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Мирзиеев утвердил изменение полномочий парламента Узбекистана
00:26 23.02.2024

Президент утвердил изменение полномочий парламента Узбекистана
Президент Узбекистана утвердил поправки в законодательство, которые приводят полномочия палат парламента в соответствие с обновленной Конституцией. Среди изменений - возможность самороспуска обеих палат, новый порядок назначения премьер-министра, изменение сроков одобрения законов и другие.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 19 февраля утвердил поправки в законодательство, связанные с изменением полномочий палат парламента, чтобы привести их в соответствие с обновленной Конституцией. Документ был принят Законодательной палатой 14 ноября, а Сенат одобрил его 19 января.

Как "Газета.uz" отмечала ранее, поправками предусматривается, что Законодательная палата и Сенат могут принять решение о самороспуске большинством голосов - не менее двух третей от общего числа депутатов или сенаторов.

Кроме того, теперь одно и то же лицо не может быть генеральным прокурором более двух сроков подряд. Такая же поправка вводится по отношению к председателю Сената и спикеру Законодательной палаты. Сейчас все три руководителя избираются или назначаются сроком на 5 лет, ограничений на переизбрание нет.

По новой Конституции Сенат рассматривает поступившие из Законодательной палаты законы в течение 60 дней (этот срок не был прописан в прежней редакции Конституции, но указывался в постановлении нижней палаты парламента) и в случае одобрения не позднее 10 дней направляется президенту для подписания и обнародования.

Если Сенат за два месяца не принял решения об одобрении или отклонении закона, Законодательная палата направляет его напрямую президенту для подписания и обнародования.

Президент должен подписать и обнародовать закон в течение 60 дней (в старой редакции - 30 дней, но этот срок не всегда соблюдался).

Общее число сенаторов, избираемых от регионов и назначаемых президентом, сокращается со 100 до 65. Количество сенаторов, работающих на постоянной основе, сохранится - 25.

Ряд полномочий Сената отменяется и становится исключительными полномочиями Законодательной палаты:

контроль за исполнением государственного бюджета;
рассмотрение отчета Счетной палаты;
рассмотрение и одобрение по представлению президента кандидатуры премьер-министра;
заслушивание отчетов премьер-министра по актуальным вопросам социально-экономического развития страны, а также членов Кабинета министров по вопросам их деятельности;
заслушивание ежегодного доклада Кабинета министров по важнейшим вопросам социально-экономической жизни страны;
и многие другие.
К исключительным (новым или измененным) полномочиям Сената относятся:

избрание по представлению президента председателей Конституционного суда, Верховного суда, Высшего судейского совета, руководителя республиканского органа по противодействию коррупции и руководителя республиканского антимонопольного органа;
рассмотрение и одобрение по представлению президента кандидатур на должности генерального прокурора и председателя Счетной палаты;
проведение консультаций по предложенной президентом кандидатуре на должность председателя Службы государственной безопасности;
по представлению президента назначение и освобождение от должности руководителей дипломатических и иных представительств Узбекистана в иностранных государствах и при международных организациях;
утверждение указов президента об образовании и упразднении министерств и других республиканских органов исполнительной власти;
заслушивание отчетов руководителей дипломатических и иных представительств Узбекистана в иностранных государствах и при международных организациях по вопросам их деятельности;
направление парламентского запроса должностным лицам госорганов и осуществление иных форм парламентского контроля;
содействие представительным органам государственной власти на местах в осуществлении ими своей деятельности;
отмена решений представительных органов государственной власти на местах в случае несоответствия их нормам законодательства;
избрание председателя Сената и его заместителей, председателей комитетов и их заместителей;
решение вопросов о лишении члена Сената неприкосновенности по представлению генпрокурора и другие.
Число заместителей спикеров Законодательной палаты сокращается с 7 до 2 с запретом членства в партиях и фракциях на период работы в этой должности. Заместители спикера Законодательной палаты могут быть досрочно отозваны по решению палаты, принятому более чем двумя третями голосов от общего числа депутатов тайным голосованием.

Законодательная палата теперь будет рассматривать и одобрять кандидатуры в члены Кабинета министров по представлению президента (сейчас - премьер-министра).

Кандидатура премьер-министра для рассмотрения и одобрения Законодательной палатой (до этого - вместе с Сенатом) представляется президентом после проведения консультаций со всеми фракциями политических партий (до этого - партия, набравшая больше всего мест на выборах) в течение месяца после избрания должностных лиц и формирования органов палат Олий Мажлиса или в течение месяца после освобождения от должности премьер-министра либо его отставки, действующего состава Кабинета министров.

Граждане в количестве не менее 100 тысяч человек, Сенат, омбудсман, Центральная избирательная комиссия в порядке законодательной инициативы смогут вносить законодательные предложения в Законодательную палату.

Теперь кандидатуры председателя, заместителя председателя, членов и секретаря Высшего судейского совета, руководителя республиканского органа по противодействию коррупции и руководителя республиканского антимонопольного органа представляются президентом в Сенат.

Генеральный прокурор, председатель Счетной палаты назначаются на должность президентом после одобрения их кандидатур Сенатом.

Кандидатура на должность председателя Службы государственной безопасности, предложенная президентом, назначается президентом после проведения консультаций с Сенатом.

Депутату и сенатору предоставляется оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск продолжительностью 36 рабочих дней, за исключением случаев, когда законодательством предусмотрен отпуск более продолжительным сроком.

Устанавливается, что вышеупомянутые положения закона, определяющие количественный состав Сената и названия комитетов, а также количество и статус заместителей спикера Законодательной палаты, планируется реализовать по итогам парламентских выборов в 2024 году.

Подробнее с изменениями можно ознакомиться в нашем материале.

Источник - gazeta.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1708637160


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