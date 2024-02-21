Отдать нельзя оставить: что будет с Джулианом Ассанжем

00:10 23.02.2024 Британия тянет с ответом по поводу экстрадиции основателя WikiLeaks



Ксения Логинова



В Лондоне завершились слушания по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Как сообщают СМИ, окончательное решение будет объявлено не раньше марта. На протяжении 12 лет "король компромата", как его называют в прессе, находится в Британии в заточении: сначала в здании посольства Эквадора, потом в тюрьме строгого режима. Власти США считают Джулиана Ассанжа госизменником и требуют для него 175 лет тюремного заключения, однако для многих он стал героем. Подробности - в материале "Известий".



Выслушивали два дня



В Высоком суде Англии и Уэльса завершились двухдневные слушания по вопросу о том, запускать ли процедуру экстрадиции в США основателя проекта WikiLeaks Джулиана Ассанжа либо же начать разбирательство его апелляции, которое может занять не один месяц.



Летом 2022 года занимавшая тогда пост главы МВД Британии Прити Пател отклонила его предыдущую апелляцию по всем пунктам. По словам супруги Ассанжа Стеллы, это последнее слушание и, если его результат не удовлетворит основателя WikiLeaks, подавать апелляцию будет уже некуда.



Однако пока мир так и не дождался ответа на вопрос, что же будет с Ассанжем. Как пояснили судьи, окончательное решение будет вынесено позднее. По сведениям Associated Press, его не стоит ждать раньше марта.



Сам Ассанж на слушаниях не присутствовал, по словам его защитников, он очень плохо себя чувствует, поэтому не может общаться с судом даже по видеосвязи - осенью 2021 года он перенес микроинсульт.



Юристы главного в мире разоблачителя считают преследование политически мотивированным, подчеркивая, что его экстрадиция противоречит британским законам. Защитники уже пообещали оспорить возможное решение о выдаче Джулиана Ассанжа американцам в Европейском суде по правам человека в Страсбурге, ссылаясь на то, что экстрадиция в США в данном случае будет означать наказание за политические убеждения и станет нарушением права на свободу слова.



При этом адвокаты всерьез опасаются, что Европейский суд просто не успеет вынести какое-либо решение до того, как должна будет состояться экстрадиция, - на это дается 28 дней.



Стелла Ассанж считает при этом, что в США ее муж просто умрет, учитывая, что за последнее время его физическое и психическое состояние резко ухудшилось.



Борьба за справедливость



В Лондоне, Берлине и Мадриде прошли массовые акции в поддержку Джулиана Ассанжа под лозунгами "Прекратите расследование против журналиста. Немедленно освободите Джулиана Ассанжа!", "Британия, не выдавай Ассанжа Штатам", "Свободу Ассанжу!", "Журналистика не преступление", "Правда - это наше право, а не преступление".



Большая группа сторонников находилась перед зданием Высокого суда Лондона. После завершения слушания 21 февраля большая колонна с демонстрантами прошла маршем в сторону резиденции британского премьера Риши Сунака на Даунинг-стрит.



Восемь лет назад рабочая группа ООН по произвольным задержаниям признала, что задержание Джулиана Ассанжа было незаконно, и призвала выпустить его на свободу.



Вступиться за своего гражданина пытались и австралийские власти. Депутаты парламента обратились к Вашингтону и Лондону с призывом прекратить судебное преследование Джулиана Ассанжа и разрешить ему вернуться на родину. Однако это так ни к чему и не привело.



Король компромата



Весь мир узнал об Ассанже в 2010 году. На сайте WikiLeaks появилась серия скандальных публикаций и произвела эффект разорвавшейся бомбы. Центральной темой первой порции опубликованных им документов стали Ближний Восток и поручения Госдепа США о слежке за высокопоставленными сотрудниками ООН. В частности, в базе WikiLeaks появилась информация о том, что саудовский король Абдулла неоднократно призывал американцев ударить по Ирану. Схожие просьбы поступали также от официальных лиц Бахрейна и Иордании.



Потом появились материалы об иракской войне и о конфликте в Афганистане. В них фиксировались такие происшествия, как убийства и обстрелы мирного населения. Но в настоящее бешенство американские власти привело обнародование подборки сообщений, которыми обменивались сотрудники Госдепартамента.



Благодаря Ассанжу, весь мир увидел "грязное белье" американских дипломатов - их презрительное отношение к странам пребывания, тягу к коллекционированию неприглядных фактов из жизни местных лидеров. В депешах на родину они называли бывшего итальянского премьер-министра Сильвио Берлускони "слабым и неэффективным лидером, не успевающим выспаться после вечеринок", французского лидера Николя Саркози "голым королем", экс-президента Ирана Махмуда Ахмадинежада сравнивали с Гитлером, а тогдашнего лидера КНДР Ким Чен Ира с "вялым старичком".



Утечки, опубликованные на сайте, назвали одними из крупнейших случаев компрометации секретной информации в истории США, поставившими под угрозу репутацию многочисленных источников Вашингтона и жизни агентов. При этом многие уверены, что это помогло разоблачить незаконные действия американских властей.



На голову Ассанжа посыпались неприятности. Его личный счет в Швейцарии заморозили, WikiLeaks стал подвергаться хакерским атакам, платежная система PayPal заблокировала учетную запись сайта, а в отношении самого Ассанжа в Швеции возбудили дело по обвинению в изнасиловании.



Самый известный разоблачитель в мире, понимая это, поспешил перебраться в Лондон, но одновременно с этим его уже объявили в розыск по линии Интерпола. Опасаясь не столько экстрадиции в Стокгольм, сколько того, что шведские власти передадут его в руки американского правосудия, Ассанж попросил убежища в посольстве страны, чьи отношения с США сложно назвать теплыми, - Эквадора.



В здании дипмиссии Ассанж провел семь лет, однако в апреле 2019 года эквадорский МИД отозвал свое решение о предоставлении ему политического убежища. Основателя WikiLeaks арестовали прямо в здании дипмиссии, а потом переправили в лондонскую тюрьму строгого режима Белмарш.



По шведскому иску срок давности в отношении Ассанжа уже истек, но США потребовали у Лондона экстрадиции журналиста. Его обвиняют по 18 пунктам, в случае признания виновным основателю WikiLeaks грозит 175 лет тюрьмы.



Игра в одни ворота



Доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина в разговоре с "Известиями" пояснила, что ситуация с Ассанжем довольно сложная.



- Этот человек вызывает уважение у общества, его поддерживают. Вокруг здания суда проходят разные акции протеста. Он получил несколько международных журналистских наград за мужество в расследованиях. Его сайт WikiLeaks, основанный в 2006 году, обнародовал множество фактов, которые никто не высказывал, - подчеркнула политолог. - Основатель WikiLeaks обнародовал данные о нарушениях прав человека, а США себя называли иконой демократии. Однако после афганского, иранского, сирийского досье всем стало очевидно, что это вовсе не так.



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Она добавила, что даже обнародование этих данных не приводило к изменению стратегии США.



- Тем не менее для понимания того, как развивается ситуация, его работа была чрезвычайно важна. США уже давно пытаются с помощью экстрадиции заполучить Ассанжа, и некоторое время Британии удавалось обходить этот вопрос, - отметила эксперт.



Специалист подчеркнула, что у Великобритании есть соглашение с США об экстрадиции, которое многие критикуют.



- Поскольку эта договоренность предполагает не рассматривать дело по существу, а просто по запросу предоставить человека. При этом британцы, как правило, реализуют этот вопрос, а американцы - нет. Так что это игра в одни ворота, - считает аналитик.



Еремина добавила, что в Лондоне также осознают существование Европейской конвенции по правам человека, запрещающей отправлять человека в другую страну, если его положение ухудшится.



Сложное решение для Байдена



Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский в беседе с "Известиями" отметил, что свобода распространения информации на сегодняшний день является проблемой номер один. Это не только вопросы, связанные с политической секретностью, но также относящиеся к проблеме развития технологий, авторских прав, личных данных и т.д.



- Представим себе, что Робин Гуд цифровой эпохи, Ассанж, решил бы поделиться с миром данными, описывающими технологический процесс производства какого-либо жизненно важного лекарства. Это было бы более полезно, чем узнать, что американские власти покрывали преступления своих военных в Афганистане, - отметил эксперт.



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Он добавил, что Ассанж - человек эпохи свободы слова, той поры, когда западная демократия еще предлагала обществу меньше знать, но при этом каждый мог высказаться по вопросам, о которых не имеет представления.



- Сейчас же, когда демократии западного типа находятся в кризисе, запрет на свободу слова и свободу распространения информации стал гораздо более жестким. Так что перспективы Ассанжа выглядят очень печально, - уверен специалист.



Он добавил, что возникает вопрос, ответственна ли власть перед судом и законом, ведь те материалы, которые выкладывал Ассанж, на самом деле прямо указывают на преступления, которые совершались в том числе американскими руководителями.



- Где граница между "правом на насилие" и произволом? Джулиан Ассанж, сам того не ведая, поднял важнейшие для современности концептуальные вопросы, так что приговор ему, по сути, будет ответом не столько на его поступки, а в большей степени на ключевые вопросы современности. Так что я очень опасаюсь, что ему не дадут спокойно закончить жизнь, - пояснил аналитик.



Если его выдадут США, Байден будет вынужден учитывать, что многим среди демократического электората хотелось бы, чтобы Ассанжа выпустили.



- Американскому лидеру придется пойти на это, чтобы вызвать восторг избирателей и показать, что Америка - страна свободы. Байден хотел бы избежать проблемы с выдачей основателя WikiLeaks. Для стран Запада вообще было бы идеально, если бы Джулиана Ассанжа посадили за изнасилование в Швеции, хотя понятно, что это абсолютно надуманная история, - полагает специалист.



Офицеров-Бельский добавил, что может возникнуть патовая ситуация, в которой Байдену придется принимать решение.



- Дело вокруг Джулиана Ассанжа прецедентное, а в Британии и США как раз прецедентное право. Оставить просто так эту ситуацию нельзя. Если бы британцы очень хотели помочь Байдену и демократам, то они бы могли затянуть это дело еще на год, - подытожил политолог. Источник - Известия

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