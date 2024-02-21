В некоторых районах Туркменистана воду включают на три часа в сутки

00:35 23.02.2024

В некоторых районах Байрамали воду включают на три часа в сутки



В районах частной застройки города Байрамали Марыйского велаята более полугода воду подают лишь на несколько часов в день, сообщают корреспонденты "Хроники Туркменистана".



В частности, на улицах Махтумкули, Мургап и соседних, ее подают дважды в сутки: с 9 до 11 часов утра и с 1 часа до 2 часов ночи.



Некоторые жильцы установили у себя электронасосы, которые включают во время подачи воды. Однако тогда без нее остаются их соседи, что приводит к ссорам. Некоторые семьи даже поливают огороды, в то время как другие не могут набрать ведро воды для питья.



Жалобы в хякимлик и полицию не решают проблему. Люди показывали полиции видео, как их соседи поливают огороды. Полицейские приходят по указанным адресам, только чтобы взять с хозяев "штраф" в 200 манатов, однако не выписывают квитанции и не составляют протоколы.



Руководство предприятия водоснабжения Agyz suw ссылается на технические проблемы, отсутствие запчастей для насосов и труб. Один из работников предприятия сообщил, что из пяти имеющихся в городе насосов включают только два, а оставшиеся берегут, так как на ремонт и запчасти деньги не выделяются. Он уверен, что если включить хотя бы четыре насоса, то водоснабжение не будет круглосуточным, но значительно улучшится.