Поворот истории. Двойной удар по глобалистам, - Александр Дугин

00:23 23.02.2024 Поворот истории

Двойной удар по глобалистам (еще раз об интервью Путина Карлсону)

Александр Дугин



Почему интервью Такера Карлсона является судьбоносным как для Запада, так и для России?



Начнем с России. Здесь Такер Карлсон стал фокусом сопряжения для двух разных - полярных - массивов русского общества: для идейных патриотов и для элитных западников, сохраняющих тем не менее лояльность Владимиру Путину и СВО. Для патриотов Такер Карлсон просто наш. Он традиционалист, правый консерватор, жесткий противник либерализма. Так выглядят ходоки XXI века к русскому царю.



Путин не так часто общается с яркими представителями фундаментально консервативного лагеря. И внимание, которое Кремль ему оказывает, зажигает сердце патриота, вдохновляя на продолжение консервативно-традиционалистского курса в самой России. Теперь так можно и нужно: русская власть определилась с идеологией. Мы встали на этот путь и с него уже не свернем. А то патриоты все время боятся, что свернем. Нет.



С другой стороны, и западники вздохнули с облегчением: вот, мол, и на Западе не все так плохо, и там есть хорошие и объективные люди, мы же говорили! Давайте дружить ну хоть с таким Западом, думают западники, если остальной глобалистский либеральный Запад дружить не хочет, а только осыпает нас санкциями, да и ракетами и кассетными бомбами, убивая наших женщин, детей и стариков. С либеральным Западом у нас война, пусть хоть с консервативным будет дружба. Так в лице Такера Карлсона русские патриоты и русские западники (и так все более русские и все менее западники) приходят к консенсусу.



На самом Западе все обстоит еще более фундаментально. Такер Карлсон - фигура символическая. Сейчас он главный символ той Америки, которая ненавидит Джо Байдена, либералов, глобалистов и готовится голосовать за Трампа. Дональд Трамп, Такер Карлсон и Илон Маск, да еще губернатор Техаса Грег Эбботт - лица надвигающейся американской революции, на сей раз консервативной революции. И вот к этому уже достаточно мощному ресурсу подключается Россия. Нет, дело не в поддержке Трампа со стороны Путина, это в условиях войны с США можно было бы легко снивелировать. Визит Карлсона о другом: о том, что Байден и его маньяки фактически атаковали руками натравленных киевских террористов великую ядерную державу, и человечество вот-вот будет уничтожено. Ни больше ни меньше.



А мировые глобалистские СМИ продолжают крутить "сериал "Марвел" для инфантилов, в котором человек-паук Зеленский магически побеждает кремлевского "доктора Зло" при помощи суперспособностей и волшебных поросят. Но это лишь дешевый дурацкий сериал. А на самом деле все идет к использованию ядерного оружия и, возможно, к уничтожению человечества. Такер Карлсон проводит реалити-чек: Запад понимает, что делает, толкая мир к апокалипсису? Есть реальный Путин и реальная Россия, а не эти постановочные персонажи и декорации из "Марвел". Посмотрите, что глобалисты наделали и вплотную к чему мы стоим! И это не содержание интервью с Путиным, это сам факт визита в такое время, как сейчас, такого человека, как Такер Карлсон, в такую страну, как Россия, и к такому политическому деятелю, как Путин.



Приезд Такера Карлсона в Москву - это, может быть, последний шанс остановить исчезновение человечества. И гигантское миллиардное внимание к этому судьбоносному интервью со стороны самого человечества, равно как и бешеная нечеловеческая ярость Байдена, глобалистов и одурманенных разложением мировых обывателей - свидетельство того, что это человечество все же отдает себе отчет в серьезности происходящего. Спасти мир можно только остановившись сейчас. А для этого Америка должна выбрать Трампа. И Такера Карлсона. И Илона Маска. И Эбботта. И мы получим шанс остановиться на краю бездны. И по сравнению с этим все остальное второстепенно. Либерализм и его повестка завели человечество в тупик.



Теперь выбор стоит так: или либералы, или человечество. Такер Карлсон выбирает человечество, поэтому он и приехал в Москву к Путину. И все в мире поняли, для чего он приехал и насколько это важно.



Содержание интервью не стало сенсационным. Намного важнее сам его факт. И фото президента Владимира Путина, говорящего с героем американского патриотизма - несгибаемым Такером Карлсоном. Консерваторы всех стран объединяются. В многополярном мире Запад тоже должен иметь свою долю. Но к БРИКС западная цивилизация все же примкнет последней.



Спящий Джо проснулся и, с ужасом посмотрев беседу Владимира Путина с Такером Карлсоном, решил вмешаться в мировые процессы. Вначале Блинкен и Нуланд посоветовали ему заявить, что такого интервью не было, что это фейк-ньюз, уже опровергнутые фактчекингом, и всякий, кто утверждает, что оно было, просто проповедует теорию заговора. Но этот план отвергли, и Байден решил честно заявить, что вопреки выводам прокурорской проверки он не является старым выжившим из ума маразматиком. "Это неправда, я не старый маразматик", - с негодованием опроверг данные прокурорской проверки Байден… И забыл, что хотел сказать дальше.



Президент Путин ясно сказал про наши Старые Земли. Это важно. Запад их не получит. А украинцы и так на них живут и будут жить, если имеющие самое далекое отношение к малороссам Зеленский, Умеров и Сырский всех малороссов и малороссок в ближайшее время не уничтожат. Тогда украинцев не останется. И Старые Земли придется заселять кем-то еще. Не дай бог до этого дожить. На повестке дня восстание малороссов против антиукраинской марионеточной власти, подвергшей своей политикой украинцев настоящему геноциду.



Решение об интервью Владимира Путина Такеру Карлсону - самый удачный ход российской медиастратегии за все время СВО. Конечно, инициатива явно исходила от самого гениального американского журналиста, но откликнуться на нее, поддержать ее было нетривиальным блестящим решением Кремля. Карлсон взламывает систему глобалистской пропаганды тем, что говорит правду народа, общества - вопреки систематизированной лжи элит. Беспроигрышный, но трудный, героический ход - правда народа против лжи элит. Путину есть что сказать и Западу, и Востоку. И они хотят слышать его речь, его аргументы, знать его картину мира, его взгляды на будущее России и человечества. От этого зависит во многом, будет ли само это человечество или нет. Честно спросите - услышите честный ответ.



Число просмотров интервью Путина Такеру Карлсону в соцсети Х превысило 200 миллионов. Думаю, совокупно интервью посмотрит миллиард.



Еще раз подчеркнем: Такер Карлсон не просто журналист и даже не только нонконформистский журналист, он вполне сложившийся и последовательный (палео)консерватор с ясной и хорошо продуманной идеологией, системой ценностей и картиной мира. И его приезд в Россию - не погоня за сенсацией, а часть идеологической программы. Это политический визит. Визитом Такера Карлсона консервативное крыло американского общества (а это как минимум половина) определяет свое отношение к России и Путину. Такер Карлсон - традиционалист, консервативный политик и общественный деятель. В его лице консервативная Америка задала президенту России вопросы, которые ее действительно интересовали, и получила ответы. Это двойной удар по глобалистскому либеральному лобби в США - внешний от Путина и внутренний от Такера Карлсона (читай, от Трампа). Интересно, что в США есть и такое явление, как MAGA-коммунизм - Джексон Хинкл, "Инфраред" и так далее. Это друзья консерватора Такера Карлсона, но при этом марксисты, поддерживающие Трампа и призывающие: "Make America great again" (MAGA). То есть существуют и нормальные левые. И вместе они полны решимости сокрушить либеральную гегемонию.



Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону уже привело к разговорам о снятии Байдена с президентской гонки и, по сути, к победе Трампа на выборах в США. Вот что такое настоящая софт пауэр: раз - и история потекла в ином направлении. Источник - завтра

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