюды как сторожевые бионаблюдатели: риск передачи вирусов от верблюда к человеку". Этот проект осуществляется на территории Казахстана и Таджикистана с участием местных специалистов. Курирует и контролирует все работы пентагоновское агентство DTRA. К выполнению этого заказа Пентагона привлечены также казахстанский НИИ проблем биологической безопасности, Центральная референс-лаборатория (ЦРЛ) в Алма-Ате, Институт проблем биобезопасности Таджикистана, Калифорнийский университет в г. Дейвисе в США, Военно-морской медицинский исследовательский центр США и Медицинская школа Дюка-Нуса в Сингапуре.



В конце 1991 года Конгресс США утвердил Программу совместного уменьшения угрозы (Cooperative Threat Reductio, CTR), известную по фамилиям ее инициаторов, американских сенаторов Нанна и Лугара, которая реализуется Агентством по уменьшению угрозы (Defense Threat Reduction Agency, DTRA) при Пентагоне. Россию окружили десятками референс-лабораторий (CDL), подконтрольных Пентагону. Помимо Украины, такие лаборатории расположены в Азербайджане, Армении, Грузии, Казахстане, Киргизии, Молдавии и Узбекистане.



О том, что в биолабораториях Пентагона разрабатывается биологическое оружие, говорят сами американские ученые. Автор закона против биологического терроризма (Biological Weapons Anti-Terrorism Act of 1989, BWATA) профессор международного права Иллинойского университета в Шампейне (США) Френсис Бойл сообщил, что около 13 тысяч ученых в 400 лабораториях в США и за рубежом заняты созданием новых штаммов боевых микробов-убийц (offensive killer germs), устойчивых к вакцинам.



В видеоролике от 12 апреля 2023 года, опубликованном изданием China Daily, утверждается, что биолаборатория в Казахстане находится в ведении США и проводит секретные биологические исследования по передаче вирусов от верблюдов к человеку с целью навредить Китаю, так как верблюды – трансграничные животные и постоянно мигрируют из Казахстана в Китай.



"Американцы заинтересовались верблюдами, потому что посредством них можно легко замаскировать использование биологического оружия под природную вспышку местного заболевания. Ведь "корабли пустыни" служат основой крупных сдвигов в вирусных пулах, циркулирующих внутри и между популяциями верблюдов, домашнего скота и летучих мышей. Проще говоря, они являются естественными переносчиками зоонозных заболеваний среди местной фауны и через них в качестве контейнеров удобнее всего распространять искусственно доработанные штаммы. Уже доказано, что местные верблюды являются резервуаром для коронавируса ближневосточного респираторного синдрома (БВРС-КоВ). Кроме того, известно, что верблюды являются резервуарами нескольких "избранных агентов", в том числе крымско-Конго-геморрагической лихорадки (ХГЧ), вируса клещевого энцефалита (ТБЭВ) и Coxiella burnetii (бактерия, вызывающая Q-лихорадку)", – пишет в журнале "Армейский сборник" генерал-майор ветеринарной службы В. Ветров.



Казахстан был выбран для реализации этих проектов по той причине, что в республике имеется научно-техническая база для подобных исследований, а также огромное поголовье верблюдов числом в 200 тысяч голов. Казахстан удобен еще и тем, что он граничит с Китаем и Россией, в которые можно легко перебросить инфекцию через сознательно инфицированных мигрирующих животных. Зараженные верблюды могут переместиться в Алтайский край и Астраханскую область России, где ведется разведение верблюдов, но основной удар все же нацелен, скорее всего, на Синьцзян-Уйгурский автономный район или на Внутреннюю Монголию Китая.



Верблюдов разводят там национальные меньшинства – уйгуры, казахи и киргизы, для которых это главный источник дохода.



Координирующим центром по исследованию патогенов верблюдов является американский Национальный центр биотехнологической информации (National Center for Biotechnology Information).



В последнее время американские военные биологи, похоже, стали экспериментировать на среднеазиатских лошадках.



Весной 2023 года швейцарское научное издательство MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute) опубликовало статью Horses as Sentinels for the Circulation of Flaviviruses in Eastern–Central Germany ("Лошади как сторожевые наблюдатели циркуляции флавивирусов Восточной и Центральной Германии").



Как выясняется, изучением лошадей как переносчиков зоонозных инфекций, которые могут передаваться человеку, уже много лет занимается все тот же американский Национальный центр биотехнологической информации (National Center for Biotechnology Information), который активно сотрудничает с пентагоновским агентством DTRA, приписывая военным проектам чисто научное значение.



Крайне странный падеж крупного рогатого скота в Бурлинском районе Западно-Казахстанской области, где погибли сотни коров, вызывает большие подозрения в адрес американских биолабораторий в республике. Странность этого инцидента в том, что массовый падеж скота произошел после вакцинации, проведенной местными ветеринарами. Гибель сотен коров произошла в ноябре прошлого года, но что за смертельная вакцина была введена несчастным животным, покрыто фигурой умолчания до сих пор.



В последние годы американские военные ведут настоящую биологическую войну против животных на территории Казахстана. Беспрецедентная массовая гибель лошадей и коров свидетельствует об этом более чем убедительно. Источник - fondsk.ru

