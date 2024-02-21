 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 22.02.2024
21:21  Да будет свет! Русские взяли Авдеевку, - Александр Проханов
19:51  Дорога в никуда... Москва и Ташкент собираются строить Трансафганскую "железку", - В.Панфилова
18:21  Байден назвал Путина "сумасшедшим сукиным сыном". Песков оправдывается
17:43  США и Турция усиливают военное присутствие в Сомали, - НГ
17:35  ЦРУ трансформируется, но не туда...Системные ошибки разведсообщества США, - Л.Савин
17:33  США ведут в Казахстане биологическую войну против животных, - ФСК
13:30  Киргизия идет к катастрофе, копируя практику дерусификации

12:19  Шахский мат: почему ухудшились отношения Ирана и Армении, - Игорь Кармазин
12:18  Абду-ль-Кадир Бадауни - автор "тайной" истории падишаха Акбара, - П.Густерин
12:14  Война Миров. Навальный, Стрелков, Кагарлицкий и Набиуллина, - Владислав Юрицын
12:12  В Таджикистане продлили срок легализации денег и имущества еще на год
12:10  Госаппарат готовит печальный финал президенту Токаеву, - Петр Своик и Рахим Ошакбаев
12:05  Президент Кыргызстана легализовал свое имущество на $20 млн
12:03  ГКНБ Киргизии задержал замминистра труда Улана Чаначева
11:53  Таджик Рустам Ятимов подорожал до 1,2 млн евро: он самый дорогой вратарь в ЦентрАзии
10:32  Новым Генсеком НАТО станет голландец Рютте
09:39  США прикрыли Израиль с двух фронтов, - Э.Байназаров
08:54  Информационная война - единственный настоящий козырь в рукаве США в Европе, - Марек Галась
08:18  Великобритания берет под контроль Киргизию, - В.Панфилова
08:15  Польские фермеры просят Россию навести порядок, - НГ
07:29  NYP: Блинкен рекомендовал сотрудникам Госдепа избегать слов "муж" и "жена"
07:25  Что придет на смену "жидкому" капитализму? - М.Магид
01:16  В Дели стартовал конкурс "Мисс мира – 2024". Монголию представляет 23-летняя Болор Бат-Эрдэнэ (видео)
01:00  Крылья Поднебесной: Китайский авиалайнер Comac C919 дебютировал на авиашоу в Сингапуре (видео)
00:31  Красное море становится мертвым. Атаки хуситов остановить не удается, - Къ
00:28  Лукашенко, Жапаров, Мирзиеев, Путин, Рахмон, Токаев в Казани открыли "Игры Будущего" (видео)
00:26  Дедолларизация мировой политики, - "Завтра"
00:19  Правительство Пакистана формируется без победителя выборов, - Данила Моисеев
00:15  Несовершенство закона. Как в Таджикистане определяется многоженство? - Ширин Рахманова
00:12  В Алма-Ате создадут особое управление сейсмической безопасности
00:01  Турция обменяет вчерашних союзников на дружбу с Египтом, - НГ
Среда, 21.02.2024
21:16  Кердык-колотун. Это крепче, чем мороз! В восточном Казахстане ниже - 60 градусов
21:10  Арестовано все руководство... Всероссийского общества глухих. Крали по-тихому....
20:42  Россия срочно дозакупила у Ирана баллистических ракет - 400 Fateh-110 и еще...
20:22  В Польше замаячил призрак своего "Уотергейта", - Валерий Мастеров
19:07  Токаев прилетел к Путину в Казань. Поигрались в "Игры будущего"
16:08  Арабский станет четвертым иностранным рабочим языком сайта Госдумы РФ
15:57  Бывший замхокима Янгиабадского района Узбекистана осужден на 10 лет за получение взятки
12:42  Скончалась основательница и солистка таджикского ансамбля "Гульшан" Лайло Шарифи
12:36  Рабство детей в Улытауской области: всего два года грозит приемной матери
12:30  Зерновая сделка: Украина переиграла Россию в Египте
12:28  Казахстан. Мажилис одобрил пожизненное наказание за педофилию и убийство детей
12:25  Туркменистан. Аномальные перепады температур, пыльные бури и угроза нашествия саранчи
11:30  В Бухарской области - новый прокурор (Улугбек Хамдамов)
11:26  Строительство транс-афганского нефтепровода ТАПИ никак не может начаться
11:24  Почему так проблемно строятся "русские школы" в Таджикистане?
11:15  Скончалась Народная артистка Кыргызстана театральная актриса Александра Марусич
11:14  Из-за обрушения навеса на стройплощадке АГМК под Ташкентом погибли трое индийских рабочих
11:09  Украину бросают в последний бой, - Абдулла Мурадоглу
11:07  Впереди на Украине определенно военный переворот, - Стивен Брайен
09:43  Китай сделал премьеру Венгрии Орбану заманчивое предложение, - МК
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Да будет свет! Русские взяли Авдеевку, - Александр Проханов
21:21 22.02.2024

Да будет свет!
Александр Проханов

Русские войска взяли Авдеевку. Это не Сталинград, не Курская дуга. Взятие Авдеевки не сулит перелома в войне. Но это победа, у которой есть военное, политическое, моральное измерение. Из Авдеевки годами украинская артиллерия била по Донецку. Развернутые здесь гаубицы, установки залпового огня, американские "Три топора", площадки для запуска дронов несли смерть чудесному городу, множили убитых стариков и детей, разгромленные детские сады и школы, превращая жизнь прифронтового города в кошмар. Теперь от этих орудий-убийц остались обугленные лафеты, искореженные стволы, трупы преступных артиллеристов и множество пленных, для которых Авдеевка - это повторение ужаса "Азовстали".

Поражение националистов под Авдеевкой - это завершение длившегося год контрнаступления, которое выдохлось, остановилось, а теперь побежало вспять. Поражение под Авдеевкой обнаружило полководческую бездарность нового военного руководства Украины. Победа русских войск под Авдеевкой подтвердила эффективность разработанной русским Генштабом стратегии.

Долгая борьба за Авдеевку породила новую тактику российских войск, когда малые, блестяще оснащенные группы штурмовиков, прошедшие огни и воды прежних сражений, идут в бой при поддержке всей мощи наступающих соединений. Штурмовые налеты артиллерии, удары авиации, вертолетные атаки, сверхмощный вал огня превращают укрепрайоны противника в груды расплавленных камней. И в эту дымящуюся дыру устремляется группа прорыва, добивает уцелевший гарнизон, закрепляется, готовит плацдарм для следующего рывка.

Взятие Авдеевки подтверждает переход инициативы к русским войскам. Этот эпизод войны не меняет ее ход, но достоин того, чтобы художник изобразил его на своем полотне, как в свое время Веласкес изобразил "Сдачу Бреды", тем самым запечатлев этот исчезающе малый эпизод старинной войны.

Пентагон, планировавший контрнаступление Украины, надеясь завершить его в Крыму, постыдно провалился и сформулировал новый план продолжения войны. Согласно этому плану, украинские войска переходят в глухую оборону и строят по всей линии фронта "Линию Мажино", укрываясь за ней, не пропуская в глубь Украины атакующую русскую армию. В эту неприступную крепость Запад поставляет все новые потоки оружия, все более совершенные, дальнобойные, смертоносные, превращая Украину в стартплощадку, с которой в Россию полетят бесчисленные дроны, дальнобойные ракеты станут поражать русские цели до Урала. И все больше русских городов, электростанций, складов с горючим, все больше русских кораблей будут подвергаться смертоносным ударам. А Россия, соизмеряя свой потенциал с потенциалом НАТО, не посмеет ударить по европейским центрам, откуда идет на Украину это оружие.

Этот план приводится в действие и сулит тяжелую войну, в которой у России связаны руки, обрекает на изнурительное противостояние. Эта ситуация очевидна дилетанту, следящему за Специальной военной операцией на Украине. Тем более она очевидна Генеральному штабу. И выработка новой стратегии, способной сдвинуть ситуацию с мертвой точки, не превращая боевые действия в мировую катастрофу, - это сложнейшая задача для нынешнего поколения российских военных стратегов и полководцев.

Конфликт на Украине все больше просачивается в глубь России, мембрана, делящая сегодняшнюю русскую жизнь на "войну" и "не войну", прорывается. Мощно заработали тыловые оборонные заводы Тулы, Урала, Сибири. Тысячи новых людей встали к станкам, конвейерным линиям, поставляя могучую технику, чувствуя дыхание войны. Это дыхание проникает в их семьи, тревогами дышат их матери, жены, малые дети. Большие русские города - Брянск, Белгород, Воронеж, Курск- становятся прифронтовыми городами. И взрывы, звучащие на улицах Белгорода или Брянска, слышит вся Россия. И их не заглушат никакие голые вечеринки и рок-концерты.

Враг посылает вглубь России не только металлические беспилотники и ракеты. Он посылает ракеты информационные, беспилотники психологической войны, всю силу оружия, которое вырабатывается не на военных конвейерах Европы или Америки, а в закрытых центрах, владеющих технологиями, способными разрушить страну без единого выстрела. Это центры, в которых сошлись разведчики, журналисты, историки, политологи, экономисты, а также культурологи, богословы, оккультисты, носители магических технологий. И весь этот пучок воздействий направляют в российское общество, ищут его уязвимые места, едва заметные трещины, взрывая страну изнутри.

Российская власть закрыла, назвав иностранными агентами, подрывные организации "Мемориал", сахаровский центр, радиостанции "Эхо Москвы", "Дождь", шлепнула на лоб ненавистникам русской культуры, политики и армии штемпель с надписью "иноагент". Масса яростных русофобов, еще десять лет назад казавшихся лидерами общественного мнения, схлынули из России. И из-за кордона, смыкаясь с противником, оказывают на свою недавнюю родину разрушительное воздействие.

Власть разгромила движение Навального*. Она арестовала лидера, заключила в тюрьму, постоянно увеличивая сроки его пребывания. Казалось, оранжевая революция в России не состоялась. Но ее угроза по-прежнему существует. Близкий к американской разведке политологический центр указал на существующий в России большой пласт людей, получивших образование на Западе в колледжах, университетах, научных центрах. Множество российских граждан побывало в свое время за границей по обмену, и немало из них вернулись в Россию западниками.

После 1991 года, когда офицеры ЦРУ сидели в ведомствах Чубайса и Гайдара, американская разведка сплела множество сетей, закрытых и дремлющих под эгидой неправительственных организаций, экологических и культурных движений. Этот слой, размытый и не очерченный, является, по мнению американских политологов, благоприятной средой для внутрироссийских потрясений.

Алексей Навальный, арестованный при возвращении из Европы в Россию и кочевавший по русским тюрьмам и колониям, есть бомба замедленного действия, внедренная Западом в российское общество. Возвращение Навального в Россию, где его ждал арест, кажется бессмысленным с точки зрения здравого смысла. Однако возвращение Навального было трансплантацией его в недра российского общества. И потеря интереса к нему Запада была мнимой. Нынешняя смерть Навального есть взрыв террористического фугаса, в котором сработал таймер, приурочивший взрыв к избирательной кампании президента, растущей консолидации российского общества, забывающего о прежних расколах и распрях. Эта смерть является преднамеренным убийством, заказчик которого пьет чашечку горячего кофе в кабинете Лэнгли.

Как разговаривать с молодыми людьми, поверившими в миф о западном чуде? Как работать с теми, кто еще десять лет назад видел в Государстве Российском просвещенного европейца, а теперь вдруг почувствовал на своем плече тяжкую длань суверенной российской империи? Это знает Федеральная служба безопасности, знает Росгвардия, знает Следственный комитет, знают участники мощных политических ток-шоу. Однако нужны более тонкие, гуманитарные технологии. Образ Государства Российского как неповторимого, драгоценного и святого лежит в глубине души каждого русского человека, и стоит нащупать в сознании эти коды, стоит оживить их клавиатуру, как мифы начнут развеиваться, и возникнет русская грозная, мощная божественная реальность.

Когда-то я ночевал в палатке на берегу Енисея у подножия огромной меловой горы Хайыракан. Когда наступал рассвет, вставало солнце, первые солнечные лучи окрашивали темную гору в красный цвет, и тепло начинало проникать в толщу горы, она звучала. Вздыхала, стенала, плакала, пела. Эта поющая гора, в чью холодную твердь начинал проникать луч солнца, символизирует для меня ту часть российского общества, которая казалась остывшей, забывшей о Родине. Теперь под воздействием мощных лучей русской истории она начинает пробуждаться. Мы слышим мучительные и сладостные звуки этого исторического пробуждения.

* ФБК и штабы Навального признаны экстремистскими организациями и запрещены

Источник - завтра
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1708626060


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената встретился с Послом Турции в Казахстане
- Мажилис одобрил законопроект о безопасности женщин и детей в первом чтении
- Суверенная демократия.kz
- Кадровые перестановки
- Экспортная пошлина на подсолнечник: сырье или переработка?
- Демографический рост - стратегическое преимущество?
- Господдержка должна преимущественно касаться предприятий, где учредителями являются граждане Казахстана
- Министр иностранных дел Казахстана принял посла России
- Понизить розничный налог во всех регионах и расширить патенты для малого бизнеса
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  