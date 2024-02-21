Да будет свет! Русские взяли Авдеевку, - Александр Проханов

21:21 22.02.2024 Да будет свет!

Александр Проханов



Русские войска взяли Авдеевку. Это не Сталинград, не Курская дуга. Взятие Авдеевки не сулит перелома в войне. Но это победа, у которой есть военное, политическое, моральное измерение. Из Авдеевки годами украинская артиллерия била по Донецку. Развернутые здесь гаубицы, установки залпового огня, американские "Три топора", площадки для запуска дронов несли смерть чудесному городу, множили убитых стариков и детей, разгромленные детские сады и школы, превращая жизнь прифронтового города в кошмар. Теперь от этих орудий-убийц остались обугленные лафеты, искореженные стволы, трупы преступных артиллеристов и множество пленных, для которых Авдеевка - это повторение ужаса "Азовстали".



Поражение националистов под Авдеевкой - это завершение длившегося год контрнаступления, которое выдохлось, остановилось, а теперь побежало вспять. Поражение под Авдеевкой обнаружило полководческую бездарность нового военного руководства Украины. Победа русских войск под Авдеевкой подтвердила эффективность разработанной русским Генштабом стратегии.



Долгая борьба за Авдеевку породила новую тактику российских войск, когда малые, блестяще оснащенные группы штурмовиков, прошедшие огни и воды прежних сражений, идут в бой при поддержке всей мощи наступающих соединений. Штурмовые налеты артиллерии, удары авиации, вертолетные атаки, сверхмощный вал огня превращают укрепрайоны противника в груды расплавленных камней. И в эту дымящуюся дыру устремляется группа прорыва, добивает уцелевший гарнизон, закрепляется, готовит плацдарм для следующего рывка.



Взятие Авдеевки подтверждает переход инициативы к русским войскам. Этот эпизод войны не меняет ее ход, но достоин того, чтобы художник изобразил его на своем полотне, как в свое время Веласкес изобразил "Сдачу Бреды", тем самым запечатлев этот исчезающе малый эпизод старинной войны.



Пентагон, планировавший контрнаступление Украины, надеясь завершить его в Крыму, постыдно провалился и сформулировал новый план продолжения войны. Согласно этому плану, украинские войска переходят в глухую оборону и строят по всей линии фронта "Линию Мажино", укрываясь за ней, не пропуская в глубь Украины атакующую русскую армию. В эту неприступную крепость Запад поставляет все новые потоки оружия, все более совершенные, дальнобойные, смертоносные, превращая Украину в стартплощадку, с которой в Россию полетят бесчисленные дроны, дальнобойные ракеты станут поражать русские цели до Урала. И все больше русских городов, электростанций, складов с горючим, все больше русских кораблей будут подвергаться смертоносным ударам. А Россия, соизмеряя свой потенциал с потенциалом НАТО, не посмеет ударить по европейским центрам, откуда идет на Украину это оружие.



Этот план приводится в действие и сулит тяжелую войну, в которой у России связаны руки, обрекает на изнурительное противостояние. Эта ситуация очевидна дилетанту, следящему за Специальной военной операцией на Украине. Тем более она очевидна Генеральному штабу. И выработка новой стратегии, способной сдвинуть ситуацию с мертвой точки, не превращая боевые действия в мировую катастрофу, - это сложнейшая задача для нынешнего поколения российских военных стратегов и полководцев.



Конфликт на Украине все больше просачивается в глубь России, мембрана, делящая сегодняшнюю русскую жизнь на "войну" и "не войну", прорывается. Мощно заработали тыловые оборонные заводы Тулы, Урала, Сибири. Тысячи новых людей встали к станкам, конвейерным линиям, поставляя могучую технику, чувствуя дыхание войны. Это дыхание проникает в их семьи, тревогами дышат их матери, жены, малые дети. Большие русские города - Брянск, Белгород, Воронеж, Курск- становятся прифронтовыми городами. И взрывы, звучащие на улицах Белгорода или Брянска, слышит вся Россия. И их не заглушат никакие голые вечеринки и рок-концерты.



Враг посылает вглубь России не только металлические беспилотники и ракеты. Он посылает ракеты информационные, беспилотники психологической войны, всю силу оружия, которое вырабатывается не на военных конвейерах Европы или Америки, а в закрытых центрах, владеющих технологиями, способными разрушить страну без единого выстрела. Это центры, в которых сошлись разведчики, журналисты, историки, политологи, экономисты, а также культурологи, богословы, оккультисты, носители магических технологий. И весь этот пучок воздействий направляют в российское общество, ищут его уязвимые места, едва заметные трещины, взрывая страну изнутри.



Российская власть закрыла, назвав иностранными агентами, подрывные организации "Мемориал", сахаровский центр, радиостанции "Эхо Москвы", "Дождь", шлепнула на лоб ненавистникам русской культуры, политики и армии штемпель с надписью "иноагент". Масса яростных русофобов, еще десять лет назад казавшихся лидерами общественного мнения, схлынули из России. И из-за кордона, смыкаясь с противником, оказывают на свою недавнюю родину разрушительное воздействие.



Власть разгромила движение Навального*. Она арестовала лидера, заключила в тюрьму, постоянно увеличивая сроки его пребывания. Казалось, оранжевая революция в России не состоялась. Но ее угроза по-прежнему существует. Близкий к американской разведке политологический центр указал на существующий в России большой пласт людей, получивших образование на Западе в колледжах, университетах, научных центрах. Множество российских граждан побывало в свое время за границей по обмену, и немало из них вернулись в Россию западниками.



После 1991 года, когда офицеры ЦРУ сидели в ведомствах Чубайса и Гайдара, американская разведка сплела множество сетей, закрытых и дремлющих под эгидой неправительственных организаций, экологических и культурных движений. Этот слой, размытый и не очерченный, является, по мнению американских политологов, благоприятной средой для внутрироссийских потрясений.



Алексей Навальный, арестованный при возвращении из Европы в Россию и кочевавший по русским тюрьмам и колониям, есть бомба замедленного действия, внедренная Западом в российское общество. Возвращение Навального в Россию, где его ждал арест, кажется бессмысленным с точки зрения здравого смысла. Однако возвращение Навального было трансплантацией его в недра российского общества. И потеря интереса к нему Запада была мнимой. Нынешняя смерть Навального есть взрыв террористического фугаса, в котором сработал таймер, приурочивший взрыв к избирательной кампании президента, растущей консолидации российского общества, забывающего о прежних расколах и распрях. Эта смерть является преднамеренным убийством, заказчик которого пьет чашечку горячего кофе в кабинете Лэнгли.



Как разговаривать с молодыми людьми, поверившими в миф о западном чуде? Как работать с теми, кто еще десять лет назад видел в Государстве Российском просвещенного европейца, а теперь вдруг почувствовал на своем плече тяжкую длань суверенной российской империи? Это знает Федеральная служба безопасности, знает Росгвардия, знает Следственный комитет, знают участники мощных политических ток-шоу. Однако нужны более тонкие, гуманитарные технологии. Образ Государства Российского как неповторимого, драгоценного и святого лежит в глубине души каждого русского человека, и стоит нащупать в сознании эти коды, стоит оживить их клавиатуру, как мифы начнут развеиваться, и возникнет русская грозная, мощная божественная реальность.



Когда-то я ночевал в палатке на берегу Енисея у подножия огромной меловой горы Хайыракан. Когда наступал рассвет, вставало солнце, первые солнечные лучи окрашивали темную гору в красный цвет, и тепло начинало проникать в толщу горы, она звучала. Вздыхала, стенала, плакала, пела. Эта поющая гора, в чью холодную твердь начинал проникать луч солнца, символизирует для меня ту часть российского общества, которая казалась остывшей, забывшей о Родине. Теперь под воздействием мощных лучей русской истории она начинает пробуждаться. Мы слышим мучительные и сладостные звуки этого исторического пробуждения.



* ФБК и штабы Навального признаны экстремистскими организациями и запрещены Источник - завтра

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