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США и Турция усиливают военное присутствие в Сомали, - НГ
17:43 22.02.2024

22.02.2024

Африканский Рог втягивается в эскалацию вокруг Йемена
Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

ВМС Турции будут заниматься охраной территориальных вод Сомали в течение 10 лет. Это одно из условий соглашения, которое было заключено между двумя странами. В этом месяце Анкара и Могадишо договорились укрепить сотрудничество в сфере безопасности и стабильности в регионе Африканского Рога. Это совпало с заявлением Пентагона о заключенных с африканской страной договоренностях, которые предполагают создание на ее территории пяти передовых военных баз. Аналитики связывают эти решения с растущей значимостью Африканского Рога в условиях эскалации вокруг Йемена.

То, что турецкий флот на протяжении 10 лет будет оборонять территориальные воды Сомали в рамках нового двустороннего соглашения, заявил президент Сомали Хасан Шейх Махмуд. "Наши турецкие братья в рамках этого соглашения в течение 10 лет будут охранять наши воды. После 10 лет сотрудничества у нас будет флот, который будет защищать наши моря", – выразил уверенность глава государства. По его словам, сделка с Анкарой охватывает сотрудничество в таких сферах, как борьба с терроризмом, внешними угрозами, пиратством и незаконным рыболовством, защита побережья и добыча морских ресурсов. Отдельно Махмуд подчеркнул, что документ "не имеет враждебных целей" по отношению к соседним странам.

Накануне кабинет министров Сомали ратифицировал соглашение об оборонном и экономическом сотрудничестве с Турцией, которое было заключено 8 февраля на уровне министров обороны двух стран. Документ фактически разрешает ВМС Турции свободно присутствовать в сомалийских водах. "Соглашение положит конец тому, что Сомали остается без союзников, – заявил премьер-министр республики Хамза Абди Барре по итогам заседания кабмина. – У Сомали появился настоящий союзник, друг и брат на международной арене". Турецкие официальные лица, в свою очередь, комментируя сделку, называли Сомали "важным партнером Турции в Африке" и подчеркивали важность "суверенитета и территориальной целостности" республики.

Примечательно, что в этом же месяце Пентагон проинформировал о заключении с Могадишо меморандума о намерениях, который дает возможность США создать на территории страны пять своих передовых баз. Предполагается, что оборудованные военные объекты будут использоваться в том числе спецназом сомалийской национальной армии "Данаб", численность которого насчитывает 3 тыс. военнослужащих, для противостояния с группировкой "Аш-Шабаб" (признана в России террористической и запрещена). Боевики этой радикальной организации действуют в центральных и южных частях страны.

"Данаб" был сформирован в 2014 году. Первоначально финансирование этого проекта поступало от Государственного департамента США, который заключил контракт с частной военной компанией Bancroft Global для обучения и консультирования местного спецназа. Совсем недавно для "Данаба" открылись новые линии помощи, уже со стороны Пентагона – не только в сфере финансирования и обучения, но и в том, что касается технического оснащения. Ожидается, что теперь его подготовкой займутся штатные американские инструкторы.

Западные эксперты полагают, что обучение "Данаба" и создание цепочки баз рассчитано не столько на борьбу с местными исламистами, сколько на расширение военного присутствия США на континенте для того, чтобы обеспечить полноценную конкуренцию другим иностранным державам, проявляющим интерес к этому региону.

Американское издание Responsible Statecraft отмечает, что среди неочевидных игроков к укреплению влияния на Африканском Роге демонстрируют аппетит Турция, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Катар.

Договоренность о создании новых баз США в Сомали Responsible Statecraft называет тревожным развитием событий, которое не только влечет за собой риск дальнейшей милитаризации Сомали и продолжения войны, но и потенциально может привести к обострению геополитического соперничества за счет потребностей и интересов простых сомалийцев.

"Этот меморандум о взаимопонимании касается гораздо большего, чем декларируемое правительством США обязательство помочь Сомали победить "Аш-Шабаб". Это представляет собой четкое свидетельство растущего геополитического значения Африканского Рога и происходит в период растущей обеспокоенности (в основном попытками йеменских хуситов нарушить глобальное судоходство в знак солидарности с палестинцами в секторе Газа) по поводу обеспечения линий международной торговли через Красное море. Это также совпадает с растущим осознанием того, что рост напряженности на Ближнем Востоке может вынудить США уйти из Ирака", – резюмирует Responsible Statecraft.

Источник - НГ
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