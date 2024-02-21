 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 23.02.2024
01:24  России не нужен дипломатический шведский стол, - Геворг Мирзаян
00:45  Вице-президентом Трампа может стать "сторонница Путина"
00:35  В некоторых районах Туркменистана воду включают на три часа в сутки
00:30  Зерновая схватка укро-польских нанайских девочек, - Р.Ищенко
00:26  Мирзиеев утвердил изменение полномочий парламента Узбекистана
00:23  Поворот истории. Двойной удар по глобалистам, - Александр Дугин
00:10  Отдать нельзя оставить: что будет с Джулианом Ассанжем

00:01  Украина как символ, мем и пугало, - Ирина Алкснис
Четверг, 22.02.2024
21:21  Да будет свет! Русские взяли Авдеевку, - Александр Проханов
19:51  Дорога в никуда... Москва и Ташкент собираются строить Трансафганскую "железку", - В.Панфилова
18:21  Байден назвал Путина "сумасшедшим сукиным сыном". Песков оправдывается
17:43  США и Турция усиливают военное присутствие в Сомали, - НГ
17:35  ЦРУ трансформируется, но не туда...Системные ошибки разведсообщества США, - Л.Савин
17:33  США ведут в Казахстане биологическую войну против животных, - ФСК
13:30  Киргизия идет к катастрофе, копируя практику дерусификации
12:19  Шахский мат: почему ухудшились отношения Ирана и Армении, - Игорь Кармазин
12:18  Абду-ль-Кадир Бадауни - автор "тайной" истории падишаха Акбара, - П.Густерин
12:14  Война Миров. Навальный, Стрелков, Кагарлицкий и Набиуллина, - Владислав Юрицын
12:12  В Таджикистане продлили срок легализации денег и имущества еще на год
12:10  Госаппарат готовит печальный финал президенту Токаеву, - Петр Своик и Рахим Ошакбаев
12:05  Президент Кыргызстана легализовал свое имущество на $20 млн
12:03  ГКНБ Киргизии задержал замминистра труда Улана Чаначева
11:53  Таджик Рустам Ятимов подорожал до 1,2 млн евро: он самый дорогой вратарь в ЦентрАзии
10:32  Новым Генсеком НАТО станет голландец Рютте
09:39  США прикрыли Израиль с двух фронтов, - Э.Байназаров
08:54  Информационная война - единственный настоящий козырь в рукаве США в Европе, - Марек Галась
08:18  Великобритания берет под контроль Киргизию, - В.Панфилова
08:15  Польские фермеры просят Россию навести порядок, - НГ
07:29  NYP: Блинкен рекомендовал сотрудникам Госдепа избегать слов "муж" и "жена"
07:25  Что придет на смену "жидкому" капитализму? - М.Магид
01:16  В Дели стартовал конкурс "Мисс мира – 2024". Монголию представляет 23-летняя Болор Бат-Эрдэнэ (видео)
01:00  Крылья Поднебесной: Китайский авиалайнер Comac C919 дебютировал на авиашоу в Сингапуре (видео)
00:31  Красное море становится мертвым. Атаки хуситов остановить не удается, - Къ
00:28  Лукашенко, Жапаров, Мирзиеев, Путин, Рахмон, Токаев в Казани открыли "Игры Будущего" (видео)
00:26  Дедолларизация мировой политики, - "Завтра"
00:19  Правительство Пакистана формируется без победителя выборов, - Данила Моисеев
00:15  Несовершенство закона. Как в Таджикистане определяется многоженство? - Ширин Рахманова
00:12  В Алма-Ате создадут особое управление сейсмической безопасности
00:01  Турция обменяет вчерашних союзников на дружбу с Египтом, - НГ
Среда, 21.02.2024
21:16  Кердык-колотун. Это крепче, чем мороз! В восточном Казахстане ниже - 60 градусов
21:10  Арестовано все руководство... Всероссийского общества глухих. Крали по-тихому....
20:42  Россия срочно дозакупила у Ирана баллистических ракет - 400 Fateh-110 и еще...
20:22  В Польше замаячил призрак своего "Уотергейта", - Валерий Мастеров
19:07  Токаев прилетел к Путину в Казань. Поигрались в "Игры будущего"
16:08  Арабский станет четвертым иностранным рабочим языком сайта Госдумы РФ
15:57  Бывший замхокима Янгиабадского района Узбекистана осужден на 10 лет за получение взятки
12:42  Скончалась основательница и солистка таджикского ансамбля "Гульшан" Лайло Шарифи
12:36  Рабство детей в Улытауской области: всего два года грозит приемной матери
12:30  Зерновая сделка: Украина переиграла Россию в Египте
12:28  Казахстан. Мажилис одобрил пожизненное наказание за педофилию и убийство детей
12:25  Туркменистан. Аномальные перепады температур, пыльные бури и угроза нашествия саранчи
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Туркменистан   | 
В некоторых районах Туркменистана воду включают на три часа в сутки
00:35 23.02.2024

В некоторых районах Байрамали воду включают на три часа в сутки

В районах частной застройки города Байрамали Марыйского велаята более полугода воду подают лишь на несколько часов в день, сообщают корреспонденты "Хроники Туркменистана".

В частности, на улицах Махтумкули, Мургап и соседних, ее подают дважды в сутки: с 9 до 11 часов утра и с 1 часа до 2 часов ночи.

Некоторые жильцы установили у себя электронасосы, которые включают во время подачи воды. Однако тогда без нее остаются их соседи, что приводит к ссорам. Некоторые семьи даже поливают огороды, в то время как другие не могут набрать ведро воды для питья.

Жалобы в хякимлик и полицию не решают проблему. Люди показывали полиции видео, как их соседи поливают огороды. Полицейские приходят по указанным адресам, только чтобы взять с хозяев "штраф" в 200 манатов, однако не выписывают квитанции и не составляют протоколы.

Руководство предприятия водоснабжения Agyz suw ссылается на технические проблемы, отсутствие запчастей для насосов и труб. Один из работников предприятия сообщил, что из пяти имеющихся в городе насосов включают только два, а оставшиеся берегут, так как на ремонт и запчасти деньги не выделяются. Он уверен, что если включить хотя бы четыре насоса, то водоснабжение не будет круглосуточным, но значительно улучшится.

Источник - Хроника Туркменистана
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1708637700


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената встретился с Послом Турции в Казахстане
- Мажилис одобрил законопроект о безопасности женщин и детей в первом чтении
- Суверенная демократия.kz
- Кадровые перестановки
- Экспортная пошлина на подсолнечник: сырье или переработка?
- Демографический рост - стратегическое преимущество?
- Господдержка должна преимущественно касаться предприятий, где учредителями являются граждане Казахстана
- Министр иностранных дел Казахстана принял посла России
- Понизить розничный налог во всех регионах и расширить патенты для малого бизнеса
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  