ЦРУ трансформируется, но не туда...Системные ошибки разведсообщества США, - Л.Савин

17:35 22.02.2024 21.02.2024 | ЛЕОНИД САВИН



ЦРУ трансформируется, но снова не в ту сторону

Системные ошибки разведсообщества США



Недавно ЦРУ выпустило ролик, предназначенный для вербовки российских граждан, причем с явным акцентом на силовиков. В нем повествование ведется от имени кадрового военного, чей отец также служил в вооруженных силах. Он якобы озабочен коррупцией и хочет, чтобы будущее у его сына было лучше, чем его жизнь сейчас. Фоном во время "мыслей вслух" показана обстановка квартиры из конца 80-х годов, а в итоге герой ролика выходит в какую-то подворотню и пытается через мобильный телефон зайти на сайт ЦРУ, чтобы связаться с этой организацией. Кстати, напрямую на сайт ЦРУ не зайти, поскольку он заблокирован в России, как и многие другие сайты нежелательных зарубежных организаций, ведущих русофобскую пропаганду.



Ролик уже обсуждался в России и был назван никудышным по ряду параметров. Хотя, конечно же, изменники существовали во все времена и повсеместно, ставка американской разведки на возможную вербовку силовиков или кого-то еще явно оказалась провальной. Но само появление этого вербовочно-пропагандистского материала свидетельствует об изменении подходов в разведсообществе США.



Это подтверждает и статья "Искусство шпионажа и государственное управление. Трансформируя ЦРУ для эпохи конкуренции", которую в новом выпуске журнала Foreign Affairs (март-апрель 2024 г.) опубликовал директор ЦРУ Уильям Бернс.



В ней он говорит об изменении подходов в агентурной разведке. Так, новые достижения в области технологий, с одной стороны, открывают двери и позволяют упростить и повысить эффективность шпионажа и анализа. Но с другой – они могут серьезно затруднить работу людей, а также способствовать утечке данных.



"Этот новый ландшафт ставит особые задачи перед организацией, ориентированной на агентурную разведку. В мире, в котором главными соперниками Соединенных Штатов – Китаем и Россией – руководят автократы-индивидуалисты, действующие в узких и замкнутых кругах советников, получить представление о намерениях лидеров одновременно важнее и сложнее, чем когда-либо", – говорит директор ЦРУ.



"Это время исторических вызовов для ЦРУ и всей разведывательной профессии, поскольку геополитические и технологические сдвиги представляют собой самое серьезное испытание, с которым мы когда-либо сталкивались. Успех будет зависеть от творческого сочетания традиционной агентурной разведки с новыми технологиями. Другими словами, это потребует адаптации к миру, где единственным надежным прогнозом изменений является то, что они будут ускоряться", – пишет Бернс.



Еще один интересный момент, который Бернс сделал в своей статье, касается концепции стратегического рассекречивания. Нужно отметить, что разведывательное сообщество США впервые ввело эту концепцию буквально накануне начала Специальной военной операции России на Украине в 2022 году.



Ранее обнародование секретных данных было не так часто, но теперь ЦРУ планирует делать это для воображаемого сдерживания других стран. Хотя вряд ли это как-то повлияло на решение руководства России о проведении СВО и последующих маневрах в зоне проведения операции. Также можно предположить, что это никак не повлияет на решения в Китае, КНДР или Иране.



Еще один интересный нюанс, отраженный в статье, – это работа американских шпионов с новыми источниками информации.



"Разведывательное сообщество США также осознает растущую ценность разведывательной дипломатии, приобретая новое понимание того, как его усилия по укреплению союзников и противодействию врагам могут поддержать политиков", – указывает Бернс. Вероятно, что ведомство хочет сделать перезагрузку сотрудничества с неправительственными организациями, журналистами, а также другими опосредованными агентами, разбросанными по всему миру и передающими информацию американским спецслужбам умышленно или неосознанно. Ведь при надлежащем умении взять интервью у какого-то политика можно получить определенные сведения, из которых может сложиться нужный пазл.



Почему в ЦРУ запустили такую реформу? Потому что в разведывательном сообществе США существует проблема классификации. Даже самая незначительная часть информации засекречивается, создавая трудности для ее получения. Поскольку реальная ценность разведывательных данных заключается в том, что они помогают политикам принимать правильные решения, то чем более загромождена система классификации, тем труднее получить важную информацию, которая может повлиять на человека, принимающего решения.



Но опыт показывает, что сама система в США дисфункциональна.



Как отмечает Эми Зегарт, автор книги "Шпионы, лжецы и алгоритмы: история и будущее американской разведки" в своем интервью, что разведка США в последние десятилетия значительно деградировала, при этом взаимосвязь между разведсообществом и политическим руководством очевидна.



"Афганистан был провалом разведки. Итак, как вы знаете, в разведывательном бизнесе есть старая поговорка, что провалов в политике не бывает, есть только провалы в разведке. В Афганистане в действительности был колоссальный политический провал. И на самом деле, если вы присмотритесь к различным разведывательным службам и к тому, что они говорили, ЦРУ всегда было более пессимистично настроено в отношении способности правительства Афганистана поддерживать себя, чем военные. Я думаю, что часть проблемы заключалась в том, что разведывательные службы министерства обороны оценивали свою собственную домашнюю работу. Так что, безусловно, верно, что они были более оптимистичны, чем следовало бы. Но причина, по которой вывод войск был столь катастрофически неудачным, имела отношение не столько к нашим разведывательным службам, сколько к политике администрации Байдена... это взаимодействие между политикой и разведкой. И поэтому я думаю, что это действительно провал политики в Афганистане".



В Ираке ситуация была несколько иной, но в итоге это был тоже провал разведки из-за отсутствия информации о происходящем и намеренным искажением ситуации со стороны политиков, в результате чего вторжение в страну произошло из-за ложных установок. "Итак, как любят говорить политологи, неудача в Ираке была чрезмерно детерминирована. Было так много переменных, которые пошли не так. Множество факторов повлияли на эту ошибку. Но это явно был провал разведки" – делает вывод Зегарт.



Вероятно, поэтому случился прецедент с Эдвардом Сноуденом и другими утечками из силовых структур США. Вероятно, по этой же причине недоверия к политикам профессионалы стараются не связываться с государственными службами.



Так, издание "Политико" недавно опубликовало материал, где утверждается, что некоторые из ведущих экспертов по кибербезопасности страны, которые помогали защищать критически важные сети, потихоньку отказываются от широко разрекламированного правительственного партнерства, ссылаясь на недовольство его руководством и давление со стороны консервативных критиков. Все это происходит в критический момент. "Ситуация достигла критической точки, когда представители частного сектора пересматривают, хотят ли они сотрудничать с правительством". "Нам абсолютно необходимо такое сотрудничество", – говорят представители государственных структур.



Очевидно, что такая же проблема существует и в ЦРУ, где политические интересы и профессиональные навыки расходятся из-за идеологических клише, которыми поражен Белый дом и Госдепартамент. Источник - fondsk.ru

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