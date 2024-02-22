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Байден назвал Путина "сумасшедшим сукиным сыном". Песков оправдывается
18:21 22.02.2024

Президент США Джо Байден нашел нужным оскорбить Владимира Путина

Илья Бабаков
22 февраля 2024
Президент США Джо Байден назвал российского лидера Владимира Путина "сумасшедшим сукиным сыном". Очередное оскорбление глава Белого дома позволил себе во время сбора средств на кампанию по переизбранию в Сан-Франциско, отвечая на вопрос об изменении климата.

"У нас есть сумасшедшие сукины дети, такие как Путин и другие, и нам всегда приходится беспокоиться о ядерном конфликте. Но экзистенциальной угрозой человечеству является климат", - приводит слова Байдена газета The Guardian.

Это не первый случай, когда американский лидер позволяет себе оскорблять Владимира Путина. Осенью 2023 года Байден обозвал президента РФ "диктатором". Годом ранее он позволял себе называть Путина "головорезом" и "кровавым диктатором". Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что подобные хамские высказывания Байдена недопустимы и непростительны.

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Песков назвал позорными и стыдными оскорбления Байдена в адрес Путина

22 февраля 2024,

Для президента США Джо Байдена, который позволил себе новые оскорбления в адрес российского лидера Владимира Путина, это позорно и стыдно. Об этом 22 февраля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского лидера также отметил, что хамские заявления из уст Байдена вряд ли способны уязвить Путина.

"Но это является огромным позором для самой страны, имею в виду США. То есть, если президент такой страны использует такую лексику, это стыдно должно быть. Понятно, что господин Байден демонстрирует в угоду внутриполитическим интересам поведение голливудского ковбоя. Ему бы этого очень хотелось, но не думаю, что это возможно", - отметил Песков в разговоре с журналистом канала "Россия 1" Павлом Зарубиным.

Песков также отметил, что американское руководство может попросить своих помощников сделать подборку цитат президента Путина, и они ни в одном из его высказываний не найдут оскорбительных слов в свой адрес.

"Россия будет бороться за свои интересы до конца"
Интервью президента РФ Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону. Основные цитаты
До этого, в октябре 2023 года, Песков также отмечал, что риторика президента США в адрес российского лидера не соответствует уровню главы государства. Он отметил, что фамилия Путина является неотъемлемой часть внутриполитической жизни США, что видно невооруженным взглядом. Добавив, что данная риторика носит весьма эмоциональный характер, и это объясняется потенциально опасной обстановкой на международной арене.

В сентябре прошлого года, в ходе брифинга Песков заявил, что президент России не станет уподобляться американскому коллеге в вопросах оскорблений. Путин пользуется поддержкой подавляющего числа россиян, в то время как президент США не смог добиться такого уровня за всю свою политическую карьеру, подчеркнул официальный представитель Кремля.

Источник - ura.news
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