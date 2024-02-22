Дорога в никуда... Москва и Ташкент собираются строить Трансафганскую "железку", - В.Панфилова

19:51 22.02.2024 Россия и Узбекистан получат дополнительный выход в порты Ирана и Пакистана

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

22.02.24

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев провел в Казани переговоры с коллегами из СНГ.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на встрече с главой РФ Владимиром Путиным в Казани отметил заинтересованность российской стороны в строительстве новой железной дороги транзитом через Афганистан. О необходимости трансафганского маршрута речь идет уже довольно давно, однако нестабильность в Афганистане не благоприятствовала реализации этого проекта. Сегодня ситуация меняется, новая кабульская власть ожидает инвестиций в инфраструктурные проекты. Для Узбекистана и России Трансафганский коридор станет дополнительным маршрутом с выходом на иранские и пакистанские порты.



Шавкат Мирзиеев по приглашению Владимира Путина 21 февраля принял участие в церемонии открытия "Игр будущего" в Казани. На полях спортивного мероприятия лидеры двух стран обсудили развитие экономических связей, в которых, по словам российского президента, нет вопросов, которые бы требовали дополнительного разрешения на самом высоком уровне. Однако Шавкат Мирзиеев сообщил, что есть "серьезный по транспорту – это строительство новой железной дороги через Афганистан". По словам узбекского президента, есть договоренность с министром транспорта РФ Виталием Савельевым в участии российской стороны в разработке технического обоснования проекта этой дороги, а затем и в его дальнейшем продвижении.



Афганистан – одна из немногих стран мира, которая до ХХI века не имела ни одного километра железной дороги на своей территории. В 2010 году узбекские специалисты построили железную дорогу Хайратон–Мазари-Шариф. Деньги на реализацию этого проекта – 129 млн долл. – выделил Азиатский банк развития. 21 февраля Узбекистан приступил к модернизации этой магистрали. В Хайратоне состоялась торжественная церемония начала работ, которые будут вестись поэтапно, сообщил ресурс Podrobno.uz.



Сегодня Ташкент продвигает железнодорожный проект Мазари-Шариф–Кабул–Пешавар с выходом в порт Карач, который станет для Афганистана экономическим трамплином, так как маршрут пройдет вдоль месторождений полезных ископаемых – меди, олова, гранита, цинка, железной руды. И когда начнется их разработка, будут созданы десятки тысяч рабочих мест для афганского населения.



В июле 2023 года Пакистан, Узбекистан и Афганистан подписали совместный протокол о строительстве Трансафганской железнодорожной магистрали, которая соединит узбекскую железнодорожную сеть с пакистанскими железными дорогами через афганскую территорию. Предполагается, что маршрут пройдет через Термез, Мазари-Шариф и Логар к пакистанскому пограничному пункту Харлачи в районе Куррам. По сообщению Министерства путей сообщения Пакистана, после соединения железнодорожных путей трех государств грузопассажирские перевозки не только облегчат региональную, транзитную и двустороннюю торговлю между странами-участницами, но также обеспечат их экономическое развитие и укрепят связи жителей региона.



Как сказал "НГ" доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД РФ Александр Князев, в период американского присутствия в Афганистане проект Трансафганской железной дороги от Мазари-Шарифа до пакистанского порта Карачи российская сторона воспринимала достаточно равнодушно. Во-первых, не в пользу проекта была текущая военно-политическая ситуация: в 2018–2021 годах, когда Ташкент активно занялся проектом, в стране шли реальные боевые действия между тогдашним правительством и запрещенным в РФ движением талибов, одновременно была высока и активность "Исламского государства" (ИГ, террористическая организация, запрещенная в России). Талибы уже в тот период контролировали значительные территории страны, и было абсолютно неясно, кто же может гарантировать необходимые условия безопасности для строительства и последующей эксплуатации дороги. А во-вторых, само по себе участие российских компаний в тех или иных проектах в Афганистане встречало мощное противодействие прозападного правительства в Кабуле. Под любыми предлогами российские участники исключались из различных тендеров в самых разных сферах. Представители российского РЖД время от времени комментировали проект, даже говорили о его поддержке, хотя и очень сдержанно. Если бы ситуация сохранилась и вдруг началась реализация проекта, что само по себе применительно к той ситуации очень сомнительно, чисто коммерческий интерес РЖД мог бы ограничиться ролью одного из подрядчиков. Наверное, в случае реализации какой-то интерес возник бы у российских экспортеров-импортеров, работающих со странами Южной Азии. В то же время без транзитной составляющей проект Трансафганской железной дороги изначально имел довольно ограниченный экономический смысл.



"Изначально проект имеет российскую историю – это же просто вариация проекта Волжско-Индской железной дороги, рассматривавшегося в России еще в XIX веке. Тогда от него отказались в силу "неопределенности геополитического положения Афганистана", американское присутствие в стране уже в XXI веке эту "неопределенность" поддерживало. Но после ухода американцев из Афганистана и смены власти в стране, а особенно на фоне глобальных изменений после начала специальной военной операции в Украине, геополитическая ситуация вокруг этого проекта, как и ситуация с безопасностью в Афганистане, принципиально изменилась. Даже далекие от какой-либо любви к "Талибану" (запрещенная в РФ террористическая организация. – "НГ") представители ООН и других западных организаций вынуждены признать кардинальное повышение уровня безопасности в Афганистане. Да, существует определенная террористическая активность, но она ни в какое сравнение не идет с тем, что происходило до прихода талибов к власти", – подчеркнул Князев.



По его словам, у России с непризнанным правительством в Кабуле складываются принципиально другие отношения, нежели были с проамериканским режимом. "Не педалируя вопрос политического признания этого правительства, мы формируем с ним отношения на вполне конструктивной основе, и теперь российские компании желанны в Афганистане. Это с одной стороны. С другой – принципиально изменился российский интерес к развитию внешнеэкономических связей в южном направлении, проходящем через Афганистан. Теперь этот проект уверенно рассматривается как дополнительный коридор, благодаря которому Россия диверсифицирует южное направление с выходами как в иранские, так и пакистанские порты, дополняя МТК Север–Юг, который, конечно, остается главным приоритетом", – считает эксперт. Важное значение, по мнению Князева, имеет тот факт, что по территории Афганистана предполагается дорога с российским стандартом колеи шириной 1520 мм, то есть в случае реализации проекта единое технологически российское пространство охватит и территорию Афганистана. Рассматривая более отдаленные перспективы, можно предположить, что при реализации этого проекта в последующем железнодорожном строительстве российский стандарт может стать преобладающим по всей территории Афганистана, соединяясь с европейским стандартом в 1435 мм со стороны Ирана и индийским в 1676 мм – со стороны Пакистана. Источник - ng.ru

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